Sütten Dili Yanıp Bir Daha Yapmamaya Ant İçtikleri Şeyleri Paylaşan 15 Kişi
Sütten Dili Yanıp Bir Daha Yapmamaya Ant İçtikleri Şeyleri Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Tekrarı bir daha olmaz dedikleri deneyimlerini anlatan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim... 👇
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1. "Bir keresinde gece vardiyasında çalışmıştım. İlk ve sondu çünkü hayat düzeniniz resmen tepetaklak oluyor."
2. "Kimsesiz hastalar için evde sağlık yardımcısı olarak çalıştım ve bir daha asla o işi yapmak istemiyorum. Sorun, hastaların yavaş yavaş ölmelerini görmek değildi. Asıl sorun yaşlı insanların kötü ve kaba olmasıydı!"
3. "Uçaktan paraşütle atlayış yaptım. Hayatımda yaptığım en heyecanlı ve çılgınca şeydi ve kesinlikle bir daha asla yapmayacağım birşey."
4. "Kılavuzu okumadan mobilyalarımı monte etmeye çalıştım. Birçok şey elimde kırıldı. Hayatımın en büyük hatalarından biriydi bu."
5. "Arkadaşlarımla dağ tırmanışı yaptık fakat her şey düşündüğümden çok daha zorlu ve tehlikeli geçti. Nasıl başardığımızı bilmiyorum bile ama bir daha böyle bir şeye girişmeyeceğimi biliyorum."
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6. "Hayatımın en kötü anlarından birinde sevdiğim kişiye beni sevmesi için yalvardım. Ne kadar utanç verici olsa da benim için iyi bir ders oldu."
7. "Hayatımda yaptığım en büyük dekorasyon hatası popcorn tavan yaptırmaktı. Berbat duruyor ve geri kaldırması da çok masraflı."
8. "Dondurucu kış soğuğunda dilimi donmuş bir demir direğe değdirdim. Bir daha asla yapmayacağım bu deneyimim sayesinde uzun bir süre rahat bir şekilde yemek yiyemedim."
9. "Hayatın durmadan karşıma çıkardığı uyarı işaretlerini görmezden gelerek hatalar yapmaya devam ettim."
10. "Bir düğün planlamak berbat bir deneyimdi. En pahalı şeyin fotoğrafçı olduğu küçük bir etkinlikti olan düğünde en yorucu şey aileler arası meselelerdi."
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11. "Kendime çok güvenip bir fuarda en acılı kanat olarak sunulan kanatlardan bir kaç tane yedim ve tüm günümü acı içinde geçirdim."
12. "Benim başıma gelmez deyip güvenilmez sitelerden indirme yapmayın. Bir keresinde indirdiğim bir şey tüm hesaplarımın çalınmasına neden olmuştu..."
13. "Hayatımda işlerin nasıl olması gerektiğine dair kendi kendime empoze ettiğim beklentiler ve bu beklentileri karşılayamamanın utancı nedeniyle kendi ruh sağlığımı ihmal etmem."
14. "Eski sevgilimle tekrardan barışmak kesinlikle bir hataydı. En azından dersimi almış oldum ve bir daha böyle bir tuzağa düşmeyeceğim."
15. "Kulağa çok klişe gelecek ama bir kere evlendim ve kesinlikle bir daha uzun bir süre boyunca evlilikten uzak duracağım. Hazır olmadan böyle işlere girmemek lazım."
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