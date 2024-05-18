Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. 9000 yıllık insan heykeli.
2. James Joyce'un Dublin'deki James Joyce Kulesi ve Müzesi'ndeki odası (Joyce, anakaraya taşındığı 1904 yılına kadar burada yaşadı.)
3. Kanuni Sultan Süleyman tarafından imparatorluk tarihinin en prestijli mimarı Mimar Sinan'a yaptırılan Süleymaniye, Osmanlı döneminin en büyük, Ayasofya'dan sonra ise ikinci büyük camisidir. (Süleymaniye Camii, İstanbul, 1577.)
4. Richard Lionheart (solda) ve Saladin (sağda) arasındaki savaşı tasvir eden yer döşemesi.
5. 4000 yıl önceden kalma tarihin en eski başarısız sınavı. Mısır Orta Krallığı'ndan bir öğrencinin yazı tablosu üzerinde öğretmenin yazım hatalarını kırmızı işaretlerle düzeltmiş olduğu gözüküyor.
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6. Boşalma simülasyonu için bir düzenek ve kendi gizli bez çantasıyla birlikte gelen 18. yüzyıldan kalma fildişi bir dildo. Dildo, Paris yakınlarındaki bir manastırda bulunan bir koltuğunun oturağına gizlenmişti. Şimdi Londra'daki Bilim Müzesinde sergilenmektedir.
7. M.Ö. 4. yüzyılın sonunda Almanya'nın Nördlingen kentinde, bacağındaki enfeksiyon nedeniyle ağır engelli olan yaklaşık 9 yaşındaki bu çocuk, başına aldığı bir darbe sonucu öldürüldükten sonra çöp çukuru olarak kullanılan bir tahıl silosuna atılmıştır.
8. Hindistan'ın Ratnagiri Maharastra şehrinde bulunan bir Fil petroglifi, 1000'den fazla başka petroglifle birlikte MÖ 10.000 ila 12.000 yıllarına tarihlenmektedir.
9. Işık Algılama ve Uzaklık Ölçümü aracı ile yapılan bir deneyde, Angkor Wat'ın (Hindu Budist tapınağı) etrafındaki orman tabakasının altında kalan yapıların düzenini ortaya çıkarıldı. (Kamboçya, Khmer İmparatorluğu, M.S 12. yüzyıl)
10. İngiltere'nin ikonik A303 yolunun bir kesiti yolun binlerce yıl boyunca nasıl değiştiğini gösteriyor.
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11. Yaklaşık 7000 yıl önce, İsveç'teki Skateholm'da 60'lı yaşlarında gömülen yaşlı bir adam. Hemen yanında, yaşlı adamdan daha sonra gömülmüş ve üzerine kırmızı aşı boyası serpilmiş 4-5 yaşlarında bir çocuk yatmaktadır. Çocuğun göğsünde ayı dişlerinden ve kehribar parçalarından yapılmış takılar bulunmaktadır.
12. İskenderiye bulunan altın dilli bir Antik Mısır mumyası. Bu yaldızlı dil şeklindeki tılsımlar, öbür dünyanın tanrısı Osiris'in sarayında konuşmalarını sağlamak için ölenlerin ağzına yerleştirilirdi.
13. İran'ın orta kesimindeki İsfahan'da bulunan 20. yüzyıl başlarına ait bir iblis kitabından bir resim. Resimde geceleri yataktan dışarı ayakları sarkanların ayak parmaklarını yalayan bir iblis görülüyor.
14. Tutankamon'un Altından yapılma mezar maskesinin arka kısmı. (M.Ö. 1323.)
15. Roma'daki Caracalla Hamamlarında bulunan büyük Roma mozaiğindeki atletlerin yüzleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Hamamın zemin mozaiği egzersiz alanını süslüyordu. Bu mozaik 1824 yılında keşfedilmiştir ve şu anda Vatikan Müzelerindedir.
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16. Pablo Picasso'nun ilk (1896) ve son (1972) oto portresi. İlk portre 15 yaşındayken, son portre ise 91 yaşındayken yapılmıştır.
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