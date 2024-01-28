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Kabus Gibi Geçen İlk Buluşmalarını Anlatarak Aşka Tövbe Ettiren 15 Kişi

Kabus Gibi Geçen İlk Buluşmalarını Anlatarak Aşka Tövbe Ettiren 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 12:01

İlk buluşmalarında istemsizce içine düştükleri kabus gibi olayları anlatarak hepimizi hem güldüren hem de şok eden ibretlik hikayeleri anlatan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte bu ilk buluşmaları görelim...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/bendzialdows...
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1. "Eski sevgilimin kuzeniyle çıktığımız ilk buluşmada bir anda eski sevgilim kafede belirdi ve kaos oluştu. Meğerse arkadaşının doğum günü için kafeye gelmiş..."

1. "Eski sevgilimin kuzeniyle çıktığımız ilk buluşmada bir anda eski sevgilim kafede belirdi ve kaos oluştu. Meğerse arkadaşının doğum günü için kafeye gelmiş..."

'Eski sevgilim bizi görünce bir an öfkelenmeye ve bağırmaya başladı sonra da onu sakinleştirmeye çalışan kafe çalışanlarıyla yumruk yumruğa girdi. Olaydan sonra ortak karar ile bu ilişkinin hiç yürümeyeceğini kabullendik...'

2. "Gittiğim spor salonunda hoşlandığım biri orasının çalışanlarındandı. Birgün o kişiden bir buluşma mesajı aldım, numaramı spor salonun sisteminden aldığını bana söyledi..."

2. "Gittiğim spor salonunda hoşlandığım biri orasının çalışanlarındandı. Birgün o kişiden bir buluşma mesajı aldım, numaramı spor salonun sisteminden aldığını bana söyledi..."

'Çıktığımız buluşma için başta çok heyecanlıydım çünkü sonunda o da beni fark etmişti ama maalesef ki buluşmanın sonu felakete dönüştü. Her şey çok güzel gidiyorken saatler sonra bir anda bana bir itirafta bulundu ve evli olduğunu ama beni çok sevdiğini söyledi. Beynimden vurulmuş gibiydim hemen orayı terk edip bir daha asla onun yüzüne bakmadım.

3. "Hoşlandığım kızla ilk buluşmada karşı tarafın mide sorunları yüzünde restorandan atıldık..."

3. "Hoşlandığım kızla ilk buluşmada karşı tarafın mide sorunları yüzünde restorandan atıldık..."

'İlk buluşmada biz de herkes gibi heyecanlıydık ancak hoşlandığım kız meğerse benden daha heyecanlıymış. Yemeği içmeyi fazla kaçırınca üstüne de stresin etkisiyle kız herkesin için masanın üstüne kustu ve restoran çalışanları bize yardım ettikten sonra derhal restoranı terk etmemizi söyledi...en azından bu olay ilişkimizi etkilemedi.'

4. "Okul balosu için hoşlandığım kıza dans etmeyi teklif ettim ve kabul etti ama kız akşamın sonunda hiç kabul etmemiş olmayı diliyordu..."

4. "Okul balosu için hoşlandığım kıza dans etmeyi teklif ettim ve kabul etti ama kız akşamın sonunda hiç kabul etmemiş olmayı diliyordu..."

'Dans etmekte ne kadar kötü olsam da cesaretimi toplayıp hoşlandığım kıza dans teklifi ettim ama her şeyin sonu çok kötü bitti. Dans ederken her şey çok iyi gidiyordu ama ben işin gazına gelip elimde bir içecekle dans etmeye çalıştım ve kazara tüm içeceği kızın elbisesi üstüne döktüm bir de yetmezmiş gibi yer ıslak olduğu için kayıp ikimizin de yere düşmesine sebep oldum...'

5. "Okulda tanıştığım çocuk ilk buluşmada bana kafeye gidelim dedi sonra da beni arkadaşlarıyla okey oynamaya götürdü..."

5. "Okulda tanıştığım çocuk ilk buluşmada bana kafeye gidelim dedi sonra da beni arkadaşlarıyla okey oynamaya götürdü..."

'Meğerse okeye dördüncü lazımmış...'

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6. "Sosyal medya üzerinden tanıştığım bir kız benimle tüm buluşma boyunca dalga geçti ve hala niye böyle yaptı anlamıyorum..."

6. "Sosyal medya üzerinden tanıştığım bir kız benimle tüm buluşma boyunca dalga geçti ve hala niye böyle yaptı anlamıyorum..."

'Buluştuğum kız bana daha önceden sesli tiklerinin ve Tourette sendromunun olduğunu söylemişti. Ben de çok önemsemedim bunu sonra tüm buluşma boyunca farklı sesler tepkiler hatta bazı yerlerde küfürler bile duyuldu masamızdan. Buluşmadan sonra bir kaç gün boyunca kızdan bir daha haber almadım ve sonra başka bir arkadaştan öğrendim ki meğerse kız yalan söylüyormuş ve sendromu yokmuş sadece benimle dalga geçiyormuş...'

7. "Sosyal medyadan tanıştığım kız meğerse bana bir şeyler satmaya çalışıyormuş..."

7. "Sosyal medyadan tanıştığım kız meğerse bana bir şeyler satmaya çalışıyormuş..."

'Bir hafta boyunca sanaldan konuştuğum kızla sonunda buluştum ama kız fotoğraflarında olduğundan çok daha zayıf duruyordu. Bir saate yakın bir süre boyunca konuştuktan sonra kız kendinden bahsetmeye başladı ve nasıl kilo verdiğini anlattı sonra çantasından bir iki ürün çıkardı ve üstüne bana iş kartını verdi meğerse herşey sadece bana ürün satmak içinmiş...'

8. "Çıktığım buluşmada karşı taraf yanına habersiz bir şekilde arkadaşını da getirdi..."

8. "Çıktığım buluşmada karşı taraf yanına habersiz bir şekilde arkadaşını da getirdi..."

'Meğerse aslında arkadaşı benden hoşlanıyormuş ama bana çıkma teklifi etmekten çekiniyormuş. Çok garip bir akşamın ardından gönlüm rahat bir şekilde bir daha ikisi ile hiç buluşmama kararı aldım.'

9. "Sanaldan aylardır konuştuğum kişi meğerse başkalarının fotoğraflarını kullanıyormuş..."

9. "Sanaldan aylardır konuştuğum kişi meğerse başkalarının fotoğraflarını kullanıyormuş..."

'İlk buluşmamız mükemmel geçmeliyken kabus gibi geçti meğerse aylardır başka birilerinin fotoğraflarını kullanıp beni kandırıyormuş. Hayatımın en büyük şokunu yaşadım ve o gün kimseye güvenmemem gerektiğini bir kere daha anladım.'

10. "Hayatımda hiç gerilmediğim kadar gerildiğim buluşmada karşı taraf buluşmamıza annesini getirmişti..."

10. "Hayatımda hiç gerilmediğim kadar gerildiğim buluşmada karşı taraf buluşmamıza annesini getirmişti..."

'Annesi gelip yan masaya arkadaşının yanına oturdu meğerse oğlunu fazla koruyan bir anneymiş. Geçen tüm gergin buluşma boyunca annesi yandan bizi gözleyip dinliyordu. Cidden kabus gibiydi...'

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11. "İlk buluşmada yalan söyleyip hesabı bana ödetmeye çalıştı, yalanı ortaya çıkınca da kaçtı gitti..."

11. "İlk buluşmada yalan söyleyip hesabı bana ödetmeye çalıştı, yalanı ortaya çıkınca da kaçtı gitti..."

'Restorana gitmeden önce parkta buluşup birlikte metroya binmiştik. Yemek boyunca her şey çok iyi gitmişti ve ondan cidden hoşlanmaya başlamıştım ama hesabı ödemeye geçince hayatımın şokuna uğradım. Yalan söyleyip cüzdanımı bulamıyorum evde unuttum herhalde dedi ve ona metroya binmek için kartını kullandın o cüzdanında değil miydi diye sorduğumda sinirlenip tartışmaya tutuştu. Yemeği ben mecburen ödedikten sonra bana lavaboya gideceğini söyledi ve ortalıktan yok oldu. Bir sonraki gün numaramı engellemişti...'

12. "Öğrenci değişim programıyla okulumuza gelen beni vatandaşlık alabilmek için kullanıyormuş..."

12. "Öğrenci değişim programıyla okulumuza gelen beni vatandaşlık alabilmek için kullanıyormuş..."

'Okulda tanıştığım yabancı bir kızla çıktığım ilk buluşmada her şey çok iyi gidiyordu sonra bir ara telefonda annesiyle konuştuklarına kulak misafiri oldum. Kendi dillerinde konuşuyorlardı ve şansa bak ki ben geçen yaz o dili öğrenmek için kursa gitmiştim. Çok anlamasam da bir kısmını anladım ve bu bana yetti. Annesine beni beğenmediğini ve beni nasıl oyuna getirdiği hakkında konuşuyordu. Hayatımın şokunu o anda yaşamıştım cidden...'

13. "Buluşmaya çıktığım kişi yasa dışı işler yapıyormuş ve beni de bunun için kullanıyormuş..."

13. "Buluşmaya çıktığım kişi yasa dışı işler yapıyormuş ve beni de bunun için kullanıyormuş..."

'Buluşmamızdan sonra arabam olduğu için onu eve bırakmayı teklif ettim o da benden yol üstünde bir arkadaşını da alabilir miyiz diye sordu ben de sorun etmedim bunu başta. Meğerse bizi bekleyen birden fazla arkadaşı varmış ve beni sürücü olarak kullanmak istiyorlarmış. Benden çok hoşlandığını ve buluşmamızdan çok zevk aldığını söyleyerek aklıma girmeye çalıştı sonra da bir iki yerde işleri olduğunu onları bırakabilir miyim diye sordular. Onları garip bir sokakta bir yere götürdüm ve benden utanmadan gene işleri bitene kadar bekleyebilir miyim diye sordular. Onlar arabadan çıktıktan 3 dakika sonra gaza basıp sürdüm...'

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