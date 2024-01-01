Flörtlerini Etkilemek İçin Yaptıklarıyla Aşk Doktoru Olduklarını Kanıtlayan 15 Kişi
Flörtlerini Etkilemek İçin Yaptıklarıyla Aşk Doktoru Olduklarını Kanıtlayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Flörtlerini etkilemek için ellerinden geleni artlarına koymasalar da, karşı tarafın maalesef gerekli mesajı alamadığı o hazin hikayeleri derledik! 👇
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1. "Bir keresinde buluştuğum ve hoşlandığım çocuktan onu öpmek için izin istedim, izin verdi ve sonra bir daha bana hiç yazmadı..."
2. "Saatlerce muhabbet etmemizin ardından onu film izlemeye davet ettim. Ayrıca muhabbet boyunca ara ara onu iltifat yağmuruna da tuttum..."
3. "İlk buluşmamızdan sonra ona bana gelip Bugs Bunny izleyip izlemek istemediğini sordum. Bana çizgifilmleri sevmediğini söyledi..."
4. "O zamanki arkadaşım, şu anki eşim elinde fazladan bilet olduğunu söyleyerek beni filme davet etti..."
5. "Flörtüme açık açık onu seksi bulduğumu söylemiştim ama o bunun 'sıradan bir iltifat' olduğunu düşünerek ondan cidden hoşlandığımı anlamamış."
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6. "Yaklaşık bir aydır flörtleşiyorduk ve bir gün ona 'Yemeğe gideceğim, gelmek ister misin?' diye sordum; o da reddetti..."
7. "Çantamda şemsiyem olmasına rağmen yağmur yağdığında onunla bir mağazaya girip ona bir şemsiye aldık..."
8. "Erkek arkadaşımın yanağından makas aldım ve 'Ben de biraz yiyebilir miyim?' diye sordum. Bana elindeki cipsi uzattı. Onu öpmek istediğimi anlamamış!"
9. "Flörtüme açık açık çıkma teklifi etmiştim. O ise önce güldü sonra başka bir konu hakkında konuşmaya devam etti..."
10. "Çok uzun süredir birbirimizden hoşlanıyorduk. Bir gün yanına gidip yüzüne açık açık onu arkadaş gibi görmediğimi ve fazlasını istediğimi söyledim..."
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11. "İlk sevgilime ilk çıkma teklifini ben ettim. Ondan sonraki buluşmalarda da ben teklif ettim. Hatta evlilik teklifini de ben yaptım..."
12. "Karşı tarafın benden hoşlandığını ve bazı hareketleri belirli sebeplerden ötürü yaptığını çok geç anlıyorum..."
13. "Flörtüme hafta sonu ne yapacağını sordum. O ise bir planı olmadığını, büyük ihtimalle evde oyun oynayacağını söyledi..."
14. "Buluşma sonrası o akşam bende kalması için eve davet ettim. O ise sadece evi uzakta olduğu için yardımsever davrandığımı düşünmüş."
15. "Ona evin sıcak olduğunu söyleyip ceketimi çıkarttım. O da gidip doğal gazı kapadı."
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