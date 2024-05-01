Duvarları Müzeye Kaldırmak İsteyeceksiniz: Sokak Sanatıyla Kendisine Hayran Bırakan Sanatçılar

Sokaklara adete canlılık getiren çalışmalarıyla eski binaları tekrardan hayata döndüren sokak sanatçıları, sanatın dönüştürücü gücünü göz önüne seriyor. Bu yetenekli sanatçıların çalışmalarından derlediğimiz bu içeriğimizde hadi hep birlikte eski kentsel yapıların bile ne kadar güzel olabileceğini görelim...👇