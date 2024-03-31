Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Rahibe Mary Kenneth Keller, 1965'te Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar bilimi alanında doktora derecesi alan ilk kadındır.
2. Lübnan iç savaşı sırasında makineli tüfek kullanan Rahip. (Güney Lübnan, Mayıs 1985)
3. 1900'lerin başında çekilmiş ve kamera karşısında şakalaşan bir anne ve kızı gösteren fotoğraf.
4. Büyük bir ironi yaşan bir adam. (1966)
5. Eşinin üçüz doğurduğunu öğrenince mutluluktan bayılan bir baba. (New York, 1946.)
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6. Bir Sovyet bombardıman uçağı mürettebatı, Radar önleme memuruyla birlikte Atlantik üzerinde Tu-142 Bear F bombardıman uçağının fotoğrafını çeken bir F-4 Phantom jetinin fotoğrafını çekiyor. (1970'ler)
7. 13 ve 14 Şubat 1945'teki Anglo-Amerikan bombardımanıyla harap olan Pirnaischer Platz çevresindeki Dresden şehir merkezinin havadan görünümü. (Nazi Almanyası 1945)
8. Kedi Brünnhilde'nin 1936'da Adolph E. Weidhaas tarafından çekilmiş fotoğrafı.
9. Glasgow şehrinde sergilenen Bennie Raylı Uçağı . Bennie Raylı Uçağı, George Bennie tarafından icat edilen ve pervaneler yoluyla havada bulunan raylar boyunca hareket eden bir demiryolu taşımacılığı biçimiydi. (Birleşik Krallık 1930)
10. 24 Mart 1979'da ilk kez NASA'nın Kennedy Uzay Merkezine varan Colombia uzay mekiği.
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11. Genç bir İranlı asker Iraklı işgalcilere karşı savaşa hazırlanırken çekilmiş bir fotoğraf. (Khuzestan, Kasım 1981. Fotoğraf: Alfred Yaghobzadeh)
12. 31 Ocak 1990 yılında ilk McDonald's Moskova'da açılırken çekilmiş bir fotoğraf.
13. Şaşkına dönen Sovyet subayları, Polonya'nın Lublin kenti yakınlarındaki Majdanek toplama kampının önünde büyük bir insan külü yığınını inceliyor. Kamptaki esirler 1944'te Kızıl Ordu tarafından kurtarıldı.
14. Büyük Piramidin tepesinde çay içen ve güneşlenen turistler. (1938)
15. İngiltere'de koyunların üzerinde son hızla dörtnala giden iki kız. (1969)
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