Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 19:31

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Alarmın çalınca yirminci kez ertele tuşuna basmışsındır ve evden çıkman için beş dakikan kalmıştır"

1. "Alarmın çalınca yirminci kez ertele tuşuna basmışsındır ve evden çıkman için beş dakikan kalmıştır"
twitter.com

2. "Sanki bana yazan kimse varmış gibi telefonumu kontrol ediyorken"

2. "Sanki bana yazan kimse varmış gibi telefonumu kontrol ediyorken"
twitter.com

3. "Muhabbet bir an fazla seni fazla sarmıştır"

3. "Muhabbet bir an fazla seni fazla sarmıştır"
twitter.com

4. "Geceyi arkadaşında geçiriyorsundur ve sana yastık vermeyi unutmuştur"

4. "Geceyi arkadaşında geçiriyorsundur ve sana yastık vermeyi unutmuştur"
twitter.com

5. "99 sorunun ve tek çözümün vardır"

5. "99 sorunun ve tek çözümün vardır"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Telefonun yeterince şarj olmuştur ve artık yatağın öbür tarafına dönebiliyorsundur"

6. "Telefonun yeterince şarj olmuştur ve artık yatağın öbür tarafına dönebiliyorsundur"
twitter.com

7. "Alarmsız ve plansız uyumanın hissettirdiği"

7. "Alarmsız ve plansız uyumanın hissettirdiği"
twitter.com

8. "Birinin çiğneme sesini duyunca"

8. "Birinin çiğneme sesini duyunca"
twitter.com

9. "Birisine dertlerinden bahsedince ve o da konuyu değişince"

9. "Birisine dertlerinden bahsedince ve o da konuyu değişince"
twitter.com

10. "Uyurken gelen bildirimlere bakıyorum"

10. "Uyurken gelen bildirimlere bakıyorum"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Sabahları biri benimle konuşmaya veya bana temas etmeye çalışınca"

11. "Sabahları biri benimle konuşmaya veya bana temas etmeye çalışınca"
twitter.com

12. "Sabah uyanınca ve hava soğuk olunca"

12. "Sabah uyanınca ve hava soğuk olunca"
twitter.com

13. "Duşta üzgün bir şarkı klibinde olduğumu hayal ederken"

13. "Duşta üzgün bir şarkı klibinde olduğumu hayal ederken"
twitter.com

14. "Giyecek kıyafetim olmadığı için gitmemeye karar verince ben"

14. "Giyecek kıyafetim olmadığı için gitmemeye karar verince ben"
twitter.com

15. "Tweetim 5 beğeni alınca ben"

15. "Tweetim 5 beğeni alınca ben"
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?