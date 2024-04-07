Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. M.Ö 4. yüzyılın sonlarında Almanya'nın Nördlingen kentinde, bacak enfeksiyonu nedeniyle ağır bir sakatlık geçiren yaklaşık 9 yaşındaki bir çocuk kafasına aldığı darbeyle öldürüldü. Çocuğun cesedi çöp çukuru olarak kullanılan bir tahıl silosuna atıldı. Çocuğun kalıntıları günümüze kadar bozulmadan gelmeyi başardı.
2. Pablo Picasso'nun ilk (1896) ve son (1972) otoportresi. İlk portresini 15 yaşındayken, son portresini ise 91 yaşındayken yaptı.
3. Danimarka'nın Bornholm adasında 5.000 yıllık 'örümcek taşı' bulundu.
4. Fransa'daki Pair-non-Pair mağarasında yaklaşık 37.000-32.000 yıllık, omzunun üzerinden arkaya doğru bakan bir atın gravürü bulundu.
5. Pilatus taşı, Hazreti İsa'nın yargılanmasına başkanlık eden ve sonunda çarmıha gerilmesini emreden yetkili olarak tanınan Roma Valisi Pontius Pilatus'tan bahseden kısmen sağlam bir yazıt içeren oyulmuş kireçtaşından yapılmış bir bloktur.
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6. Fransa'daki Gondole'de, oppidumun surlarından 300 metre uzakta bulunan, dikdörtgen bir mezara birlikte gömülmüş olan, iki sıra halinde ve dörde dört şeklinde sıralanmış 8 adam ve atlarından oluşan bir Kelt toplu cenazesi. (M.Ö 1. yüzyıl)
7. Türkiye Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve antik eser bolluğu ile meşhurdur. Sıradan bir evin bahçesinde bulunan antik bir lahit de bunun bir örneğidir.
8. "Nah işareti" şeklindeki kaya kristali muska, farklı kültürlerde nazardan korunmak için yaygın olarak kullanılan bir jesttir. Bu muska, M.S 1500 yıllar civarında Almanya'da yapılmıştır ve şu anda Berlin'deki Dekoratif Sanatlar Müzesi'nde bulunmaktadır.
9. Danimarka'nın Vedbaek kentinde yaşamış olan 20 yaşındaki genç bir kadının ve bebeğinin 7000-6000 yıllık cenazesi. Kadının başının yanında 200 kızıl geyik dişi bulunurken, bebek bir kaz kanadı üzerine yatırılmış bir şekilde gömülmüş. Anne ve bebeğin doğum sırasında birlikte öldüğü sanılıyor.
10. 160 yıl farkla görüntülenen, dünyanın en eski metro istasyonu. (Baker Street, İngiltere)
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11. Pompeii ve Herculaneum'dan kömürleşmiş ekmek somunları.
12. İngiltere'deki Exeter Katedrali'ndeki 14. yüzyıldan kalma bu kapının bilinen en eski kedi kapısı olduğu düşünülüyor.
13. İnsan kafatası, antilop boynuzu, deri, bağırsak ve saçtan yapılmış bir Afrika liri. Bu eser M.S 19. yüzyıla ait ve şu anda Metropolitan Müzesi'nde saklanıyor.
14. Güney Çin Denizi'nin 1500 metre derinliğindeki iki Çin gemi enkazında bulunan 100.000'den fazla seramik eşya. Bu kalıntılar Mayıs 2023'te keşfedildi. Gemiler Ming hanedanına tarihleniyor. (1506-1522)
15. Sicilya'daki M.S 2. yüzyıldan kalma Katanya Roma Amfitiyatrosu. Katanya şehri kayıtlı tarihte toplam 17 kez lavlarla gömülmüştür ve bugünkü şehrin altında katmanlar halinde ondan önceki Roma şehri ve ondan da bir önceki Yunan şehri bulunmaktadır.
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