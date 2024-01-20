Karmaşık ve Büyüleyici Bir Yapıya Sahip Olan İnsan Vücuduna Dair Daha Önce Duymadığınız Gerçekler
Karmaşık ve Büyüleyici Bir Yapıya Sahip Olan İnsan Vücuduna Dair Daha Önce Duymadığınız Gerçekler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/elizabeth_co...
İnsan vücudu o kadar karmaşık bir makinadır ki hala bilinmeyen sayısız gizemlerle doludur. İnsan vücudu hakkında bazı bilinen gerçekler de tüyler ürpertici olabiliyor. Hadi bugün derlediğimiz bu içeriğimizde bu ürkütücü gerçekler nelermiş görelim...👇
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1. "Bunu karın ameliyatımdan sonra yatakta döndüğümde bağırsaklarımın karnımın içinde bir taraftan diğer tarafa kaydığını fark ettim. Doktoruma bundan bahsettiğimde bana bunun bağırsaklarımın yeniden düzenlenmesinden kaynaklandığını söyledi."
2. "Neden bilmiyorum ama kalbin atmayı hiç bırakmamasını biraz tuhaf buluyorum. Doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar kalbimizin sürekli olarak hareket etmesi bana garip geliyor."
3. "Bir gün ansızın inme geçirsek beyin taraması yapılmadığı sürece bunun farkına bile varamayız."
4. "Bir kazayı atlattıktan sonra güvenli bir yere ulaşana kadar vücudunuz acıyı dindirir, bu noktadan sonra acı bir anda gelmeye başlar ve sonunda ciddi şekilde yaralandığınızı fark edersiniz."
5. "Locked-in sendromu gerçekten de var. Tüm süreç boyunca etkilenen kişi tamamen bilinçlidir ve gözleri dışında hiçbir şeyi hareket ettiremez."
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6. "Bir mide problemi yüzünden istifra ederken ağzınızdan dışkı da gelebilir."
7. "Tümörlerin üzerinde saç ve diş de oluşabilir..."
8. "Ne kadar sağlıklı olursanız olun, bir gün ansızın anevrizma geçirebilirsiniz."
9. "Anestezi farkındalığı herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Ameliyat sırasında bilinciniz yerinde kalabilir ve tüm ağrıyı hissedebilir ancak hareket edemezsiniz. Bu olayı unutsanız ile ilerleyen zamanlarda bunun anıları size rüyalarınızda veya bir anı olarak gelebilir..."
10. "İç organlarınızda sinir uçları vardır ve bunlar aşırı derecede ısıyı hissedebilirler. Ayrıca dışınızdaki bir yangının etkisiyle içten de yanabilirsiniz. Bu durumda iç vücut ısınız yükselir ve bunu organlarınızda yakıcı sıcak ağrılar gibi hissedersiniz."
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11. "Kirpiklerimizde yaşayan ve ölü derileri yiyen küçük böcekler var."
12. "Aşil tendonunuz yırtılırsa, silah sesi gibi ses çıkarır ve inanılmaz derecede acı verir."
13. "Bağışıklık sisteminiz gözlerinizin var olduğunu bilmiyor. Eğer gözlerinizin farkına varırsa onları yok etmeye çalışırdı. Tıpta buna 'bağışıklık ayrıcalığı' denir."
14. "Mide asidi jiletleri eritecek kadar güçlüdür."
15. "Hapşırıklarınız bazen o kadar güçlü olabilir ki kaburga kemiklerinizin kırılmasına neden olabilir."
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