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Yaş Aldıkça Hiç Yaşlanmamış Gibi Hissetmek İçin Yapmanız Gereken Spor ve Aktiviteler

Yaş Aldıkça Hiç Yaşlanmamış Gibi Hissetmek İçin Yapmanız Gereken Spor ve Aktiviteler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 11:01

Yaşlanmak kaçınılmaz bir son. Ancak yaş aldıkça sağlıklı ve dinç kalmak mümkün. Bunun için hayatınızın bir parçası haline getirebileceğiniz spor ve fiziksel aktivitelerden bahsettik. 👇

Kaynak: https://list25.com/senior-serenity-di...
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Her geçen gün yaş alıyoruz ve hepimiz eninde sonunda yaşlanacağız: Fakat yaşlanmak, hep yorgun hissetmek ve elden ayaktan düşmek anlamına gelmiyor.

Her geçen gün yaş alıyoruz ve hepimiz eninde sonunda yaşlanacağız: Fakat yaşlanmak, hep yorgun hissetmek ve elden ayaktan düşmek anlamına gelmiyor.

Doğru aktiviteler ve sporlar, bizi yaşlılığımızda dahi dinç kılabilir. Gençliğimizi aratmayacak bir yaşlılık için yapabileceğiniz o aktivitelerden biraz bahsedelim...

Kalp ritmini hızlandırarak yağ yaktıran egzersizler vücudunuzu zinde tutmak için birebir. Bu yüzden kardiyoyu hayatınızın bir parçası yapın.

Kalp ritmini hızlandırarak yağ yaktıran egzersizler vücudunuzu zinde tutmak için birebir. Bu yüzden kardiyoyu hayatınızın bir parçası yapın.

Kardiyo için yürüyüş yapabilir ya da bisiklet sürebilirsiniz.

Yürüyüş ve koşu çok iyi olsa da dizleri es geçmemeli ve bisiklet sürmeyi de ihmal etmemelisiniz.

Yürüyüş ve koşu çok iyi olsa da dizleri es geçmemeli ve bisiklet sürmeyi de ihmal etmemelisiniz.

Bisikletiniz yoksa eve spor amaçlı bir egzersiz bisikleti alabilir veya yüzmeyi de deneyebilirsiniz.

Yoga ve Tai Chi'yi denemelisiniz... Bu egzersizler aynı zamanda zihin sağlığı için de epey faydalı.

Yoga ve Tai Chi'yi denemelisiniz... Bu egzersizler aynı zamanda zihin sağlığı için de epey faydalı.

Tai Chi için kung-fu'nun meditasyona yönelik olan biçimi denebilir. Tai Chi, eklem ağrılarını gidermede faydalı olabilir.

Ayrıca yoga ve Tai Chi derslerine yazılarak yaşıtlarınızla sosyalleşmenin alternatif bir yolunu da bulmuş olursunuz.

Ayrıca yoga ve Tai Chi derslerine yazılarak yaşıtlarınızla sosyalleşmenin alternatif bir yolunu da bulmuş olursunuz.
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Gelelim bir diğerine: Golf size birçok anlamda fayda sağlayabilir. Golf sopasını sallamak bile kuvvet ve atletizmi artırır

Gelelim bir diğerine: Golf size birçok anlamda fayda sağlayabilir. Golf sopasını sallamak bile kuvvet ve atletizmi artırır

Golf arabası yerine yürüyerek ilerlemek genel vücut sağlığına fayda sağlar.

Hem açık havada güzel bir güneşli günün tadını çıkarmak keyifli de olabilir.

Hem açık havada güzel bir güneşli günün tadını çıkarmak keyifli de olabilir.

Golf, yaş aldıkça odağınızı kaybetmemek için de önemli bir aktivitedir.

Yeni bir spora başlamanın zor olabileceğini kabullenmek gerek: O yüzden küçük adımlarla başlamalısınız.

Yeni bir spora başlamanın zor olabileceğini kabullenmek gerek: O yüzden küçük adımlarla başlamalısınız.

Küçük ama istikrarlı adımlar! 😁 Haftada 2-3 günle başlayıp, sonra günlük rutininiz haline getirebilirsiniz.

Bir aktivite ve spora başlama yolunda uzman birinden de yardım alabilirsiniz.

Bir aktivite ve spora başlama yolunda uzman birinden de yardım alabilirsiniz.

Ayrıca size uygun en doğru aktiviteyi uzmanla beraber seçebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza yönelik aktiviteler yapmak uzun vadede sizin için daha fayadalı olacaktır.

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