Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Téviec'te MÖ 6740-5680 yılları arasına tarihlenen ve şiddetli bir şekilde ölen iki kadının iskeletleri, boynuzlardan oluşan bir "çatı" altına gömülmüş ve deniz kabuklarından yapılmış kolyelerle süslenmiş olarak bulundu.
2. Aziz Katerina'nın (8 Eylül 1413 - 9 Mart 1463) altın bir taht üzerinde oturan çürümemiş bedeni, Bologna'daki Corpus Domini kilisesinin içinde bulunan şapelde görülmektedir.
3. Çin'deki Soğdlu bir tüccar tarafından işverenine yazılan ve Çin tarih yazımında Yongjia felaketi olarak bilinen Xiongnu isyanı ve istilası nedeniyle Batı Jin hanedanının çöküşünü bildiren M.S 313 tarihli bir Soğd (eski İran halkı) mektubu.
4. Bertha Röntgen'in eli, bir insanın çekilen ilk X-ışını görüntüsüdür. (22 Aralık 1895)
5. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Kale Müzesi'nde bulunan "schandmaske " olarak bilinen Ortaçağ utanç maskesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sonunda Hazar Türkçesiyle "okudum" yazılmış Kiev Mektubu. Kiev'deki Yahudi cemaatinin bir temsilcisi tarafından 930 yılı civarında yazılmış İbranice bir mektup tavsiyesidir. Mektup sonrasında bir şekilde Mısır'a ulaşmayı başarmıştır.
7. Güney Song Hanedanlığı döneminde 1244 yılında Chen Rong tarafından resmedilen Dokuz Ejderha Tablosu'ndaki Ejderhalardan biri.
8. Fontana di Trevi , Nicola Salvi tarafından tasarlanmış ve Pietro Bracci tarafından 1762 yılında tamamlanmıştır. Roma'daki en büyük Barok çeşme olan bu yapı, 400 yılı aşkın bir süre antik Roma'ya su sağlayan su kemerlerinden biri olan Acqua Vergine'nin son noktasını işaret etmektedir
9. 10.000 yıldan daha uzun bir süre önce, bir kadın ya da genç bir erkek, yürümeye başlayan bir çocuğu taşıyarak aynı yöne doğru en az birkaç saat arayla iki yolculuk yapmıştır. Bugün New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı'nda bulunan bu izler 1,5 km boyunca uzanıyor ve 400'den fazla insan izinden oluşuyor.
10. Günümüze ulaşan en eski Levis kot pantolonu. (1879)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Carreño de Miranda'nın 1681 tarihli İspanya Kralı 2. Charles portresinin röntgen taramaları, sanatçının Kral'ın çok daha gençken yapılmış bir portresinin üzerine tekrardan resim yaptığını ortaya koymuştur.
12. Danimarka, Vedbaek'ten 20 yaşlarında genç bir kadına ve yeni doğmuş bebeğine ait 7000-6000 yıllık bir gömü bulundu. Kadının başında 200 kızıl geyik dişi bulunurken, çocuk da bir kuğunun kanadına sarılmış ve kalçasının yanında çakmaktaşı bir bıçakla bulunmuştur. İkilinin doğum sırasında birlikte öldüğü düşünülüyor.
13. Bad Dürrenberg şamanı, 8600 ila 9000 yıl önce Almanya'da gömülmüş 25-35 yaşlarında bir kadının kalıntılarıdır. Şamanın etrafında geyik, yaban domuzu, turna ve kaplumbağa gibi farklı hayvanların kemik ve dişlerinden yapılmış olağanüstü bir başlığın kalıntıları vardı.
14. M.Ö. 2000 yılında Çin'i vuran ve büyük sel felaketlerini tetikleyen büyük bir depremden çocuğunu korumaya çalışan bir annenin 4000 yıllık iskeletleri. Kalıntılar Çin'in kuzeybatısındaki Lajia Harabeleri Müzesi'nde bulunuyor. Bu olay bazen 'Çin'in Pompeii'si' olarak da anılmaktadır.
15. Türkiye'ye geri iade edilen Amerika'ya kaçırılmış tarihi eserler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın