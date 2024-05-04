Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

ABD'de el konulan Neolitik Dönem'den Roma Dönemi'ne kadar 28 Türk kültür eseri Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Efes ve Hacılar kökenli iki tanrıça figürini, Helenistik Dönem'e ait geyik biçimli bir rhyton, çok sayıda sikke ve diğer ilginç varlıklar, ait oldukları yere dönerek Anadolu'da geçmişin gizli kalmış hikâyelerine ışık tutmaya devam edecek.