Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Kıbrıs'ta ortaya çıkarılan bir mezarda insan kemiklerinin yanında bir kedinin kemikleri bulundu. Bu kalıntılar M.Ö. 7.500 ila 7.000 yıllarına tarihleniyor. Bu keşif, kedilerin evcilleştirildiğine dair bilinen en eski kanıttır.
2. Tokyo Ulusal Müzesi'ndeki ahşap hannya tiyatro maskesi. (Edo dönemi, M.S 1700'ler.)
3. Arezzo Chimera'sı, MÖ 5.-4. yüzyıllarda kuzey ve orta İtalya'daki Etrüskler tarafından yapılan bronz bir heykeldir.
4. M.S 1260'lı yıllara tarihlenen bir ortaçağ hayvan ansiklopedisi olan MS Harley 3244, tanınabilen en eski ejderha görüntüsünü içeriyor.
5. Atalarının büstlerini tutan bir Romalının “Barberini heykeli” olarak adlandırılan heykeli, antik dönem Roma portre heykelciliği ustalığının başlıca örneklerinden biridir.
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6. M.Ö 2300'lü yıllardan kalma mermer kadın figürü. Bu heykel, bilinen iç içe geçirilmiş kol tipindeki en büyük kadın figürlerinden biridir.
7. Qing hanedanlığından (1644-1911) kalma et şeklindeki taş. Bu taş, soya sosunda marine edilmiş yağlı domuz etine benzeyecek şekilde oyulmuş şeritli bir yeşim parçasıdır.
8. Dura-Europos (Suriye) antik kentindeki Roma garnizonundan bir at zırhı. Bu zırh bilinen iki tam setten biridir. Keten üzerine demir pullardan oluşan bu eser M.S 3. yüzyıla tarihlenmektedir.
9. Büyük Cyrus'un mezarının (MÖ 550-530) James Justinian Morier tarafından 1811'de yayınlanan "Madre Süleyman'ın Mezarı" başlıklı ilk modern tasviri.
10. Aziz Petrus Bazilikası'na gömülen papaları anan bir plaket. Plak üzerinde papaların Latince isimleri ve gömüldükleri yıl yazmaktadır.
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11. Kültepe'de bulunan bu Asur kil tableti, adı bilinmeyen bir krallığın kral ve kraliçesi ile bu krallığa ihanetle suçlanan Aššur-taklâku adlı adamın arkadaşları arasındaki konuşmayı anlatıyor. Tablet M.Ö 19-18. yüzyıla aittir.
12. Bhutanatha tapınakları grubu, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Badami'deki Agastya gölünün doğusundaki 7. ve 12. yüzyıl arası Hindu tapınaklarıdır.
13. 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinin bombalanması sırasında erimiş bir saat.
14. Mušḫuššu, gövdesi ve boynu yılan, ön ayakları aslan ve arka ayakları kuş olan, antik Mezopotamya mitolojisinden gaddar bir canavardır. Burada Babil şehrinin İştar Kapısı'nda göründüğü haliyle gösterilmektedir.
15. Crosby Garrett Miğferi, M.S 2. yüzyılın sonları veya 3. yüzyılın başlarından kalma bakır alaşımından oluşan bir Roma süvari miğferidir.
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