Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Okjeon mezarlıklarındaki mezar höyükleri. (Kore, Gaya Konfederasyonu, M.S 4-6. yüzyıl)
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2. Alışılmışın dışında yaptığı kendi portreleriyle ünlü Fransız ressam Joseph Ducreux. (1735-1802)
3. İsviçre'de bulunan Aziz Nikolaus Kilisesi'ndeki Aziz Pancratius İskeleti.
4. Pompei'de bulunan 2000 yıllık antik fast food dükkanı.
5. Romalı askerler tarafından herkesin önünde kırbaçlandıktan ve kızlarına tecavüz edildikten sonra, Iceni Kraliçesi Boudica 3 şehri tamamen yok etti.
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6. Daha önce dördüncü George'a ait olan ve şu anda Kraliyet Koleksiyonu Vakfı'nın bir parçası olan, 1765 yılından kalma, bükülmüş namlulu ve kalp şeklinde delikli çakmaklı tüfek.
7. Miken Yunan süslü akik kılıcı. (M.Ö 1400)
8. İran'daki eski bir Sessizlik Kulesi.
9. İngiltere'nin ikonik A303 yolunun bir kesiti yolun binlerce yıl boyunca nasıl değiştiğini gösteriyor.
10. Téviec'te M.Ö 6740-5680 yılları arasına tarihlenen ve şiddetli bir şekilde ölen iki kadının iskeletleri, boynuzlardan oluşan bir "çatı" altına gömülmüş ve deniz kabuklarından yapılmış kolyelerle süslenmiş olarak bulundu.
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11. Suriye'de bulunan 2. Yüzyıldan kalma Palmyra Aile mezarlığı Roma kabartması.
12. Slovenya'daki Predjama Kalesi, 800 yılı aşkın bir süredir 123 metre yüksekliğindeki bir uçurumun ortasında yer almaktadır.
13. Helena Slicher tarafından giyilen 2 metre genişliğindeki düğün mantosu. (Hollanda, 1759)
14. Filistinli bir aile tarafından Bureij mülteci kampındaki zeytin bahçelerinde bulunan Bizans Mozaiği. (M.S 5. ila 7. yüzyıllar)
15. Fransa'daki Pair-non-Pair mağarasında yaklaşık 37.000-32.000 yıllık, omzunun üzerinden arkaya doğru bakan bir atın gravürü bulundu.
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