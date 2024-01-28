Kabus Gibi Geçen İlk Buluşmalarını Anlatarak Aşka Tövbe Ettiren 15 Kişi
Kabus Gibi Geçen İlk Buluşmalarını Anlatarak Aşka Tövbe Ettiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/bendzialdows...
İlk buluşmalarında istemsizce içine düştükleri kabus gibi olayları anlatarak hepimizi hem güldüren hem de şok eden ibretlik hikayeleri anlatan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte bu ilk buluşmaları görelim...👇
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1. "Eski sevgilimin kuzeniyle çıktığımız ilk buluşmada bir anda eski sevgilim kafede belirdi ve kaos oluştu. Meğerse arkadaşının doğum günü için kafeye gelmiş..."
2. "Gittiğim spor salonunda hoşlandığım biri orasının çalışanlarındandı. Birgün o kişiden bir buluşma mesajı aldım, numaramı spor salonun sisteminden aldığını bana söyledi..."
3. "Hoşlandığım kızla ilk buluşmada karşı tarafın mide sorunları yüzünde restorandan atıldık..."
4. "Okul balosu için hoşlandığım kıza dans etmeyi teklif ettim ve kabul etti ama kız akşamın sonunda hiç kabul etmemiş olmayı diliyordu..."
5. "Okulda tanıştığım çocuk ilk buluşmada bana kafeye gidelim dedi sonra da beni arkadaşlarıyla okey oynamaya götürdü..."
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6. "Sosyal medya üzerinden tanıştığım bir kız benimle tüm buluşma boyunca dalga geçti ve hala niye böyle yaptı anlamıyorum..."
7. "Sosyal medyadan tanıştığım kız meğerse bana bir şeyler satmaya çalışıyormuş..."
8. "Çıktığım buluşmada karşı taraf yanına habersiz bir şekilde arkadaşını da getirdi..."
9. "Sanaldan aylardır konuştuğum kişi meğerse başkalarının fotoğraflarını kullanıyormuş..."
10. "Hayatımda hiç gerilmediğim kadar gerildiğim buluşmada karşı taraf buluşmamıza annesini getirmişti..."
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11. "İlk buluşmada yalan söyleyip hesabı bana ödetmeye çalıştı, yalanı ortaya çıkınca da kaçtı gitti..."
12. "Öğrenci değişim programıyla okulumuza gelen beni vatandaşlık alabilmek için kullanıyormuş..."
13. "Buluşmaya çıktığım kişi yasa dışı işler yapıyormuş ve beni de bunun için kullanıyormuş..."
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