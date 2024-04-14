Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Eskiden Kral 4. George'a ait olan ve şu anda Kraliyet Koleksiyonu Vakfı'nın bir parçası olan, 1765'ten kalma bükülmüş namlulu ve kalp şeklinde delikli bir çakmaklı tüfek.
2. Kıtlık Stelası. Ptolemaik dönemde muhtemelen Khnum rahipleri tarafından konumlarını meşrulaştırmak amacıyla yaratılmıştır. 3. hanedan firavunu Djoser'in öyküsünü anlatır ve Eski Krallığa dair az sayıdaki yazılı görüşten biridir.
3. "Baloncuklar üfleyen ölüm", Johann Georg Leinberger tarafından 1729-1731 yılları arasında Almanya'nın Bamberg kentindeki Michaelsberg Manastırı'nda bulunan Kutsal Mezar Şapeli'nin tavanı için yapılan çeşitli ölüm tasvirlerinden biri. Baloncuklar yaşamın kırılganlığının sembolleridir.
4. Yeni keşfedilen Mısır mezarlığında bulunan ve Mısır'ın 20. Hanedan dönemindeki Yeni Krallığa tarihlenen üst kapaklı bir tabutun fotoğrafı.
5. M.Ö 6500-4000 yılları arasında dünyanın ilk medeni şehri olarak kabul edilen Sümer şehri Uruk.
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6. Pompeii'de keşfedilen 2000 yıllık antik fastfood dükkanı.
7. 252 karat saf zümrütten yapılmış 17. yüzyıldan kalma Zümrüt kupası. Üzerinde Farsça ayetler yazılıdır. Babür Hindistanı İmparatoru Jehangir'e aitti.
8. "Uyuyan Güzel" olarak da adlandırılan iki yaşındaki Rosalia Lombardo'nun mumyalanmış kalıntıları Palermo'daki Capuchin Yeraltı Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Rosalia, 1920'de zatürreeden ölmüştür ve bedeni muhafaza edilmiştir..
9. Viktorya Dönemi Kur Konuşma Koltuğu. (Avrupa 19. Yüzyıl)
10. Danimarka'da MÖ 1370 civarında gömülmüş olan bronz çağı Egtved Kızı'nın mezarı. Sağdaki resim onun kıyafetlerinin modern bir canlandırmasıdır.
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11. Ayaklarıyla ok atan bir kadın akrobatı tasvir eden Antik Yunan Pelike'si (MÖ 4. Yüzyıl) İkinci görsel, Kırgızistan'da düzenlenen 2016 Dünya Göçebe Oyunlarındaki bir akrobasi okçusunu gösteriyor.
12. Roma imparatoru Arap Philippus'un, Pers Kralı birinci Şapur'un önünde diz çöküp barış için yalvardığını tasvir eden bir anıt. (Nakş Rüstem, İran.)
13. Hollanda'nın orta kesimindeki Nieuwegein kentinde 2015 yılında bulunan 6.000 yıllık Taş Devri'ne ait, kucağında bebeği olan bir kadın mezarı. Bu, Hollanda'da şimdiye kadar bulunan en eski bebek gömüsüdür.
14. Buhara Sandığı, Özbekistan'ın Buhara kentinde M.S 7. yüzyıla tarihlenen bir kaledir.
15. Fransız arkeolog Joseph Hackin, Afganistan'da bulunan Bamiyan Budalarını keşfettikten sonra çekilmiş bir fotoğraf.
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