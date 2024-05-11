Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Sonbahar esintisi nedeniyle bedenen ve zihnen huzurlu olup olmadığını anlamak için teyzeme nasıl olduğunu sordum. Onu görmeyeli uzun zaman olmuştu, bu yüzden üzüldüm ve onu özledim ama dün bir mektup alınca rahatladım ve mutlu oldum, dedemin de huzur içinde olduğunu duymak beni mutlu etti. -En büyük torununuz.