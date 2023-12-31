Masalarda Nefret Edilen Kişi Olmamak İçin Uzak Durmanız Gereken Konular
Masalarda Nefret Edilen Kişi Olmamak İçin Uzak Durmanız Gereken Konular
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Tam sohbet güzel gidiyor derken bir anda her şeyin tadını kaçıran konuları bahsetmeye başlayıp hepimize iç çektiren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim. 👇
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1. "Kripto paradan bahis açıldı mı benim için konu bitti demektir. İnternette milletin kripto ile dolandırıldığı videoları izlemekten zevk alıyor olabilirim ama başka türlü asla umurumda olmayan bir konudur kripto."
2. "Erkeklerin ettikleri kavgalardan bahsetmeleri ve övünmelerini çok itici buluyorum o yüzden konusu açıldı mı beynimi hemen konuya kapatıyorum."
3. "Konu influencer'lar olduğu an beni kaybettin demektir. Kimden bahsettiğini zaten bilmiyorum ve umurumda da değil."
4. "Hangi ünlü neyi giymiş, sosyal medyada ne paylaşmış, hangi filmde oynayacakmış gibi konuşmaların olduğu bir sohbette ben yokumdur orası kesin."
5. "Babamı her ziyaret ettiğimde 'Aile olarak daha fazla para kazanmamız lazım' diyor. Çünkü çok tembel olduğu için yaşamak istediği yaşam tarzını finanse edemiyor, bu yüzden bizim finanse etmemizi istiyor. Ne zaman paradan ya da onunla ilgili herhangi bir şeyden bahsetse onu görmezden geliyorum."
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6. "Öğle arasında işten bahsedenlerin acelesi ne anlamıyorum cidden. Moladan sonra iş hakkında konuşabiliriz niye şuan vaktimizi böyle harcıyorsun?"
7. "Araba konusu. Hiçbir zaman arabalarla pek ilgilenmedim ama bu özellikle erkeklerin gündeme çok getirmeyi sevdiği bir konu olduğu için her yerde araba konusu açılıyor. Sadece A noktasından B noktasına ulaşmak istiyorum, yolda gördüğümüz arabanın kaç beygir gücünde olduğunu merak etmiyorum!"
8. "Mesele futbol olunca insanlar biraz kafayı sıyırabildiği için bu konular açılınca ben hemen beynimi kapatıyorum ve düşüncelerime dalı verip gidiyorum."
9. "Herhangi bir tartışmalı siyasi konu, örneğin ülkenin durumu. Hayır, aile yemeğinde ülkenin durumunu tartışmayacağım, ağzımın tadını kaçırmanıza gerek yok!"
10. "Başka insanlar hakkında çok fazla ayrıntı içeren aptalca hikayeler. Genel olarak annemle her konuşmam diyebiliriz kısacası."
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11. "Dedikodu içeren konuşmalardan hep uzak duruyorum çünkü biliyorum ki eğer katılırsam başkaları benim arkamdan ne konuşuyor acaba diye düşünmeye başlayacağım."
12. "Astroloji. Bu kadar insanın bu saçmalığa inandığı gerçeği cidden tüyler ürpertici. Kendi toksik davranışlarınıza bahane olarak yıldızları suçlayamazsınız."
13. "Borsa. Hiç anlamadığım ve hiç umurumda olmayan bir konu."
14. "Para konusu. Bazıları var ki ağızlarından tek çıkan laf para olur ve ben bunu duyar duymaz konuşma isteğimde ağzımdan çıkıp gitmiş oluyor."
15. "Taş ve kristallerin iyileştirici ve arındırıcı güçleri hakkında konuşan insanlar. Bu konu beni sohbetten değil, hayattan soğutuyor."
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