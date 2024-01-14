Kadınlar Bir Türlü Anlam Veremese de Erkeklerin Yapmaktan Vazgeçemediği 15 Alışkanlık
Kadınlar Bir Türlü Anlam Veremese de Erkeklerin Yapmaktan Vazgeçemediği 15 Alışkanlık
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
Erkekler arasında normal sayılan ancak kadınlara garip gelebilecek olayları paylaşarak hepimizi güldürüp düşündüren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "En yakın arkadaşım birbirimizi yaklaşık 15 yıldır tanıyoruz ve sanırım birlikte toplam üç fotoğrafımız var."
2. "En yakın arkadaşım sevgilisine evlenme teklif etti. Kız arkadaşım bana nasıl teklif etti diye sordu ben de bilmiyorum, sanırım dizinin üstüne çöktü dedim. Sonra düğünün ne zaman olduğunu sordu ben de gene bilmiyorum, davetiyeyi alınca öğrenirim dedim."
3. "Grupta en çok alay ettiğimiz laf ettiğimiz kişi muhtemelen bizim grubun yıldızıdır. Genelde sevdiğimiz için hakaret ediyoruz."
4. "Geceleri bir kadının arkasından yürürken hızla yolun diğer tarafına geçmek ya da sapık gibi görünmekten kaçınmak için yavaşlayıp aramıza mesafe koymak."
5. "Biriyle arkadaş olup onun hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmemek her erkek için normal bir durumdur."
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6. "Evde bir iki poster dışında hiçbir dekorasyona sahip olmamak gayet normal bir şey."
7. "Şampuan, saç kremi, vücut yıkama ve yüz yıkama ürünlerini aynı şişeden kullanmak hiç bir kadının anlayamayacağı bir şeydir."
8. "Bekleme modundaymış gibi durmak, kelimenin tam anlamıyla kısa bir süre boyunca hiçbir şey düşünmemek sadece bir yere dalıp durmak.
9. "Son 15 yılda bir kez ağladım ve o da 12 yıl önce babamı kaybettiğim zamandı. Ağlamamaya çalışmıyorum, sadece ağlamıyorum. Eşim ve yedi kız kardeşim bana bunun normal olmadığını çok açık bir şekilde bildirdiler."
10. "Tuvalet için sırada beklemek veya tuvalet bulmak konusunda sürekli endişelenmemek."
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11. "Sokakta rastgele karşılaştığın adamlara selam verme amaçlı başını sallamak ve onların da geri başlarını sallaması."
12. "Tuvalete çıkınca çok uzun bir süre boyunca çıkmamak. Bazılarımız telefona dalar bazılarımız düşüncelere..."
13. "Sevgilisinden ayrılan arkadaşına detaylarını sormamak sadece keyfini yerine getirmek için şakalar yapmak."
14. "Başkalarına gününün nasıl geçtiğini anlatma isteğine sahip olmamak."
15. "Bir şey yapmaya karar vermek ve beş dakika sonra onu yapmak için hiç düşünmeden evden çıkmak. Üzerine çok düşünmeye gerek yok, bir şeyi yapmak istiyorsan hemen yapman lazım."
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