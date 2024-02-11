Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. 1960'larda Rusya'da bulunan, vücudu mamut fildişinden yapılmış 3000 boncuk, 12 delikli tilki köpeği ve 25 mamut fildişlerinden yapılmış kol bantları ve kırmızı hardal pigmentiyle kaplı yetişkin bir erkeğin 30.500 yıllık iskeleti.
2. Yaklaşık 7000 yıl önce İsveç'teki Skateholm şehrinde gömülmüş 60'lı yaşlarında bir adam. Yanında daha sonra gömülen ve üzerine kırmızı aşı boyası serpilen 4-5 yaşlarında bir çocuk yatıyor. Çocuğun göğsünde ayı dişlerinden ve kehribar parçalarından yapılmış takılar bulunmakta.
3. Lazımlık sandalyesinde oturan ve annesine seslenen bir bebeği gösteren eski bir Yunan kylix'i. (M.Ö 480)
4. 1959'da Pire'de Athena ve Artemis'in iki antik bronz heykeli birlikte keşfedildi. İlk fotoğraf onları yerinde bulundukları haliyle gösteriyor. Şimdi iki heykel de Yunanistan'daki Pire Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor.
5. 1420'de Deventer'li bir katibin yazdıkları üzerine bir kedi işedi. Katip yazıtın üstünde lekeye doğru işaret eden eller çizerek bir notla da kediye küfrederek olayın resimlerini ekledi.
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6. Galya'da yol kenarındaki bir kasaba olan Ambrussum'dan çıkan Roma döneminde döşenmiş bir yol üzerinde Roma savaş arabalarının bıraktıkları izler hala görülebilmektedir.
7. Avusturya'nın Graz Burg şehrinde bulunan bu çift sarmal merdiven, geçmişi 1499 yılına kadar uzanan bir mimari şaheserdir. Kısa süreliğine birleşen, yolları ayıran ve sonra her hatta tekrar birleşen karşılıklı 2 merdiven "uzlaşma merdiveni" olarak bilinir.
8. Galler Prensesi Alexandra'nın kullandığı bir takı seti. Bu takı seti makas, koku şişesi, büyüteç ve not defteri dahil 13 aksesuarla birlikte gelmektedir ve İngiltere'de 1863-1885 yılları arasında yapılmıştır.
9. Atina Pantainos Kütüphanesi'ndeki 1.900 yıllık bir yazıtta şunlar yazıyor: "Hiçbir kitabın çıkarılmayacağına yemin ettik. Kütüphane birinci saatten altıncı saate kadar açık olacaktır.” Bu da onu antik çağlardan beri kurallarını bildiğimiz tek kütüphane yapıyor.
10. 1820'li ve 50'li yıllarda Londra'da bir sokak "dişçisine" veya gezici diş çekiciye ait olan kahverengi kadife şapka. Şapka, eski hastalarına ait, her birine delik açılmış ve sicim ile tutturulmuş 88 adet çürümüş insan dişiyle süslenmiştir.
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11. Hama Noriaları, Suriye'nin Hama kentindeki Asi Nehri boyunca sulama amaçlı kullanılan tarihi su toplama makineleridir. Orta çağ kökenleri ile neredeyse 500 yıl boyunca dünyanın en uzun su çarkları devasa boyutlarıyla dikkat çekiyorlar.
12. Şiddetli bir yıldırım çarpması sonucu erken doğumun ardından 1731 yılında doğum sırasında ölen Leydi Elizabeth Nightingale'in mermer anıtı.
13. Mısır'da bulunan antik bir Nefertiti büstü.
14. Must Farm'daki 3.000 yıllık yuvarlak evlerin, Britanya'da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş Bronz Çağı yerleşkeleri olduğuna inanılıyor. Kalıntıları yavaş yavaş oluşan nehir çökeltileri tarafından korunmuş yerleşkenin eskiden büyük bir yangın yüzünden yok edildiği düşünüyor.
15. İngiltere'nin Kilpeck kentindeki St Mary ve St David Kilisesi'nde bir tazı ve tavşanı tasvir eden, M.S 12. yüzyıldan kalma bir oymalı duvar desteği.
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