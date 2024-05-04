Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. 2003'te Saddam Hüseyin'in sarayında merdivenlerden kayan bir Amerikan askeri.
2. Güney Vietnam'ın düşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşiğ Los Angeles'ta bir içki dükkanında çalışan Güney Vietnam'ın eski Başbakanı Nguyễn Cao Kỳ. (1977)
3. Çernobil faciasından bir kare. 4 numaralı reaktörün patlama günü çekildiği bilinen tek fotoğraf.
4. Çocukluğundan beri ayakları bağlı olan Çinli bir kadın. Çin'de kücük ayak bir güzellik standartı olduğu için kadınlar ayaklarını yıllar boyu bağlı tutardı. (1800'ler)
5. Oklahoma çiftçileri gübrelenmiş ve gübrelenmemiş mısır ekinlerini karşılaştırıyorken çekilmiş bir fotoğraf. (1932)
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6. Teslim olan binlerce Alman birlikleri otoban boyu yürüyor. (9-10 Mayıs 1945)
7. 1976'da Kenya'daki Tsavo Doğu Ulusal Parkı'nda görüntülenen büyük bir fil sürüsü bu büyüklükte gözlemlenen son sürülerden biriydi. Fil nüfusu 20. yüzyılın başından 1970'lere kadar 7,5 kat azalarak yaklaşık 1,3 milyona düşmüştü. Şu anda fil nüfusu 400.000 civarındadır.
8. Üçüncü Reich döneminde üretilen Flettner F1 282 Hummingbird. Dünyada seri olarak üretilen ve savaş operasyonlarında kullanılan ilk helikopterdir. Helikopterin arkasında oturan tasarımcı Anton Flettnerdır. (1944)
9. Bunker Hill savaş gemisine yardım ederken, Okinawa açıklarında 2 Kamikaz tarafından vurulduktan sonra yoğun siyah duman içinde kalan USS Pasadena savaş gemisi. Saldırıda 393 denizci ve uçak mürettebatı öldü ya da kayboldu. ( 11 Mayıs 1945)
10. "The Simpsons" animasyon dizisinin senaristlerinin 1992 yılında çalıştıkları oda.
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11. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki boşaltılmış Raffaello Çok Amaçlı Lojistik Modülü'nde bir grup portresi için bir araya gelen ISS Expedition 2 ve Space Shuttle Endeavour STS-100 mürettebatı. (26 Nisan 2001)
12. Çukçi Yarımadası'nda bir kutup ayısını sütle besleyen bir Sovyet askeri. (1950'ler)
13. McDonald's maskotu palyaço Ronald McDonald'ın yaratıcısı ve orijinal oyuncusu Willard Scott. (1963)
14. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar bilimleri alanında doktora yapan ilk kadın rahibe Mary Kenneth Keller. (1965)
15. Robert Peary Kuzey Kutbu'nda Amerikan Bayrağını alkışlarken. Peary Amerikalı bir kaşifti ve coğrafi Kuzey Kutbuna ilk ulaşan kişi olduğunu iddia ediyordu. Daha sonra Peary'nin iddiası, keşif gezisinin ana sponsorlarından biri olan National Geographic Society tarafından onaylandı. (Arktik 1909)
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