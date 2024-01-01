Flörtlerini Etkilemek İçin Yaptıklarıyla Aşk Doktoru Olduklarını Kanıtlayan 15 Kişi

Ona 'Ne yapsak?' diye sorduğumda trafik çok olur deyip kalktı. Sonra bana mesajda 'Keşke daha çok vakit geçirseydik' dedi. Ben de 'O zaman neden reddettin?' deyince ciddi olduğumu düşünmediğini zannettiğini söyledi. Vakit kaybı...