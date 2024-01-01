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Flörtlerini Etkilemek İçin Yaptıklarıyla Aşk Doktoru Olduklarını Kanıtlayan 15 Kişi

Flörtlerini Etkilemek İçin Yaptıklarıyla Aşk Doktoru Olduklarını Kanıtlayan 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 08:01

Flörtlerini etkilemek için ellerinden geleni artlarına koymasalar da, karşı tarafın maalesef gerekli mesajı alamadığı o hazin hikayeleri derledik! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir keresinde buluştuğum ve hoşlandığım çocuktan onu öpmek için izin istedim, izin verdi ve sonra bir daha bana hiç yazmadı..."

1. "Bir keresinde buluştuğum ve hoşlandığım çocuktan onu öpmek için izin istedim, izin verdi ve sonra bir daha bana hiç yazmadı..."

Ardından birkaç gün sonra beni arayıp bunu bir arkadaşına anlattığını ve benim ondan hoşlanıyor olabileceğimi düşündüğünü söyledi. Yani kendi başına anlayamamış!

2. "Saatlerce muhabbet etmemizin ardından onu film izlemeye davet ettim. Ayrıca muhabbet boyunca ara ara onu iltifat yağmuruna da tuttum..."

2. "Saatlerce muhabbet etmemizin ardından onu film izlemeye davet ettim. Ayrıca muhabbet boyunca ara ara onu iltifat yağmuruna da tuttum..."

Filmi izlerken ona özellikle yakınlaşırken, o koltukta sıkıştığımı düşünüp uzaklaşarak bana yer açıyordu. Yani flörtte baya kötüydü. Ancak şu an evliyiz ve iki çocuğumuz var!

3. "İlk buluşmamızdan sonra ona bana gelip Bugs Bunny izleyip izlemek istemediğini sordum. Bana çizgifilmleri sevmediğini söyledi..."

3. "İlk buluşmamızdan sonra ona bana gelip Bugs Bunny izleyip izlemek istemediğini sordum. Bana çizgifilmleri sevmediğini söyledi..."

Ona 'Ne yapsak?' diye sorduğumda trafik çok olur deyip kalktı. Sonra bana mesajda 'Keşke daha çok vakit geçirseydik' dedi. Ben de 'O zaman neden reddettin?' deyince ciddi olduğumu düşünmediğini zannettiğini söyledi. Vakit kaybı...

4. "O zamanki arkadaşım, şu anki eşim elinde fazladan bilet olduğunu söyleyerek beni filme davet etti..."

4. "O zamanki arkadaşım, şu anki eşim elinde fazladan bilet olduğunu söyleyerek beni filme davet etti..."

Ancak ben de bana acıdığını düşündüğümden bu teklifi reddettim. Meğerse beni filme davet etmek için bahanesiymiş.

5. "Flörtüme açık açık onu seksi bulduğumu söylemiştim ama o bunun 'sıradan bir iltifat' olduğunu düşünerek ondan cidden hoşlandığımı anlamamış."

5. "Flörtüme açık açık onu seksi bulduğumu söylemiştim ama o bunun 'sıradan bir iltifat' olduğunu düşünerek ondan cidden hoşlandığımı anlamamış."
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6. "Yaklaşık bir aydır flörtleşiyorduk ve bir gün ona 'Yemeğe gideceğim, gelmek ister misin?' diye sordum; o da reddetti..."

6. "Yaklaşık bir aydır flörtleşiyorduk ve bir gün ona 'Yemeğe gideceğim, gelmek ister misin?' diye sordum; o da reddetti..."

Ben de benden gerçekten hoşlanmadığını düşündüm. Yıllar sonra bana çıkma teklifi etti ve beni o zaman neden reddettiğini sordum. O zaman aç olmadığını ancak asıl teklifi çok geç anladığını söyledi.

7. "Çantamda şemsiyem olmasına rağmen yağmur yağdığında onunla bir mağazaya girip ona bir şemsiye aldık..."

7. "Çantamda şemsiyem olmasına rağmen yağmur yağdığında onunla bir mağazaya girip ona bir şemsiye aldık..."

Sonra o şemsiye altında beraber yürüdük. Ancak o gün cidden sadece yardıma ihtiyacım olduğunu zannetmiş!

8. "Erkek arkadaşımın yanağından makas aldım ve 'Ben de biraz yiyebilir miyim?' diye sordum. Bana elindeki cipsi uzattı. Onu öpmek istediğimi anlamamış!"

8. "Erkek arkadaşımın yanağından makas aldım ve 'Ben de biraz yiyebilir miyim?' diye sordum. Bana elindeki cipsi uzattı. Onu öpmek istediğimi anlamamış!"

9. "Flörtüme açık açık çıkma teklifi etmiştim. O ise önce güldü sonra başka bir konu hakkında konuşmaya devam etti..."

9. "Flörtüme açık açık çıkma teklifi etmiştim. O ise önce güldü sonra başka bir konu hakkında konuşmaya devam etti..."

Birkaç saat sonra duraksayarak ciddi olup olmadığımı sordu.

10. "Çok uzun süredir birbirimizden hoşlanıyorduk. Bir gün yanına gidip yüzüne açık açık onu arkadaş gibi görmediğimi ve fazlasını istediğimi söyledim..."

10. "Çok uzun süredir birbirimizden hoşlanıyorduk. Bir gün yanına gidip yüzüne açık açık onu arkadaş gibi görmediğimi ve fazlasını istediğimi söyledim..."

Dediklerimi kavraması 3 yıl 5 ay sürdü. Şimdi 8 yıldır evliyiz ve 2 çocuğumuz var.

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11. "İlk sevgilime ilk çıkma teklifini ben ettim. Ondan sonraki buluşmalarda da ben teklif ettim. Hatta evlilik teklifini de ben yaptım..."

11. "İlk sevgilime ilk çıkma teklifini ben ettim. Ondan sonraki buluşmalarda da ben teklif ettim. Hatta evlilik teklifini de ben yaptım..."

23 yıldır süren mutlu bir evliliğimiz var.

12. "Karşı tarafın benden hoşlandığını ve bazı hareketleri belirli sebeplerden ötürü yaptığını çok geç anlıyorum..."

12. "Karşı tarafın benden hoşlandığını ve bazı hareketleri belirli sebeplerden ötürü yaptığını çok geç anlıyorum..."

Çünkü o kişinin benden hoşlanabileceğine hiç ihtimal veremiyorum.

13. "Flörtüme hafta sonu ne yapacağını sordum. O ise bir planı olmadığını, büyük ihtimalle evde oyun oynayacağını söyledi..."

13. "Flörtüme hafta sonu ne yapacağını sordum. O ise bir planı olmadığını, büyük ihtimalle evde oyun oynayacağını söyledi..."

Ona buluşmayı teklif ettiğimi asla anlamamış.

14. "Buluşma sonrası o akşam bende kalması için eve davet ettim. O ise sadece evi uzakta olduğu için yardımsever davrandığımı düşünmüş."

14. "Buluşma sonrası o akşam bende kalması için eve davet ettim. O ise sadece evi uzakta olduğu için yardımsever davrandığımı düşünmüş."

15. "Ona evin sıcak olduğunu söyleyip ceketimi çıkarttım. O da gidip doğal gazı kapadı."

15. "Ona evin sıcak olduğunu söyleyip ceketimi çıkarttım. O da gidip doğal gazı kapadı."

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