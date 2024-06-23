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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 17:54

Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
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1. Okjeon mezarlıklarındaki mezar höyükleri. (Kore, Gaya Konfederasyonu, M.S 4-6. yüzyıl)

1. Okjeon mezarlıklarındaki mezar höyükleri. (Kore, Gaya Konfederasyonu, M.S 4-6. yüzyıl)

2. Alışılmışın dışında yaptığı kendi portreleriyle ünlü Fransız ressam Joseph Ducreux. (1735-1802)

2. Alışılmışın dışında yaptığı kendi portreleriyle ünlü Fransız ressam Joseph Ducreux. (1735-1802)

3. İsviçre'de bulunan Aziz Nikolaus Kilisesi'ndeki Aziz Pancratius İskeleti.

3. İsviçre'de bulunan Aziz Nikolaus Kilisesi'ndeki Aziz Pancratius İskeleti.

Roma Yeraltı Mezarlarından çıkarılan Aziz Pancratius'un kemikleri 1670'lerde Wil şehrine ulaşmış ve burada bir rahibe ekibi tarafından düzenlenilerek kendisine bir zırh giydirilmiştir.

4. Pompei'de bulunan 2000 yıllık antik fast food dükkanı.

4. Pompei'de bulunan 2000 yıllık antik fast food dükkanı.

5. Romalı askerler tarafından herkesin önünde kırbaçlandıktan ve kızlarına tecavüz edildikten sonra, Iceni Kraliçesi Boudica 3 şehri tamamen yok etti.

5. Romalı askerler tarafından herkesin önünde kırbaçlandıktan ve kızlarına tecavüz edildikten sonra, Iceni Kraliçesi Boudica 3 şehri tamamen yok etti.

Londinium şehri öyle bir şiddetle yanmıştır ki, arkeologlar tarafından 'Boudican Yıkım Ufku' olarak adlandırılan kararmış bir kavurucu tabaka hala modern Londra'nın altından geçmektedir.

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6. Daha önce dördüncü George'a ait olan ve şu anda Kraliyet Koleksiyonu Vakfı'nın bir parçası olan, 1765 yılından kalma, bükülmüş namlulu ve kalp şeklinde delikli çakmaklı tüfek.

6. Daha önce dördüncü George'a ait olan ve şu anda Kraliyet Koleksiyonu Vakfı'nın bir parçası olan, 1765 yılından kalma, bükülmüş namlulu ve kalp şeklinde delikli çakmaklı tüfek.

7. Miken Yunan süslü akik kılıcı. (M.Ö 1400)

7. Miken Yunan süslü akik kılıcı. (M.Ö 1400)

8. İran'daki eski bir Sessizlik Kulesi.

8. İran'daki eski bir Sessizlik Kulesi.

Zerdüştler toprağın kutsal bir varlık olduğuna inanırlardı ve bu nedenle onu ölüleri gömerek kirletmezlerdi. Bunun yerine, ölülerini bir Sessizlik Kulesine yerleştirerek akbabaların cesetleri tüketmesine izin verirlerdi.

9. İngiltere'nin ikonik A303 yolunun bir kesiti yolun binlerce yıl boyunca nasıl değiştiğini gösteriyor.

9. İngiltere'nin ikonik A303 yolunun bir kesiti yolun binlerce yıl boyunca nasıl değiştiğini gösteriyor.

10. Téviec'te M.Ö 6740-5680 yılları arasına tarihlenen ve şiddetli bir şekilde ölen iki kadının iskeletleri, boynuzlardan oluşan bir "çatı" altına gömülmüş ve deniz kabuklarından yapılmış kolyelerle süslenmiş olarak bulundu.

10. Téviec'te M.Ö 6740-5680 yılları arasına tarihlenen ve şiddetli bir şekilde ölen iki kadının iskeletleri, boynuzlardan oluşan bir "çatı" altına gömülmüş ve deniz kabuklarından yapılmış kolyelerle süslenmiş olarak bulundu.

Mezar topluluğu tek parça halinde kazı alanından çıkarıldı ve şu anda Muséum de Toulouse'da sergileniyor.

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11. Suriye'de bulunan 2. Yüzyıldan kalma Palmyra Aile mezarlığı Roma kabartması.

11. Suriye'de bulunan 2. Yüzyıldan kalma Palmyra Aile mezarlığı Roma kabartması.

12. Slovenya'daki Predjama Kalesi, 800 yılı aşkın bir süredir 123 metre yüksekliğindeki bir uçurumun ortasında yer almaktadır.

12. Slovenya'daki Predjama Kalesi, 800 yılı aşkın bir süredir 123 metre yüksekliğindeki bir uçurumun ortasında yer almaktadır.

Dünyanın en büyük mağara kalesidir ve arkasında soyguncu baron Erasmus'un soygunlarına devam etmesini sağlamış gizli tünellerden oluşan bir ağ vardır.

13. Helena Slicher tarafından giyilen 2 metre genişliğindeki düğün mantosu. (Hollanda, 1759)

13. Helena Slicher tarafından giyilen 2 metre genişliğindeki düğün mantosu. (Hollanda, 1759)

14. Filistinli bir aile tarafından Bureij mülteci kampındaki zeytin bahçelerinde bulunan Bizans Mozaiği. (M.S 5. ila 7. yüzyıllar)

14. Filistinli bir aile tarafından Bureij mülteci kampındaki zeytin bahçelerinde bulunan Bizans Mozaiği. (M.S 5. ila 7. yüzyıllar)

15. Fransa'daki Pair-non-Pair mağarasında yaklaşık 37.000-32.000 yıllık, omzunun üzerinden arkaya doğru bakan bir atın gravürü bulundu.

15. Fransa'daki Pair-non-Pair mağarasında yaklaşık 37.000-32.000 yıllık, omzunun üzerinden arkaya doğru bakan bir atın gravürü bulundu.

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