Günlük Hayatta Hayatınızı Kolaylaştıracak Altın Değerinde 15 İpucu
Günlük Hayatta Hayatınızı Kolaylaştıracak Altın Değerinde 15 İpucu
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/angelicaamar...
Günlük hayatın karşımıza çıkardığı çoğu zorluklara rağmen başımız dik çıkabilmemiz için kullanıcıların bizimle paylaştıkları değerli ipucular nelermiş hadi hep birlikte öğrenelim. 👇
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1. "Kendinize iyi gelen hareket ve egzersiz yapın! Ne olursa olsun eğer hoşunuza giderse, o egzersize bağlı kalma olasılığınız artar."
2. "Sizi laflarıyla ezip geçen ve saldıran sonra da sizden faydalanan agresif insanlara karşı kibar olmayı bırakın. Vaktinizi boşa harcıyorsunuz."
3. "Cilt bakımı için temel olarak cildinizi nemlendirin ve yüksek SPF değerlerine sahip güneş koruyucu kullanın. Diğer pahalı ve süslü şeylere aslında çok ihtiyacınız yok."
4. "Dişlerinize iyi bakın. Rutin muayenelerin ve temizliklerin pahalı olabilir, ancak kök kanalları ve diş çekimleri daha da kötü ve çok zaman alıcıdır."
5. "Güçlü olun ama aptal olmayın. Güçlü olmak, acı çekerken işinizi erkenden bitirmektir çünkü yarın rahat bir şekilde iyileşebileceğinizden kesin eminsinizdir. Aptal olmak ise, uyandığınız acıdan yürüyememek ve işe gidememektir."
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6. "Yaşla birlikte vücutta oluşan değişiklikleri kabullenin, artık eski çekiciliğimi yitiriyorum diye endişelenmeyin, kendinizi olduğunuz gibi sevmeyi öğrenin."
7. "Arkadaş edinmeye devam edin. Şimdi emekli olan eski patronum 60'larında olmasına rağmen hala bir sürü arkadaşı olan biri. Birlikte tatil yapıyorlar, golf oynuyorlar, alışverişe gidiyorlar, yemeklere gidiyorlar ve bu bana çok ilham veriyor."
8. "Yetişkin olsanız bile, içinizde olduğunuz çocuğu her zaman benimsemeyi unutmayın. 58 yaşındayım ve hala tatillere çıkıyorum, yeni kitaplar okuyorum, hayvanlara bakıyorum ve Marvel evrenini takip ediyorum. Bu tür şeyler hayatı zengin kılıyor!"
9. "Yoğurt ve kimyonu karıştırıp yerseniz gaz sancısı ve hazımsızlığı giderecektir."
10. "Öğleden sonra yorulursanız veya asabileşirseniz biraz kestirmeye çalışın. Bunca zaman kafein gibi uyarıcılar kullanarak kendimi bundan uzak tutup çevremdeki herkese huysuzluğumu yansıttım ama zamanla bunun sorun olmadığını ve biraz dinlenebileceğimi öğrendim. Yorulunca vücudumu dinlemek ve biraz kestirmek hayatımda büyük bir fark yarattı."
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11. "Hayatınızı düzenlemekten korkmayın. Birkaç yıl önce, iki farklı arkadaşımın sosyal medya üzerinde toplumun huzurunu bozacak komplo teorilerini paylaştıklarını fark ettim ve bu beni baya düşündürdü. Biraz düşündükten sonra arkadaşlarım için doğruluk denetleyicisi olmak istemediğimi fark ettim ve onları hayatımdan sildim."
12. "Arabanızın sigortası, ipoteğinizin, içerik sigortası kapsamınızın ve buna benzer önemli işlemlerinizin gerçekten de iyi olduğundan emin olun. Biraz ekstra maliyete sebep olsa da uzun dönemde buna kesinlikle değer."
13. "Bacak bacak üstüne atarak oturduğunuzda, varislere ve çatlaklara davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Bu yüzden daha rahat oturma pozisyonlarını tercih edin."
14. "Aşırı düşünmek, depresyonun en büyük tetikleyicisidir. Gereksiz konular üzerinde fazla düşünmeyin."
15. "Önemli olduğunuzu asla unutmayın. İhtiyaçlarınız, hayalleriniz, istekleriniz her açıdan önemli...
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