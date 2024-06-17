Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. 1850'lerin Londra'sından kendini savunmak için modifiye edilmiş bir kadın eldiveni.
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2. Griffin şeklinde miğfer. (Milano, İtalya, 1540-1545)
3. Günümüz Stockholm'ünün 25 km batısındaki Birka adasında 1200 yıl önce gömülmüş bir kadının mezarında bulunan Viking dönemine ait bir yüzüğün üzerinde "Allah için" yazmaktadır.
4. Temmuz 1915'te bir torpido tarafından vurulan 19. yüzyıl buharlı gemisi Aachen'da bir kamara.
5. Avusturya'daki birinci Franzhausen mezarlığından zengin bir kadına ait Erken Tunç Çağı Mezarı.
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6. "Tollund adamı" Danimarka'daki Bjældskovdal'da bulunan 2400 yıllık bir bataklık cesedidir ve Demir Çağı'ndan kalma bir insan kurbanıdır.
7. Bu 9000 yıllık taş maske dünyanın en eski maskesidir ve Judean Çölünde bulunmuştur.
8. Üçüncü Amenemhat Piramidinin tepesinde bulunan kapak taşı. (MÖ 1860-MÖ 1814)
9. 2004 yılında Fransa'nın Tintignac kentinde bulunan neredeyse eksiksiz bir M.Ö. 1. yüzyıl karniksi.
10. Güney Meksika'daki Calakmul metropolünde Işık Algılama ve Uzaklık Ölçümü (LIDAR) teknolojisinin kullanılması, arkeologların yağmur ormanlarını temizleyerek Vancouver şehrinin neredeyse iki katı büyüklüğünde antik bir Maya şehrinin kalıntılarını ortaya çıkarmasını sağladı.
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11. Roma dönemine ait kuş şeklindeki cam kaplar parfüm şişesi olarak kullanılırdı.
12. Michelangelo'nun Musa heykeli 1513-15 yıllarında yapılmış mermer bir heykeldir.
13. Meymand, İran'da çok eski bir köydür. İran Platosunda 12.000 yıl öncesine kadar uzanan birincil insan ikametgahı olduğuna inanılmaktadır.
14. "San Severo'nun Hayatı" başlıklı 16. yüzyıl tablosunun arkasında bulunan Aziz George'un ejderhayı öldürmesini gösteren gizli resim restorasyon sırasında keşfedildi.
15. Yaklaşık 4000 yıl önce Neo-Sümer İmparatorluğu Kralı Ur-Nammu tarafından Ay Tanrısı Nanna'ya ithafen inşa edilen Büyük Ur Zigguratı'nın kazı ve restorasyonundan öncesi ve sonrası.
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