Karşı Cinste Normalleştirilen Ama Kendileri İçin Tabu Sayılan Şeyleri Paylaşarak İsyan Eden 15 Kişi
Karşı Cinste Normalleştirilen Ama Kendileri İçin Tabu Sayılan Şeyleri Paylaşarak İsyan Eden 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Toplum içinde her cinsiyete özgü davranışlar hep farklı şekillerde karşılanır. Karşı cins yapınca normal karşılanan ama kendi cinsi yapınca ayıplanan şeyleri paylaşarak hepimizi düşündüren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Erkeklerin dışarıda küçük tuvaletlerini yapması normal karşılanırken bir kadın yapınca herkes kıyameti koparıyor!"
2. "Akla ilk gelen durum, erkeklerin istedikleri gibi üstsüz gezebiliyor olması."
3. "Kadınlar arkadaşlarına sarılır, yanaktan öper ve el ele tutuşur ama erkekler birbirlerine sarılınca bile bazıları bunu tuhaf karşılıyor."
4. "Özellikle resmi kıyafet olarak ayrıntılı, akıcı, renkli giysiler giymek. Resmi bir etkinliğe gidin ve erkeklerle kadınlar arasındaki farka bakın, giyilen şeyler arasında ne kadar büyük fark var görürsünüz."
5. "Erkeklerde cilt bakımı. Kimsenin ne düşündüğü umurumda değil. 50 yaşıma geldiğimde cildimin kapı önü halısı gibi olmasını istemiyorum."
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6. "Erkeklerin vücut kıllarına sahip olması kadınlardan daha fazla kabul görüyor. Vücut kılı olan bir ünlü sosyal medya gönderisi paylaşsın hemen linçleniyor..."
7. "Bir erkek çocuğunu parka götürünce marifet olarak görülüyor ama bir kadın bunu yapınca zaten işi o deniliyor..."
8. "Geceleri kendi başlarına dolaşmaya çıkmak. Dünyanın bazı yerlerinde bu çok büyük bir sorun değil ama çoğunda da pek güvenli değil. Ayrıca her zaman tek başıma kampa gitmeyi istemişimdir ama bunun için yeterince cesur değilim."
9. "Çoğu durumda kadınlar yardım istedikleri zaman bu normal karşılanır ama erkekler hassas yönlerini gösterip yardım arayınca bu zayıflık olarak görülür."
10. "Erkekler gaz çıkarınca bu komiklik olarak görülüyor ama kadınlar yapınca iğrenç karşılanıyor. İnsan olduğumuzu unutuyor bazıları."
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11. "Erkeklerin ağlanması anormal bir durum olarak karşılanıyor. Bunu aklım almıyor cidden, insanlar ağlamak gibi doğal bir şeyden bile utanıyor."
12. "Erkekler yaşlanınca ve saçları aklaşınca sanki erdemlilermiş gibi karşılanıyor. Kadınlar böyle olunca ise bu bunamışlar gibi karşılanıyor."
13. "Erkeklerin kaba olması ve hatta küfür etmesi normal görülürken kadınların aynı şeyleri yapması hep ayıplanıyor."
14. "İlişki çerçevesi içinde erkekler üstünde dış görünüşleri, boyları ve kiloları gibi unsurları göze alarak seçici davranabiliyoruz ama onlar aynısını yapınca 'kendini beğenmiş' olarak görülüyorlar."
15. "30 yaşına kadar hala evlenmemiş kadınlar 'evde kalmış' olarak görülüyor."
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