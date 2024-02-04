Ayrılık Mesajına Aldıkları En Tuhaf ve Çarpıcı Yanıtları Paylaşarak Aşka Inancımızı Öldüren 15 Kişi
Ayrılık Mesajına Aldıkları En Tuhaf ve Çarpıcı Yanıtları Paylaşarak Aşka Inancımızı Öldüren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ayrılığa verilebilecek en yanlış tepkileri paylaşarak bizi düşündürten kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Beni aldatan sevgilim bana senden ayrılıyorum dediğinde ona 'tamam bye' deyince küplere binmişti. Yüzsüz birisi olduğu için benden onu durdurmamı bekliyordu herhalde."
2. "Senden ayrılıyorum konuşmasına duyduğum en iyi cevap 'hiç birlikte olmadık ki' olsa gerek. Tam bir geri tokat etkisi yaratıyor."
3. "Buna verilebilecek en sağlıksız cevap 'Her şeyi yaparım yalvarırım beni bırakma' olsa gerek. Düşününce karşı tarafın ne kadar kötü ve bağımlı bir durumda olduğunu gösteriyor."
4. "Bunu ilk eski kız arkadaşıma söylediğimde bana 'çok şükür ilk sen söyledin' demişti. Cidden şok verici bir durum ve ilişkinin gerçekten de bitmesi gerektiğini gösteren bir cevap."
5. "Eski sevgilim bana hamile olduğunu söylemişti ama neyse ki birkaç stress dolu haftadan sonra aslında yalan olduğunu ortaya çıkmıştı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Bana takıntılı olan eski sevgilim beni aileme şikayet etmekle tehdit etmişti..."
7. "İlişkimiz benim için biteli çok oldu, sen geç kalmışsın hatta. Lütfen bir daha görüşmeyelim."
8. "Eski sevgilim beni kendisine zarar vermekle tehdit etmişti. Hayatımın en sıkıntılı zamanlarından biriydi..."
9. "Bana neden iki yıl önce değil de şimdi bunu söylüyorsun demişti birileri. Meğerse onun için ilişki çoktan bitmişti."
10. "Kendisini çok komik sanan eski erkek arkadaşım bana 'Sen benden ayrılamazsın asıl ben senden ayrılıyorum' demişti..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Eski sevgilim bana 'Ciddi bir ilişkide olduğumuzu bilmiyordum bile' demişti. Meğerse benimle sadece vakit geçiriyormuş."
12. "Ayrılığa agresif bir şekilde yaklaşmak ve pişman olacakları şeyler söyleyen insanlar."
13. "Olabilecek en kötü cevap 'benden ayrılamazsın' olur herhalde. Takıntıya dönüşen ilişkiler zaten asla sağlıklı olamaz."
14. "Bensiz hiçbir şeysin o yüzden de sürünüp bana geri geleceksin."
15. "Benim duyduğum en kötü cevap 'Arada bir tekrardan buluşabilir miyiz?' oldu. Karşımdaki kişinin ilişkimize asla duygusal bir açıdan bakmadığını göstermiş oldu bana."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın