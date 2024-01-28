Eski Sevgilileri Hakkındaki Hikayeleri Anlatarak 'Düşmanımın Başına Gelmesin' Dedirten 15 Kişi
Eski Sevgilileri Hakkındaki Hikayeleri Anlatarak 'Düşmanımın Başına Gelmesin' Dedirten 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahmarder...
Eski sevgilileri ve eşleri hakkında en çılgın hikayeleri paylaşarak hepimizi şok eden kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Eski erkek arkadaşım ilgi bağımlısı olduğu için insanlardan sempati dilenmek için annesinin silahlı saldırıda öldüğü yalanını tanıştığı herkese söylerdi..."
2. "Eski eşim bir gün bana gelip şehir dışına çıkması gerektiğini ve eski bir arkadaşının cenazesine gideceğini söyledi. Ben de çok meşgul olduğum için onunla gelemedim. Meğerse eski arkadaşı hayattaymış ve onu başka sebepler için ziyaret ediyormuş..."
3. "Eskiden sırf tepkimi görmek için bana bazen yalandan kanser olduğunu söyleyen bir erkek arkadaşım vardır."
4. "Eski eşim hiç utanmadan doğum günü partime metresini davet etmişti."
5. "Eski erkek arkadaşım gizli bir şekilde kız kardeşimle de çıkıyormuş. Kız kardeşimle bu tür konuları hiç konuşmazdık o yüzden hiçbir şeyden haberimiz yoktu ta ki bir gün kız kardeşimle dışardayken onunla karşılaşana kadar."
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6. "Eski sevgilim, biz ayrıldıktan yaklaşık beş ay sonra kapımın önünde belirdi. Kapıyı ona açtığım zaman evin önünde yaklaşık 5 dakika boyunca dans etti ve 'İşte benimle değilken bunu kaçırıyorsun' dedi. Olanları anlamaya çalıştıktan sonra kapıyı yüzüne kapattım..."
7. "Sevgilimin eski erkek aşkı tam bir deliydi. Gittiğimiz her yerde bizi takip ederdi ve kaç defa polisi çağırmama rağmen pes etmezdi. Sevgilimden ayrıldıktan sonra sosyal medyada karşıma çıktı. O deli eski sevgilisiyle evlenmişler..."
8. "Eski sevgilim çok pis biriydi. Bir keresinde geceyi benim dairemde geçirdiğini hatırlıyorum. O sabah yatak odamın köşesi ıslanmıştı ve ben borularda bir sızıntı olduğunu düşünürken meğerse o tuvalete gitmeye üşendiği için oraya işemişti."
9. "Eski sevgilim kendini Shakespear zannederdi ve hayatımda gördüğüm en kötü şiirleri yazardı..."
10. "Eski sevgilime doğum günü hediyesi olarak bir oyun konsolu almıştım. 3 ay sonra bir oyundan tanıştığı bir kız için beni terk etti..."
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11. "Eski sevgilimle bir gün büyük bir kavga etmiştik. Kavgadan sonra evden çıkıp birkaç günlüğüne annemin yanına geldim. Geri geldiğimde köpeğim de dahil evdeki tüm değerli eşyalar kayıptı..."
12. "Eski sevgilim düşmanım oldu. Birkaç ay boyunca çıktığım kişi meğerse beni eski okulumdan tanıyan ve benden nefret eden birisiymiş. Bana acı çektirmek için uzun bir süre rol yapmış..."
13. "Eskiden çıktığım biri bana devletin bizi gizlice izlediğini ve peşinde ajanların olduğunu söylerdi o yüzden bazen bir kaç günlüğüne ortadan kaybolurdu. Meğerse aslında beni aldatıyormuş."
14. "Eskiden birlikte olduğum kişi o kadar tembeldi ki bazı günlerde yataktan neredeyse hiç çıkmazdı. Bir gün yatağın altındaki idrar dolu şişeleri bulunca hemen ayrıldım ondan."
15. "Bir gün eski sevgilimin telefonundan birilerini arayacakken bir mesajla karşılaştım. Meğerse kendisi babasıyla birlikte benim babamın şirketinden para çalıyormuş. Uzun dava süreçlerinden sonra kendisi de babasını da bir süreliğine görmeyeceğim."
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