Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. DİKKAT - KAZMAYIN; Willow Springs, Illinois, ABD'de bulunan bu kitabe, dünyanın ilk nükleer reaktöründen gelen radyoaktif atıkların gömüldüğü alanı işaret ediyor.
2. Ernesto Che Guevara'nın hapşırık ortasında çekilmiş fotoğrafı. (1960'lar)
3. Birçok sivilin ölümüne sebep olan polis ve asker baskısı öncesi Tiananmen Meydanı protestoları. (1989)
4. Polonya'daki ilk McDonald's restoranının açılış günü. (Varşova, 17 Haziran 1992. Fotoğraf: Cezary Słomiński.)
5. Fransız savaş gemisi Richelieu, East River'da manevra yaparken görüntüleniyor. (New York, Şubat 1943)
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6. Sovyet ordusuna karşı savaşmaya hazır Khevsureti'li Gürcü anarşistler. (1921)
7. İkinci Dünya savaşı sırasında Londra'da gerçekleşen ve "Blitz" olarak bilinen hava saldırıları sırasında işini yapmaya devam eden bir sütçü.
8. Zafer Bayramı'nın yıldönümünde Ebedi Alev yakınında bekleyen bir Sovyet savaş gazisinin fotoğrafı. (1966)
9. Yugoslav lideri Josip Broz Tito'nun 4.5.1928 tarihli polis fotoğrafı. Kendisi ve diğer birkaç protestocu, Zagreb'de tutuklanan bir fırıncıyı jandarmaların elinden kurtarmaya çalıştıktan sonra yakalandı.
10. Güney Almanya'daki Ellingen Kalesi'ndeki Schlosskirche'de (Kale Kilisesi) saklanan ganimetleri koruyan ABD 3. Ordu askeri. (24 Nisan 1945)
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11. "Toz kadın" olarak bilinen 28 yaşındaki Marcy Borders, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Bank of America'da çalışıyordu ve 11 Eylül 2001'deki çöküşünden sağ kurtulmuştu. Borders, 24 Ağustos 2015'te kanserden vefat etti. (Fotoğraf: Stan Honda)
12. Eski Amerikan başkanı Bill Clinton'ın kedisi Socks'u çevreleyen paparazziler. (1992 civarı)
13. Sıfır noktasının enkazının ortasında duran Dünya Ticaret Merkezi uçak alarm anteni. (13 Eylül 2001)
14. Bir arada oturup fotoğrafa olan ilgilerinden bahseden bir Alman, Sovyet askeri ve Fin askeri. (1941, Finlandiya)
15. Güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna'nın nükleer silahlarından vazgeçmesi yönünde bir anlaşma imzalayan Ukrayna, ABD ve Rusya başkanları. (Budapeşte Memorandumu, 1994.)
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