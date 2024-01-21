Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye
Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Gerçekler kabak gibi ortadayken görmezden gelmeye karar veren ya da inkar eden insanların başlarına aldığı dertlere inanamayacaksınız.
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1. "Arkadaşım 'sevgilim' dediği adamla 4.5 yıldır konuşuyor. Belki en fazla 5 kez görüşmüşlerdir, adam her seferinde çok kalmadan gidiyor..."
2. "Babam da. alzheimer/bunama var. Annem bunun gelişen bir problem olduğunu reddetti çünkü 'hayatlarını zorlaştıran bir mesele' olduğunu düşünüyordu..."
3. "Annem gözlük kendine yakışmadığı için hep takmayı reddederdi ve gayet iyi gördüğünü iddia ederdi..."
4. "Bir arkadaşım var, 60'ına merdiven dayadı. Asgari maaşla geçiniyor ve çok fazla yiyip, içiyor..."
5. "Annemle babam 26 yıl önce boşandı. Toksik bir evlilikleri vardı, o yüzden boşanmaları iyi oldu..."
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6. "İlişki arayan bir arkadaşım sürekli yaşlı erkeklerin ona ilgi göstermesinden şikayetçi ama o erkeklerin kendi yaşına uygun yaşta olduğunu anlamıyor..."
7. "On yıl önce diyabet tanısı konulan bir arkadaşım iğne fobisi olduğu için tedaviyi göz ardı edip sadece sağlıklı beslenme ile düzelebileceğini zannetti..."
8. "Abim dördüncü kez evlendi ve annem her seferinde abimin eski eşlerini suçluyor..."
9. "Ben bir öğretmenim ve ailelerin çoğu çocuklarının notlarını ve kötü davranışlarını asla ama asla kabul etmiyor..."
10. "Yıllar önce HIV testi pozitif çıkan bir arkadaşım sanki bu hiç yaşanmamış gibi hayatına devam etti..."
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11. "Bir kulağı duymayan arkadaşımız sürekli 'Ne dedin?' diye bağırma sebebinin insanların mırıldanarak konuşması yüzünden olduğunu iddia ediyor."
12. "Üniversiteyi 6 yılda bitiren ve yine okul boyunca ailesinin parasıyla ve ona tahsis ettiği arabayla geçinen arkadaşım, mezuniyet sonrası ailesinin bağlantıları sayesinde muhteşem bir iş buldu..."
13. "Sürekli kilo vereceğimi söylüyorum ama bunun için hiçbir şey yapmıyorum."
14. "İstifçilik sendromu olanlar. Evin zeminini göremeyecek hale gelseler de bunun bir 'problem teşkil ettiğini' düşünmüyorlar."
15. "Doğuma gün sayan 9 aylık hamile arkadaşım hala hafta sonu tatili ve aktiviteleri planlıyor."
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