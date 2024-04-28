Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Douglas köknar ağacıyla fotoğraf çektiren oduncular. (Washington, 1899)
2. Dışarıda bikini giydiği için ceza yiyen bir kadın. (1957)
3. 1922'de görüntülenen Tutankamon'un mezarındaki bozulmamış mühür. Mühre 3,424 yıl boyunca dokunulmamıştı.
4. Disneyland'deki çalışan kafeteryası. (1961)
5. Vietnam savaşında görüntülenen ve kaskının üzerinde "Savaş Cehennemdir" yazan genç bir asker.
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6. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış ve er rütbesinden onbaşı rütbesine terfi almış savaş ayısı Wojtek.
7. Büyük Sfenks'in önünde eşi için trampet çalan Louis Armstrong. (1961)
8. Kaliforniya'da sörf fiziğini öğreten bir öğretmen. (1970)
9. Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nin tepesindeki restoran. (1976) Fotoğraf: Ezra Stoller
10. 17 yaşında basketbol oynayan Fidel Castro. (1943)
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11. Yeni Georgia Seferi'nde sol bacaklarını kaybeden üç asker, yapay uzuvları kullanmaya hazırlanmak için bacaklarının güdük kısmıyla egzersiz yapıyor. (McCloskey Genel Hastanesi, Teksas, Ocak 1944.)
12. Doğrudan kaynağından süt içen kediler. (1954)
13. 1988 başkanlık seçimlerinden çekilen Joe Biden.
14. 1915 yılında buzulların içinde sıkışmış "Dayanıklılık" adındaki gemi.
15. Radarlardan önce düşman uçaklarını tespit etmek için kullanılan araç.
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