Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Büyük bir kazığa saplanmış halde bulunan Roma dönemine ait bir kafatası. Şu anda Almanya'nın Bonn kentindeki Rheinischen Landesmuseum'da sergilenmektedir.
2. 1800 yıl önce ölen Romalı bir bebeğin yüzü.
3. M.Ö. 20 yılında Roma İmparatoru Augustus tarafından Part kralı Phraates IV'e hediye edilen ve kısa sürede kralın gözdesi haline gelen İtalyan köle kız Musa'nın sikkesi. M.Ö. 2 yılında kralı zehirleyerek tahta geçmiş ve İran tarihinde hükümdarlık yapan 3 kadından ilki olmuştur.
4. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikeia antik kentinde yapılan kazılarda 2100 yıllık Hygieia (Sağlık) Tanrıçası heykeli başı bulundu.
5. İspanya'nın Avila kentinin surları 11. ve 14. yüzyıllar arasında inşa edilmiştir. Bugün tüm ülkedeki en eksiksiz surlardır. Etrafı çevrili alan düzensiz bir dikdörtgendir ve çevresi yaklaşık 2.5km'dir. 88 yarım daire şeklindeki kulelerle ile birleşen duvarlar 9 kapı ile delinmiştir.
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6. Bocksten Adamı, İsveç'in Varberg Belediyesi'ndeki bir bataklıkta bulunan orta çağa ait bir erkek cesedinin kalıntılarıdır.
7. İsa'nın Yaşamından Sahneler İçeren Bizans Evlilik Yüzüğü. (M.S 6. yüzyıl.)
8. Pompeii 'de bir çocuk tarafından duvar üzerine yapılan gladyatör ve hayvan çizimleri. (M.S 79)
9. “Baloncuklar üfleyen ölüm”, Johann Georg Leinberger tarafından 1729-1731 yılları arasında Almanya'nın Bamberg kentindeki Michaelsberg Manastırı'nda bulunan Kutsal Mezar Şapeli'nin tavanı için yapılan çeşitli ölüm tasvirlerinden biridir. Baloncuklar yaşamın kırılganlığının sembolüdür.
10. İnsan kafatası, antilop boynuzu, deri, bağırsak ve saçtan yapılmış bir Orta Afrika liri. (M.S 19. yüzyıl)
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11. M.Ö 6500-4000 yılları arasında dünyanın ilk medeni şehri olarak kabul edilen Sümer şehri Uruk.
12. Antik Roma'da yollar, ay ışığını yansıtan beyaz taşlarla (kedi gözleri) süslenir ve hava karardıktan sonra insanların sokakta yürümesine yardımcı olmak için sokak lambası görevi görürdü.
13. İsa'nın en eski tasviri, ona inandığı için arkadaşıyla alay eden biri tarafından bir duvara kazınmış halidir. Burada çizimi yapan kişi İsa'ya bir eşek başı vermiştir. (M.S 200)
14. Tarihin en eski başarısız sınavı, 4000 yıl önceden kalmadır. Mısır Orta Krallığı'ndan kalma bir öğrencinin yazı tablosu, öğretmenin yazım hatalarını kırmızı işaretlerle düzeltmiş hali ile görülmektedir.
15. Tomio-Maruyama Höyüğü'nde 4 metrelik bir tabutun yanında bulunan 2,3 metre uzunluğunda, hafif dalgalı ağızlı bir kılıç. (Japonya, Kofun dönemi, M.S 4. yüzyıl)
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