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Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye

Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 14:16

Gerçekler kabak gibi ortadayken görmezden gelmeye karar veren ya da inkar eden insanların başlarına aldığı dertlere inanamayacaksınız.

Buyurun 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Arkadaşım 'sevgilim' dediği adamla 4.5 yıldır konuşuyor. Belki en fazla 5 kez görüşmüşlerdir, adam her seferinde çok kalmadan gidiyor..."

1. "Arkadaşım 'sevgilim' dediği adamla 4.5 yıldır konuşuyor. Belki en fazla 5 kez görüşmüşlerdir, adam her seferinde çok kalmadan gidiyor..."

İşleri yüzünden günün sadece belli saatlerinde mesaj atıyor. Asla ne bir buluşma ayarlıyor ne de arkadaşımın ayarladığı buluşmalara gelme zahmetine katlanıyor! Neden hala onunla beraber olduğunu sorduğumda onun da kendisini sevdiğini ve sadece yoğun olduğunu söylüyor. Ancak adamın bir işler çevirdiğine yüzde yüz eminim. Kesin başka bir ailesi var diye bile düşünüyorum!

2. "Babam da. alzheimer/bunama var. Annem bunun gelişen bir problem olduğunu reddetti çünkü 'hayatlarını zorlaştıran bir mesele' olduğunu düşünüyordu..."

2. "Babam da. alzheimer/bunama var. Annem bunun gelişen bir problem olduğunu reddetti çünkü 'hayatlarını zorlaştıran bir mesele' olduğunu düşünüyordu..."

Ona karşı çıkarak babamın ehliyetini almamız gerektiğini söyledim. Babam hem trafiktekilere hem de kendi için bir tehdit oluşturuyordu. Babam bir gün haberimiz olmadan arabayı aldı çıktı ve bir kamyonetin altına girerek kaza yaptı. Bu haberi de kuzenimden duydum çünkü annem bana söylememeyi tercih etti.

3. "Annem gözlük kendine yakışmadığı için hep takmayı reddederdi ve gayet iyi gördüğünü iddia ederdi..."

3. "Annem gözlük kendine yakışmadığı için hep takmayı reddederdi ve gayet iyi gördüğünü iddia ederdi..."

Ancak restoranda menü okumak için çektiği çileyi bir ben bir o biliyor.

4. "Bir arkadaşım var, 60'ına merdiven dayadı. Asgari maaşla geçiniyor ve çok fazla yiyip, içiyor..."

4. "Bir arkadaşım var, 60'ına merdiven dayadı. Asgari maaşla geçiniyor ve çok fazla yiyip, içiyor..."

Yine 60'lı yaşlarda bir eşi var. Bir arkadaşlarıyla beraber yaşıyorlar ve bir çocuk evlat edinmeyi istiyorlar... 

5. "Annemle babam 26 yıl önce boşandı. Toksik bir evlilikleri vardı, o yüzden boşanmaları iyi oldu..."

5. "Annemle babam 26 yıl önce boşandı. Toksik bir evlilikleri vardı, o yüzden boşanmaları iyi oldu..."

Annem yeniden evlendi ve şu anda çok mutlu. Hepimiz de yeni eşiyle çok iyi anlaşıyoruz. Ancak babam halen annemle barışma umudu ile yaşıyor ve uğraşıyor. Bu yaptığı sadece ona daha çok zarar veriyor.

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6. "İlişki arayan bir arkadaşım sürekli yaşlı erkeklerin ona ilgi göstermesinden şikayetçi ama o erkeklerin kendi yaşına uygun yaşta olduğunu anlamıyor..."

6. "İlişki arayan bir arkadaşım sürekli yaşlı erkeklerin ona ilgi göstermesinden şikayetçi ama o erkeklerin kendi yaşına uygun yaşta olduğunu anlamıyor..."

7. "On yıl önce diyabet tanısı konulan bir arkadaşım iğne fobisi olduğu için tedaviyi göz ardı edip sadece sağlıklı beslenme ile düzelebileceğini zannetti..."

7. "On yıl önce diyabet tanısı konulan bir arkadaşım iğne fobisi olduğu için tedaviyi göz ardı edip sadece sağlıklı beslenme ile düzelebileceğini zannetti..."

Ancak yıllar içerisinde durumu iyice kötüleşti, bir böbreği iflas etti ve kör oldu. Yeni bir böbrek naklinin ardından hala gerekli ilacı almamakta ısrarcı. Ne diyebilirim bilmiyorum.

8. "Abim dördüncü kez evlendi ve annem her seferinde abimin eski eşlerini suçluyor..."

8. "Abim dördüncü kez evlendi ve annem her seferinde abimin eski eşlerini suçluyor..."

Sürekli boşanmalardaki ortak soruna işaret etsem de dinlemiyor.

9. "Ben bir öğretmenim ve ailelerin çoğu çocuklarının notlarını ve kötü davranışlarını asla ama asla kabul etmiyor..."

9. "Ben bir öğretmenim ve ailelerin çoğu çocuklarının notlarını ve kötü davranışlarını asla ama asla kabul etmiyor..."

Bir keresinde yüzüme tekme atan bir çocuk burnumu kırdı ve annesinin tek cevabı 'Ama evde çok uslu' oldu. 

10. "Yıllar önce HIV testi pozitif çıkan bir arkadaşım sanki bu hiç yaşanmamış gibi hayatına devam etti..."

10. "Yıllar önce HIV testi pozitif çıkan bir arkadaşım sanki bu hiç yaşanmamış gibi hayatına devam etti..."

Bugün AIDS yüzünden yaşamını kaybediyor ve daha 40 yaşında bile değil. Bu çok üzücü.

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11. "Bir kulağı duymayan arkadaşımız sürekli 'Ne dedin?' diye bağırma sebebinin insanların mırıldanarak konuşması yüzünden olduğunu iddia ediyor."

12. "Üniversiteyi 6 yılda bitiren ve yine okul boyunca ailesinin parasıyla ve ona tahsis ettiği arabayla geçinen arkadaşım, mezuniyet sonrası ailesinin bağlantıları sayesinde muhteşem bir iş buldu..."

12. "Üniversiteyi 6 yılda bitiren ve yine okul boyunca ailesinin parasıyla ve ona tahsis ettiği arabayla geçinen arkadaşım, mezuniyet sonrası ailesinin bağlantıları sayesinde muhteşem bir iş buldu..."

Hala ailesinin 'başarısında' bir katkısı olmadığını savunuyor.

13. "Sürekli kilo vereceğimi söylüyorum ama bunun için hiçbir şey yapmıyorum."

14. "İstifçilik sendromu olanlar. Evin zeminini göremeyecek hale gelseler de bunun bir 'problem teşkil ettiğini' düşünmüyorlar."

14. "İstifçilik sendromu olanlar. Evin zeminini göremeyecek hale gelseler de bunun bir 'problem teşkil ettiğini' düşünmüyorlar."
www.cbsnews.com

15. "Doğuma gün sayan 9 aylık hamile arkadaşım hala hafta sonu tatili ve aktiviteleri planlıyor."

15. "Doğuma gün sayan 9 aylık hamile arkadaşım hala hafta sonu tatili ve aktiviteleri planlıyor."

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