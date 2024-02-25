Kameralar Kaydetmese Gerçekliğine İnanamayacağınız Derecede Absürt 15 Olay
Kameralar Kaydetmese Gerçekliğine İnanamayacağınız Derecede Absürt 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Fotoğrafları olmasa asla kanıtlanmayacak keşifleri paylaşarak hepimizi hayrete düşüren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Dronlar sayesinde hava fotoğrafçılığının yaygınlaşmasından sonra keşfedilen çok sayıda arkeolojik alanlar var."
2. "Bir atın dörtnala koştuğunda dört ayağının da bir noktada yerden kesildiği gerçeği. Atlar o kadar hızlı hareket eder ki, at yarışları sırasında fotoğraf çekilmeye başlamadan önce kimse atların bunu başarabildiğini bilmiyordu."
3. "Dev Sekoya ağaçlarını ilk keşfeden kişiler, medeniyete döndükleri zaman bu buluşlarını insanlara anlattıkları zaman kimse onlara inanmıyordu. Bu ağaçların fotoğrafları çekilmeden önce varlıkları mit olarak biliniyordu."
4. "Peri şimşekleri mezosferin üzerinde gerçeklesen devasa şimşekleridir. Uzun bir süre boyunca bu şimşeklerin varlığı sadece teorik olarak biliniyordu."
5. "Derin denizlerde bulunan canlılar. Uzun bir süre boyunca yüksek basınç yüzünden denizlerde canlıların yaşayabildiği pek bilinmiyordu."
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6. "Haydut dalgaların, gemileri saniyeler içinde yutabilen devasa boyutları yüzünden gerçek olduklarına inanılmıyordu."
7. "Soylarının tükenildiği düşünülen hayvanlar ormanların deriliklerinde tekrardan keşfediliyor ve kameralar sayesine hala var oldukları kanıtlanıyor."
8. "Belirli gök cisimleri uzaklıkları yüzünden sadece kısa zaman dilimlerinde teleskoplarımızla görülebilmektedir. Kameralar olmasaydı bu cisimlerin var olduklarını kanıtlamak mümkün olmazdı."
9. "Metrelerce uzunluğa ulaşabilen ve neredeyse uzaylıya benzeyen bu kalamarlar ilk defa yakın zamanlarda fotoğraflandılar. Boyutları yüzünden bu güne kadar hala bilim insanlarını hayrete uğratıyorlar."
10. "Plüton'un varlığı önceleri sadece bir dedikoduyken keşfinden sonra kayıtlara geçirilmesiyle kanıtlandı. Ne yazık ki Plüton artık bir gezegen olarak sayılmamaktadır."
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11. "Kara deliklerin var oldukları 2019 yılında ilk karadeliğin fotoğrafı çekilene kadar sadece bir teoriydi."
12. "Giza piramidi içindeki büyük boşluğun varlığı bunca zaman bilinmiyordu. Araştırmacılar bu keşfi ilk yaptıklarında şaşkına dönmüşlerdi."
13. "Korku filmlerinde fırlamış gibi duran ve ilk defa 2007 yılında keşfedilen devasa kalamarlar 4 metro boyu aşıp balinaları avlayacak kuvvettelerdir."
14. "İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik kuvvetler Nazi toplama kamplarını keşfettiklerinde Holokost'un korkunç kanıtlarıyla karşılaştılar. Bu zulmü belgelemenin kritik önemini anlayan ve insanların meydana gelen dehşetin düzeyine inanmayacaklarını tahmin eden İngiltere Başbakanı Winston Churchill, diğer liderlerin aksine, askerlere kamplardaki koşulları filme almalarını ve fotoğraflamalarını emretti."
15. "Discovery uzay mekiğiyle birlikte havalanan ve harici yakıt deposunun arka tarafına yapıştığı görülen küçük bir yarasanın fırlatma boyunca tutunduğu görülüyor. Bir nevi uzaya çıkan ilk yarasa oldu."
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