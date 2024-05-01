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Duvarları Müzeye Kaldırmak İsteyeceksiniz: Sokak Sanatıyla Kendisine Hayran Bırakan Sanatçılar

Duvarları Müzeye Kaldırmak İsteyeceksiniz: Sokak Sanatıyla Kendisine Hayran Bırakan Sanatçılar

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 16:31

Sokaklara adete canlılık getiren çalışmalarıyla eski binaları tekrardan hayata döndüren sokak sanatçıları, sanatın dönüştürücü gücünü göz önüne seriyor. Bu yetenekli sanatçıların çalışmalarından derlediğimiz bu içeriğimizde hadi hep birlikte eski kentsel yapıların bile ne kadar güzel olabileceğini görelim...👇

Kaynak: https://twitter.com/JamesLucasIT/stat...
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1. Fransız sanatçı Patrick Commecy, sıkıcı kentsel binalara hayat vererek onları göz alıcı duvar resimlerine dönüştürüyor.

1. Fransız sanatçı Patrick Commecy, sıkıcı kentsel binalara hayat vererek onları göz alıcı duvar resimlerine dönüştürüyor.

2. İşte Fransız sanatçının bir çalışması daha.

2. İşte Fransız sanatçının bir çalışması daha.

3. Fransız sanaçtı "Turistler için bu duvarlar, ziyaret ettikleri yer için dev bir kimlik kartı görevi görüyor" diyerek bu duvar resimlerinin kültürel önemini de göz önüne çıkarıyor.

3. Fransız sanaçtı "Turistler için bu duvarlar, ziyaret ettikleri yer için dev bir kimlik kartı görevi görüyor" diyerek bu duvar resimlerinin kültürel önemini de göz önüne çıkarıyor.

4. Fábio Gomes Trindade, doğayı çarpıcı duvar resimlerine dahil ediyor.

4. Fábio Gomes Trindade, doğayı çarpıcı duvar resimlerine dahil ediyor.

5. İtalya'nın açık hava müzelerinden olan Sardunya duvar resimleri de sanatın sadece müze kapıları ardında olmaması gerektiğini vurguluyor.

5. İtalya'nın açık hava müzelerinden olan Sardunya duvar resimleri de sanatın sadece müze kapıları ardında olmaması gerektiğini vurguluyor.
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6. Tebeşir sanatçısı David Zinn, çizim yapmak için süslü ekipmanlara ihtiyacınız olmadığını göstermeyi misyon edinmiş.

6. Tebeşir sanatçısı David Zinn, çizim yapmak için süslü ekipmanlara ihtiyacınız olmadığını göstermeyi misyon edinmiş.

7. Tebeşir çalışmalarının en önemli noktalarından biri de kalıcı olmamaları. Yağmurla tebeşir izleri akıp gidiyor.

7. Tebeşir çalışmalarının en önemli noktalarından biri de kalıcı olmamaları. Yağmurla tebeşir izleri akıp gidiyor.

8. Kevin Lee bu sanat eserine "Yoksulluğun Görünmezliği" adını verdi.

8. Kevin Lee bu sanat eserine "Yoksulluğun Görünmezliği" adını verdi.

9. Eduardo Kobra'nın İtalya'nın Carrara kentindeki mermer ocaklarının tepesinde Michelangelo'nun Davut'unu resmettiği duvar resmi.

9. Eduardo Kobra'nın İtalya'nın Carrara kentindeki mermer ocaklarının tepesinde Michelangelo'nun Davut'unu resmettiği duvar resmi.

Michelangelo, 1501-1504 yılları arasında bu ocaktan aldığı dev bir mermer bloktan başyapıtını yontmuştur.

10. Sergio Odeith'ten anamorfik sokak sanatı.

10. Sergio Odeith'ten anamorfik sokak sanatı.
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11. Sergio Odeith, son derece gerçekçi üç boyutlu duvar resimleriyle tanınan Portekizli bir grafiti sanatçısıdır.

11. Sergio Odeith, son derece gerçekçi üç boyutlu duvar resimleriyle tanınan Portekizli bir grafiti sanatçısıdır.

12. Smug adındaki bir sokak sanatçısı tarafından yapılan bu duvar resmi, Glasgow şehrinin kurucusu Aziz Mungo'nun modern halini tasvir ediyor.

12. Smug adındaki bir sokak sanatçısı tarafından yapılan bu duvar resmi, Glasgow şehrinin kurucusu Aziz Mungo'nun modern halini tasvir ediyor.

13. Franco Domenak'tan sokak sanatının doğayla buluşması.

13. Franco Domenak'tan sokak sanatının doğayla buluşması.

14. Banksy'nin Havada Aşk Var olarak da bilinen "Çikek Fırlatan Protestocu" adlı duvar resmi.

14. Banksy'nin Havada Aşk Var olarak da bilinen "Çikek Fırlatan Protestocu" adlı duvar resmi.

15. "Sokakta resim yapmak, kapıları açık bir müzede resim yapmak gibidir" - Tardor, genç bir grafiti sanatçısı.

15. "Sokakta resim yapmak, kapıları açık bir müzede resim yapmak gibidir" - Tardor, genç bir grafiti sanatçısı.

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