Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Nil bataklıklarında avlanan Nebamun'un (Kâtip veya tahıl muhasebecisi) alçı üzerine yapılmış resmi. Bu resim Hatşepsut'un kocası Nebamun'un küçük mezar şapelini süslemektedir. Nebamun, karısı ve küçük kızlarıyla birlikte küçük bir teknede kuş avlarken resmedilmiştir. (Teb, Mısır, 18. Hanedanlık, M.Ö 1350 civarı. )
2. Aristoteles'in Büyük İskender'i kadınlar konusunda uyarmasının ardından Airstotle'ın kız arkadaşı Phyllis'in onu bahçede gezdirmesini tasvir eden Aquamanile. (M.S 14.-15. yüzyıl)
3. Osmanlı İmparatorluğundan kalma dokuz delikli top. (16. yüzyıl)
4. Kore Kralı Jeongjo'nun (1752-1800) büyük halasına 5 yaşındayken yazdığı mektup.
5. Romanya'daki bir askeri tahıl ambarından, üzerinde hayvan patisi izleri bulunan Roma çinisi.
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6. Maximinus Thrax Mart 235 - Haziran 238 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Kendisi 244cm boyunda olduğu varsayılan en uzun Roma imparatorudur.
7. M.S 1. yüzyılın başından kalma bir kadın portresi içeren değerli Roma taşı. Sıkı saçlı ve küçük topuzlu zarif saç modeli İmparator Octavian Augustus döneminde (M.Ö 27 - M.S 14) modaydı.
8. Albion Sanat koleksiyonundan bir yüzük. Fildişi, mine ve altından yapılmış bu yüzüğün içinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi tasvir ediliyor. (Fransa ya da İspanya. 1620)
9. Avrupa'nın en vahşi savaşlarından biri olan İsveç'teki Visby Savaşı sırasında 1361 yılında ölen bir adamın yüzü.
10. Atlanta'daki Emory Üniversitesi Michael C. Carlos Müzesi'nde sergilenen bir Mısır mumyası. Mumya, Mısır'ın Eski Krallık döneminde, yaklaşık M.Ö. 2300 yıllarında yaşamış bir adama ait.
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11. Antik Mısır'da işçilerin "işe gelmeme nedenlerinin" yazılı olduğu 3.250 yıllık bir tablet üzerindeki mazeretler: "Annesi mumyalanıyor." "Alkollü içecek demliyor." "Bir akrep tarafından ısırıldı." "Gözleri ağrıyor."
12. Aztek İmparatorluğu'nun başkenti Tenochtitlan'ın 1524 yılında Avrupalılar tarafından yapılan ilk haritası ve 1945 yılında Diego Rivera tarafından yapılan şehrin duvar resmi. O zamanlar Texcoco Gölü olan yerde bir ada üzerine kurulmuş olan şehir, gezgin Hernán Cortes'in adamlarını hayretler içinde bırakmış ve birçoğu gördüklerinin gerçek olduğuna inanamamıştır.
13. Hollanda'nın orta kesimindeki Nieuwegein kentinde 2015 yılında bulunan 6.000 yıllık Taş Devri'ne ait, kucağında bebeği olan bir kadın mezarı. Bu, Hollanda'da şimdiye kadar bulunan en eski bebek gömüsüdür.
14. Sophia Catherine Nance adında bir kadının cesedini içeren Fisk demir tabutu ve yüzünü gösteren camdan oval şeklinde kapak. Bu kadın Ocak 1853'te 28 yaşında ölmüş ve tabutu Güney Carolina'daki Washington Street United Methodist Kilisesi'nin döşeme tahtalarının altında yatarken bulunmuştur.
15. İran'da eski bir Sessizlik Kulesi. Zerdüştler toprağın kutsal bir unsur olduğuna inanırlar ve bu nedenle cesetlerini toprağa gömerek onu kirletmezler. Bunun yerine, ölülerini bir sessizlik kulesine yerleştirerek akbabaların cesetleri tüketmesine izin verirler.
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16. Bu gaz hattı Anglo Sakson bir kadının kafatasının içinden geçmiştir. 2014'te keşfedilen bu kadın, Cambridgeshire'daki Oakington köyünde bir ilkokulun oyun alanının altında MS 6. yüzyıldan kalma bir Anglo Sakson mezarlığında bulunan 100'den fazla iskeletten biriydi.
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