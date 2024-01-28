Kabus Gibi Geçen İlk Buluşmalarını Anlatarak Aşka Tövbe Ettiren 15 Kişi

'Buluşmamızdan sonra arabam olduğu için onu eve bırakmayı teklif ettim o da benden yol üstünde bir arkadaşını da alabilir miyiz diye sordu ben de sorun etmedim bunu başta. Meğerse bizi bekleyen birden fazla arkadaşı varmış ve beni sürücü olarak kullanmak istiyorlarmış. Benden çok hoşlandığını ve buluşmamızdan çok zevk aldığını söyleyerek aklıma girmeye çalıştı sonra da bir iki yerde işleri olduğunu onları bırakabilir miyim diye sordular. Onları garip bir sokakta bir yere götürdüm ve benden utanmadan gene işleri bitene kadar bekleyebilir miyim diye sordular. Onlar arabadan çıktıktan 3 dakika sonra gaza basıp sürdüm...'