Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. İmparator ikinci Nicholas'ın hayatı boyunca çektiği birçok selfie'den biri.
2. Ugandalı diktatör İdi Amin, 1980'de makamından zorla çıkarıldıktan sonra Suudi Arabistan'da sürgündeyken. Bu fotoğraftan 9 yıl sonra Almin ülkeyi terk ederek ve Uganda'yı yeniden ele geçirmeye çalışmıştı ve bu süreçte Suudi ev sahipleriyle ilişkisini bozdu.
3. İngiliz Hava Gemisi R101'e biniş gerçekleştirildiği sırada çekilmiş bir fotoğraf. Hava gemisi bundan kısa bir süre sonra Fransa'da düştüğü için bu hava gemisinin son yolculuğu olacaktı. (1929)
4. "Amatörler taktik konuşur, profesyoneller ise lojistik çalışır." -General Omar Bradley. Omaha Plajı, 9 Haziran 1944
5. Protesto amaçlı kendisini ateşe veren bir keşiş. (1963)
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6. Ford'un üstü camdan yapılmış baloncuk arabası. (1947)
7. ABD Ordusundan Çavuş. T. B. Haber, Tunus'taki Kasserine Geçidi Muharebesi sırasında öldürülen iki Alman askerinin mezarlarının yanında duruyorken. (26 Şubat 1943)
8. 1872'de bir içki dükkanında diş çekimi yapılıyor. Bir asistan havluyla hastanın kafasını yerinde tutarken "diş hekimi" dişi çıkarmak için pense kullanıyor.
9. 1980'lerde bir helikopterde görüntülenen Guatemala genelkurmay başkanı, General Benedicto Lucas Garcia. Garcia, 36 yıllık Guatemala soykırımının (1960-96) en önde gelen faillerinden biriydi ve binlerce yerli Mayalı ölümüne ve insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu düşünülüyor
10. Kalinin Bulvarı. Moskova 1977.
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11. İkinci dünya savaşı sırasında Hollanda'daki Leeuwarden Havaalanının 9. Hava Kuvvetlerine bağlı ABD B-26 Çapulcuları tarafından bombalanması. (24 Şubat 1944)
12. Auschwitz toplama kampının eski ve yeni komutanı arasında geçen bir konuşma. (1944)
13. Amerika ordusundan topçular ve onların Güney Vietnam'daki barış bayrakları. (1971)
14. Irak diktatörü Saddam Hüseyin ve Suudi Arabistan Kralı Fahd, 1980'lerin başında Fahd'ın Saddam'a hediye ettiği altın kaplama tüfeği inceliyor. O dönemde Sünni Suud Hanedanı, Şii ağırlıklı İran'a karşı savaşında Saddam'ı destekliyordu.
15. İkinci dünya savaşı sırasında uçuşa geçen Hellcat model bir savaş uçağı.
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