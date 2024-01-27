Karşı Cinste Normalleştirilen Ama Kendileri İçin Tabu Sayılan Şeyleri Paylaşarak İsyan Eden 15 Kişi

Toplum içinde her cinsiyete özgü davranışlar hep farklı şekillerde karşılanır. Karşı cins yapınca normal karşılanan ama kendi cinsi yapınca ayıplanan şeyleri paylaşarak hepimizi düşündüren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇