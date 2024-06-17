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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 08:01

Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
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1. 1850'lerin Londra'sından kendini savunmak için modifiye edilmiş bir kadın eldiveni.

1. 1850'lerin Londra'sından kendini savunmak için modifiye edilmiş bir kadın eldiveni.

2. Griffin şeklinde miğfer. (Milano, İtalya, 1540-1545)

2. Griffin şeklinde miğfer. (Milano, İtalya, 1540-1545)

3. Günümüz Stockholm'ünün 25 km batısındaki Birka adasında 1200 yıl önce gömülmüş bir kadının mezarında bulunan Viking dönemine ait bir yüzüğün üzerinde "Allah için" yazmaktadır.

3. Günümüz Stockholm'ünün 25 km batısındaki Birka adasında 1200 yıl önce gömülmüş bir kadının mezarında bulunan Viking dönemine ait bir yüzüğün üzerinde "Allah için" yazmaktadır.

Yüzük, Vikingler ile Abbasi Halifeliği arasındaki doğrudan temasa dair eşsiz bir maddi kanıt teşkil ediyor.

4. Temmuz 1915'te bir torpido tarafından vurulan 19. yüzyıl buharlı gemisi Aachen'da bir kamara.

4. Temmuz 1915'te bir torpido tarafından vurulan 19. yüzyıl buharlı gemisi Aachen'da bir kamara.

Gemi şimdi Baltık Denizi'nin dibinde bulunuyor.

5. Avusturya'daki birinci Franzhausen mezarlığından zengin bir kadına ait Erken Tunç Çağı Mezarı.

5. Avusturya'daki birinci Franzhausen mezarlığından zengin bir kadına ait Erken Tunç Çağı Mezarı.

Yaklaşık 4000 yıl önce ölen kadın, ayrıntılı bronz süslemeler ve eşsiz bir başlıkla gömülmüş olarak bulundu. Şimdi Viyana'daki Doğa Tarihi Müzesinde sergileniyor.

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6. "Tollund adamı" Danimarka'daki Bjældskovdal'da bulunan 2400 yıllık bir bataklık cesedidir ve Demir Çağı'ndan kalma bir insan kurbanıdır.

6. "Tollund adamı" Danimarka'daki Bjældskovdal'da bulunan 2400 yıllık bir bataklık cesedidir ve Demir Çağı'ndan kalma bir insan kurbanıdır.

Cesedi o kadar iyi korunmuştur ki, 2400 yıl sonra bile bilim insanları parmak izlerini alabilmiş ve en son ne yediğini belirleyebilmiştir

7. Bu 9000 yıllık taş maske dünyanın en eski maskesidir ve Judean Çölünde bulunmuştur.

7. Bu 9000 yıllık taş maske dünyanın en eski maskesidir ve Judean Çölünde bulunmuştur.

8. Üçüncü Amenemhat Piramidinin tepesinde bulunan kapak taşı. (MÖ 1860-MÖ 1814)

8. Üçüncü Amenemhat Piramidinin tepesinde bulunan kapak taşı. (MÖ 1860-MÖ 1814)

9. 2004 yılında Fransa'nın Tintignac kentinde bulunan neredeyse eksiksiz bir M.Ö. 1. yüzyıl karniksi.

9. 2004 yılında Fransa'nın Tintignac kentinde bulunan neredeyse eksiksiz bir M.Ö. 1. yüzyıl karniksi.

Hırlayan bir yaban domuzu şeklinde biçimlendirilen karniks, Demir Çağı Keltleri tarafından MÖ 200 ile MS 200 yılları arasında kullanılan bir savaş boynuzuydu.

10. Güney Meksika'daki Calakmul metropolünde Işık Algılama ve Uzaklık Ölçümü (LIDAR) teknolojisinin kullanılması, arkeologların yağmur ormanlarını temizleyerek Vancouver şehrinin neredeyse iki katı büyüklüğünde antik bir Maya şehrinin kalıntılarını ortaya çıkarmasını sağladı.

10. Güney Meksika'daki Calakmul metropolünde Işık Algılama ve Uzaklık Ölçümü (LIDAR) teknolojisinin kullanılması, arkeologların yağmur ormanlarını temizleyerek Vancouver şehrinin neredeyse iki katı büyüklüğünde antik bir Maya şehrinin kalıntılarını ortaya çıkarmasını sağladı.
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11. Roma dönemine ait kuş şeklindeki cam kaplar parfüm şişesi olarak kullanılırdı.

11. Roma dönemine ait kuş şeklindeki cam kaplar parfüm şişesi olarak kullanılırdı.

Sıvı, kapların içine kapatılırdı ve parfümü çıkarmak için kuyruğun ucunun kırılması gerekirdi.

12. Michelangelo'nun Musa heykeli 1513-15 yıllarında yapılmış mermer bir heykeldir.

12. Michelangelo'nun Musa heykeli 1513-15 yıllarında yapılmış mermer bir heykeldir.

Bu başyapıtın pek çok ayrıntısından biri, ön kollardaki çok küçük bir kasın sadece serçe parmağını kaldırırken kasılmasıdır. Heykelde Musa serçe parmağını kaldırıyor, bu nedenle o küçük kas kasılıyor.

13. Meymand, İran'da çok eski bir köydür. İran Platosunda 12.000 yıl öncesine kadar uzanan birincil insan ikametgahı olduğuna inanılmaktadır.

13. Meymand, İran'da çok eski bir köydür. İran Platosunda 12.000 yıl öncesine kadar uzanan birincil insan ikametgahı olduğuna inanılmaktadır.

Köy sakinlerinin çoğu, bazıları 3.000 yıl gibi uzun bir süredir ikamet edilmiş olan kayaların arasına elle kazılmış 350 evde yaşamaktadır.

14. "San Severo'nun Hayatı" başlıklı 16. yüzyıl tablosunun arkasında bulunan Aziz George'un ejderhayı öldürmesini gösteren gizli resim restorasyon sırasında keşfedildi.

14. "San Severo'nun Hayatı" başlıklı 16. yüzyıl tablosunun arkasında bulunan Aziz George'un ejderhayı öldürmesini gösteren gizli resim restorasyon sırasında keşfedildi.

(Napoli, İtalya'daki Aziz George Maggiore Kilisesi)

15. Yaklaşık 4000 yıl önce Neo-Sümer İmparatorluğu Kralı Ur-Nammu tarafından Ay Tanrısı Nanna'ya ithafen inşa edilen Büyük Ur Zigguratı'nın kazı ve restorasyonundan öncesi ve sonrası.

15. Yaklaşık 4000 yıl önce Neo-Sümer İmparatorluğu Kralı Ur-Nammu tarafından Ay Tanrısı Nanna'ya ithafen inşa edilen Büyük Ur Zigguratı'nın kazı ve restorasyonundan öncesi ve sonrası.

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