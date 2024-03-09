Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Müslüman bir kadın, Yahudi komşusunu korumak için, Naziler tarafından komşusuna takılan sarı yıldızı peçesiyle örtüyor. (Saraybosna, 1941)
2. Kevin Carter'ın Pulitzer ödüllü fotoğrafı. "Aç Çocuk ve Akbaba"
3. Hitler ailesinin kişisel doktoru olan Avusturyalı Yahudi doktor Eduard Bloch'un 1926 tarihli fotoğrafı. Bloch, Adolf Hitler'in annesini meme kanseri nedeniyle tedavi ederek sağlık masraflarını tamamen ortadan kaldırdı. Hitler daha sonra onu "fahri Aryan" ilan etti ve ABD'ye kaçmasına izin verdi.
4. Alman savaş suçluları, 1945'teki Nürnberg Duruşmaları sırasında yapılan çeviri hatasına gülüyorken.
5. Yüzünde kültürel kabile izleri olarak bilinen yara izleri olan genç bir adam. (Afrika ,1900)
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6. Stanley Forman'ın ünlü fotoğrafı. "Yangın Merdiveninden Düşen Kadın" (1975)
7. Holokost'tan sağ kurtulan Yehiel De-Nur, Holokost'un önde gelen organizatörlerinden Adolf Eichmann'ın 1961'deki duruşmasında ifade verirken bayıldığı o an.
8. Harris P. Mosher, 1929'da Harvard Tıp Fakültesi'nde ders veriyorken. Eğitim amaçlı olan bu dev kafatası 1890'larda yapılmıştı.
9. Uçan kaleler olarak bilinen B-17'lere Almanya'ya giderken eşlik eden P-47 savaş uçakları. (1943)
10. Kızılderili başlığı takan Belediye Başkanı Fiorello La Guardia, geleneksel barış çubuğu içme töreni sırasında Cheyenne (solda) ve Arapaho (sağda) şeflerinin arasında oturuyor. Bu vesileyle kabile üyeleri, Belediye Başkanına 'Yükselen Bulutların Şefi' adını verdi. (ABD, 1938)
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11. Auschwitz Kampı Komutanı, Rudolf Hoess, Nazi ölüm kampı Auschwitz Stammlager'deki krematoryumun yanındaki darağacına doğru götürülürken. (Polonya, 1947)
12. Bir Sovyet askeri, kurtarılmış Gatchina kasabasında Hitler'i tasvir eden bir posteri parçalıyorken. (26 Ocak 1944.)
13. 1956'daki Macar Devrimi sırasında kameralara poz veren 15 yaşındaki savaşçı ve hemşire Erika Kornélia Szeles. Fotoğraf, Danimarkalı fotoğrafçı Vagn Hansen tarafından çekildi. Bu fotoğraf, birçok Avrupa dergisinin kapaklarını süsledi. Erika, bir hafta sonra, 7 Kasım 1956'da çatışmada öldü.
14. Prenses Diana, 1984'teki 'Royal Variety' şovunun oyuncu kadrosunu selamlarken komedyen Rowan Atkinson'la tanışıyor.
15. Silah arkadaşlarıyla oynarken görülen asker ayı, Onbaşı Wojtek. (1942)
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