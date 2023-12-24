Karşı Tarafta Görünce Koşar Adımlarla Uzaklaşmanız Gereken Toksik Özellikleri Sıralayan 22 Kişi
Karşı Tarafta Görünce Koşar Adımlarla Uzaklaşmanız Gereken Toksik Özellikleri Sıralayan 22 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatlarındaki insanları gözlemleyerek en korkutucu buldukları karakteristik özellikleri paylaşarak hepimizi düşündüren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Hayırdan asla anlamayan insanlara karşı dikkatli olmak lazım ne zaman ne yapacakları belli olmaz..."
2. "Hiç başımda patlar diye düşünmeyip durmadan yalan söyleyen insanlar güven kavramını derinden sarsıyor..."
3. "Empati kavramına yakından uzaktan alakaları olmayan insanlardan korkmak çok normal bir durum."
4. "Dostane bir şekilde pasif agresif davranan kişiler patlamaya hazır bombalardır."
5. "Hayvanlara karşı acımasız olandan insana karşı acıma göstermesini bekleyemezsin..."
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6. "Her şeyi bilir gibi davranıp sonra en küçük fırsatta seni yargılayanlar."
7. "Güler suratlarıyla iyi biri gibi görünmeye çalışıp sonra istediklerini alamayınca gerçek yüzlerini gösteren insanlar..."
8. "Bir arkadaş grubuna girmek için olmadıkları bir insan gibi davranan, başka insanların yanında çok farklı olan insanlar..."
9. "Dedikodu yapmadan duramayan insanlar. Sizinle ilgili en küçük sırrı ortaya meze haline dönüştürmeleri bir iki saatlerini alır sadece."
10. "Ellerine geçen her fırsatta yaptıklarının sonuçlarından kaçınmak amacıyla kurban rolünü oynayanlar."
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11. "Partnerlerine karşı en küçük sebepten ötürü agresif olan kişiler. Fırsatları olsa nasıl davranırlardı diye düşündürüyor bazen."
12. "Evde tek başınayken gözü kapalı duş alan insandan korkarım..."
13. "Herkesle iyi anlaşan insan tehlikelidir."
14. "Ne kadar şiddete eğilimli olduğundan övünerek bahseden insanlardan uzak durun."
15. "Tersine gitmezsen sana melek gibi davranan ama en küçük hatanda gözünün yaşına bakmayan insanlar."
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16. "Hayatlarında hiçbir şey doğru gitmiyorken herkese öğüt vermeye çalışanlar..."
17. "Ciddi olaylara tek tepkileri gülmek olan insanlar..."
18. "İnsanları manipüle etmekte iyi olan insanların milleti kontrol etme çabası ürkütücü..."
19. "En küçük olayda sinirlenip öfkelerini vurup kırarak gösteren insanların ne zaman size patlayacakları belli olmaz..."
20. "Gittikleri her yerde ilgi odağı olmaya çalışanlar..."
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21. "Kötü yorumlar yapıp başkalarından tepki görünce tek savunmaları şaka yapıyordum demek olan ve karşı tarafı işi gereksiz yere ciddileştirmekle suçlayanlar..."
22. "Hatalı oldukları bariz olmasına rağmen yanlışlarından asla ders çıkarmak istemeyen insanlar..."
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