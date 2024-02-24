Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Bir çift meme ucu koruyucusu. Emziren anneleri meme uçlarını tahriş olmaktan korumak için kullandıkları kurşun koruyucular. (Londra, 1864)
2. Arması iki bezelye kabuğu şeklinde olan samuray kaskı. (Japonya, 17. yüzyıl)
3. Cezayir'in Sefar kentindeki bir savaş sahnesini tasvir eden bu mağara resmi, dünyadaki şiddet tasvirinin en eski örneklerinden biridir. (M.Ö 5000-3500)
4. Üzüm şeklinde ametist küpeler. (Fransa, 1840-1851)
5. İran'ın eski Susa kentinde bulunan çıplak bir kadın heykeli. Susa şehri, Ahameniş İmparatorluğu'nun (MÖ 550-330) kış başkenti olan Elam'ın başkenti (MÖ 3200-539) olarak hizmet vermiştir. Şehir, Part (MÖ 247-MS 224) ve Sasani (224-224) dönemlerinde stratejik bir merkez olarak kalmıştır.
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6. Xerxes Kanalı, kuzey Yunanistan'daki Athos Dağı yarımadasının tabanından geçen, ulaşıma elverişli bir kanaldı. M.Ö 5. yüzyılda Pers Kralı I. Xerxes tarafından, Xerxes'in Yunanistan'ı ikinci işgaline hazırlıklarının bir parçası olarak inşa edilmiştir.
7. 'Bordeaux Aşıkları', yatakta kucaklaşan çıplak bir çiftin ayaklarının dibinde kıvrılmış küçük bir köpeğin resmedildiği Roma döneminden kalma bir heykelciktir. (M.Ö 3. yüzyıl)
8. 2.800 yıllık tavuk yumurtasıyla dolu çömlek. (Jiangsu, Çin, Batı Zhou hanedanlığı, M.Ö 9. yüzyıl)
9. Girit'te bulunan Tunç Çağından kalma bir kap. Bu kabın gövdesi tek bir kaya kristali bloğundan oyulmuştur; kabın yakası yaldızlı fildişi disklerle süslenmiştir ve sap boncuklu telden yapılmıştır. (M.Ö 1600-1450)
10. Bu kale İran'daki Susa şehrinin en önemli tarihi yapılarından birisidir. Kale, 1897 yılında Büyük Darius'un (M.Ö. 522-486) sarayındaki tuğlaların kullanılmasıyla inşa edilmiş olup, Susa'nın Ahameniş İmparatorluğu'nun kış başkenti olduğu dönemde hizmet vermiştir.
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11. Pompei'deki M.Ö 1. yüzyıldan kalma Roma evlerinden birinin girişinde bulunan yazıt. SALVE LUCRU, yani "Hoş geldin para".
12. Mán Bạc mezarlığındaki iskeletler. Mán Bạc, Vietnam'ın Yên Mô Bölgesi'nde bulunan ve M.Ö 1850-1650 yıllarına tarihlenen bir Neolitik arkeolojik alanıdır. Phùng Nguyên kültürüyle ilişkilendirilen en büyük ve en sağlam alandır.
13. Çin'de bulunan bir mezarlıkta keşfedilen boynuzlu bronz turna. (Hubei, Çin, M.Ö 430)
14. Almanya'nın Dresden şehrinden 1570 yılından kalma arbalet ve sürgü kutusu.
15. Neolitik sanatın başyapıtları: “Düşünen adam” ve “Oturan Kadın”. (Romanya, M.Ö 5000)
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