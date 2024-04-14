Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Mart 1910'da Bailov Hapishanesinde tutulan Stalin. (Bakü, Azerbaycan)
2. Hindistan'ın Britanya Rajı zamanında, 1877'deki Madras kıtlığı sırasında ailesini yamyamlardan koruyan bir adam.
3. 1969 yılında, siyah Amerikalıların beyazlarla birlikte yüzmesi hala engellenirken, Bay Rogers, Memur Clemmons'ı kendisine katılması ve havuzda ayaklarını serinletmesi için davet etmeye karar vererek renk sınırlamasını yıkmış oldu.
4. 1973'te Marlon Brando, Sacheen Littlefeather'ın Hollywood'un Yerli Amerikalı tasvirini protesto etmesine izin vermek için The Godfather filminde kazandığı Oscar'ını reddetti.
5. Bir Sırp askeri, Belgrad yakınlarındaki cephede kendisini ziyarete gelen babasıyla dinlenirken. (1914/1915)
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6. Mafya lideri Al Capone'un 1931'deki duruşmasında yüzlerini saklayan gansterler.
7. Kraliçe ikinci Elizabeth, Haziran 1953'teki taç giyme töreni vesilesiyle cübbesiyle poz verirken.
8. Bir adam kamerayı çalıştırmak için tahta bir çubuk kullanarak selfie çekiyor. (1957)
9. Anne Frank'ın babası Otto, Nazilerden saklandıkları tavan arasını tekrar ziyaret ediyor. Otto, ailenin hayatta kalan tek üyesiydi. (1960)
10. San Francisco'da bir polis memuru, 1918 Grip Salgını sırasında maske takmadığı için bir adamı azarlıyor. (1918)
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11. Times Meydanında "Seinfeld" dizisinin finalini izlemek için duran New Yorklular. (1998)
12. CIA ajanı Felix Rodriguez (solda) ve Bolivyalı askerler Che Guevara'nın idamından dakikalar önce onunla birlikte poz veriyor. (Bolivya, 9 Ekim 1967)
13. Avrupa'nın 9 Kralı, Kral 7. Edward'ın Londra'daki cenaze töreninde ilk ve tek kez bir fotoğraf için bir araya geldi. (20 Mayıs 1910)
14. İkinci Dünya Savaşı'ndan evlerine dönen askerler. (1945)
15. 2. Dünya Savaşı sırasında bombalardan zarar görmemesi için tuğlalarla kaplanan Michelangelo'nun Davut Heykeli.
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