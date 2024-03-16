Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. 1967'de Amerikalı pilot Dewey Wayne Waddell'i esir alan Vietnamlı bir kadın savaşçı.
2. Coşkulu Sandinista isyancıları, 1979 yazında Managua şehrinin ana meydanında küçük bir tanka binerken.
3. Gizli görevde olan bir polis memuru. (New York, Brooklyn, Temmuz 1969)
4. 1941'deki Pearl Harbor saldırısından sonra bazı denizciler USS West Virginia ve USS Oklahoma gemilerinde mahsur kaldı. Bir grup, mahsur kaldıkları depoda 16 gün hayatta kalmayı başardı. Enkazların bulundukları yerlerde, mashur kalan denizcilerden gelen gürültü ve çığlıklar yüzünden kimse nöbet tutmak istemiyordu.
5. Çiftçilerin buğday hasadına yardım eden bir Fin askeri (Finlandiya 1941)
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6. Monson Motor Lodge motel müdürü, bir grup beyaz ve siyah entegrasyoncu havuzunda yüzerken suya asit döküyor. (18 Haziran 1964)
7. 1999 Kargil Savaşı sırasında Keşmir'de Pakistan mevzilerini gözetleyen Hintli askerler.
8. 15.000'inci Curtiss P-40 Warhawk savaş uçağı Kasım 1944'te üretildi. Uçağa, Curtiss uçaklarını kullanan tüm ülkelerin ulusal amblemlerini taşıyan özel bir boya şeması verildi.
9. Princess May vapuru Alaska'daki Lynn Kanalı'ndaki kayalıkların üzerinde karaya oturduktan sonra. Yolcular, mürettebat ve kargonun tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi. (Ağustos 1910)
10. Empire State Binası'nın inşaatı. (1930)
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11. İngiltere ile Yeni Zelanda arasındaki ilk solo uçuşu tamamlamasıyla ünlü Yeni Zelandalı pilot Jean Batten, Wellington'daki Rongotai Havalimanı'nda bir kediyle poz veriyor. (1930'lar civarı.)
12. Almanya'nın Ağustos 1936'da 11. Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması sırasında Brandenburg Kapısı'nın genel görünümü (Nazi Almanyası, 1936)
13. Times Meydanı'nda 11 Eylül Saldırılarını bir reklam panosu ekranından izleyen seyirciler. (11 Eylül 2001)
14. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan manevi kızı Sabiha Gökçen ile köprü açılış töreninde. (1937, Tunceli, Türkiye)
15. Aberdeen, İskoçya'da iki çocuk tarafından yapılan, 5.1 metre uzunluğunda dev bir kardan adam. (1963)
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