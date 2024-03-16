Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Henry VIII'in boynuzlu miğferi, Konrad Seusenhofer tarafından 1511 ile 1514 yılları arasında yapılan bir zırh takımının hayatta kalan tek parçasıdır. Bu miğfer, Kutsal Roma İmparatoru birinci Maximilian'ın İngiliz kralına bir hediyesiydi.
2. Yunan-Mısır tanrısı Hermanubis'in Roma heykeli. Yunan mitolojisinden Hermes ve Mısır mitolojisinden Anubis'in bir birleşimidir. (M.S 1.-2. Yüzyıl)
3. Pompeii'deki bir evde bulunan, su altındaki yaşamı tasvir eden Roma mozaiği. (M.Ö. birinci yüzyıl)
4. M.S 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu Pompei'de ölen genç bir kadının alçı kalıbı. Eser Pompei'de sergileniyor.
5. Roma'da bulunan Insula Ara Coeli yapısı. Modern bir kaldırım seviyesinden bakıldığında, yeraltında yüksek bir zemin kat ve bir asma kat olduğu görülmektedir. Bu, zemin seviyesinin yüzyıllar boyunca nasıl yükseldiğini mükemmel bir şekilde göstermektedir.
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6. Pompeii'de yapılan yeni bir keşifte, dekore edilmiş ev duvarları ortaya çıkarıldı. Araştırmacılara göre bu fresk, Phryxus ve Helle kardeşlerin tasvir edildiği trajik bir mitolojik sahneyi resmediyor.
7. Bulgaristan'da, ülkenin Ulusal Tarih müzesinde bulunan 700 yıllık "vampir" iskeleti. Bu istekelet, Süzebolu kasabasındaki kilise kalıntıları arasında gömülü halde bulundu. İskelet, göğsüne saplanmış demir bir çubukla ve dişler çekilmiş bir şekilde bulundu.
8. Bu delikler ilk başta rastgele gibi görünse de aslında kilometrelerce uzunluğunda, 2300 yıllık özenle tasarlanmış, şiddetli kuraklığa rağmen Yezd'deki 430 hektardan fazla tarım arazisine hala su sağlayan yer altı su kemeri sisteminin bir parçasıdır.
9. İran'ın Yezd şehrinin büyük, cemaat camisi olan Yezd Jameh Camii'nin döşemeleri. Camii, İlhanlı İmparatorluğu döneminde (1256-1335) inşa edilmiş olup günümüzde hala kullanılmaktadır.
10. M.Ö 9.-8. yüzyıllardan kalma, ikinci Ashurnasirpal'nin sarayından bir adamı yiyen dişi aslan şeklindeki fenike fildişi paneli. (Nimrud, Irak)
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11. Çatalhöyük bölgesinin M.Ö 6600 yılından kalma haritası.
12. Atina Ulusal Arkeoloji müzesinde bulunan, Tanrı Serapis Amun Agathodaemon'un nadir bakır alaşımlı heykelciği. (Mısır Geç Helenistik/erken Roma dönemi, M.Ö 1. yüzyıl - M.S 1. yüzyıl)
13. Sparta Kraliçesi Leda'yı bir kuğuyla tasvir eden bronz heykelcik. Nesne M.S 3.-4. yüzyıla tarihleniyor.
14. Verona yıldız haritası. Yakın zamanda keşfedilen ve incelenen bu 11. yüzyıl İslam usturlabı hem Arapça hem de İbranice yazıtlar taşır ve şimdiye kadar keşfedilen en eski örneklerden biridir. Bu aletten dünyada bilinen sadece birkaç tane vardır.
15. Tanrı Tezcatlipoca'nın maskesi, turkuaz ve linyit mozaik ile kaplanmış bir insan kafatasından yapılmıştır. Kabuklu deniz kabuğu arkasında demir pirit gözleri bulundurmaktadır. Burun boşluğu kırmızı spondilus kabuğuyla kaplıdır. (M.S 15. yüzyıl)
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