Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye

İşleri yüzünden günün sadece belli saatlerinde mesaj atıyor. Asla ne bir buluşma ayarlıyor ne de arkadaşımın ayarladığı buluşmalara gelme zahmetine katlanıyor! Neden hala onunla beraber olduğunu sorduğumda onun da kendisini sevdiğini ve sadece yoğun olduğunu söylüyor. Ancak adamın bir işler çevirdiğine yüzde yüz eminim. Kesin başka bir ailesi var diye bile düşünüyorum!