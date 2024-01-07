Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Alarmın çalınca yirminci kez ertele tuşuna basmışsındır ve evden çıkman için beş dakikan kalmıştır"
2. "Sanki bana yazan kimse varmış gibi telefonumu kontrol ediyorken"
3. "Muhabbet bir an fazla seni fazla sarmıştır"
4. "Geceyi arkadaşında geçiriyorsundur ve sana yastık vermeyi unutmuştur"
5. "99 sorunun ve tek çözümün vardır"
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6. "Telefonun yeterince şarj olmuştur ve artık yatağın öbür tarafına dönebiliyorsundur"
7. "Alarmsız ve plansız uyumanın hissettirdiği"
8. "Birinin çiğneme sesini duyunca"
9. "Birisine dertlerinden bahsedince ve o da konuyu değişince"
10. "Uyurken gelen bildirimlere bakıyorum"
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11. "Sabahları biri benimle konuşmaya veya bana temas etmeye çalışınca"
12. "Sabah uyanınca ve hava soğuk olunca"
13. "Duşta üzgün bir şarkı klibinde olduğumu hayal ederken"
14. "Giyecek kıyafetim olmadığı için gitmemeye karar verince ben"
15. "Tweetim 5 beğeni alınca ben"
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