Günlük Hayatta Hayatınızı Kolaylaştıracak Altın Değerinde 15 İpucu

Kendinizi ilk sıraya koymadığınız sürece en iyi siz olamazsınız. Bu, aile hayatınız da dahil olmak üzere hayatınızın her alanı için geçerlidir. Önce kendinize bakmazsanız, kendinizden bir parçayı kaybedersiniz. Odak noktanızı kaybedersiniz, kişisel mutluluğunuzu kaybedersiniz, başkalarıyla ilgilenemezsiniz. Tüm ilişkiler belli bir dereceye kadar uzlaşmayı içerir, ancak bazen karşı taraf sizin onlar için ne kadar ödün verdiğinizin farkına varmaz. Bu yüzden de kendi savunucunuz olun.'