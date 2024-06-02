Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. İsveç savaş gemisi Vasa. İlk seferinden bir kilometre daha kısa bir süre sonra 1628 yılında batmış ve 333 yıl sonra neredeyse tamamen sağlam bir şekilde deniz tabanından çıkarılmıştır.
2. Cezayir'deki Tassili mağarasında bulunan 9000 yıllık mağara resmi. Psychedelic mantar kullanan bir şamanı tasvir ediyor.
3. Thonis-Heracleion Mısır'ın en büyük limanlarından biriydi ancak M.Ö. 100-M.S. 800 yılları arasında yavaş yavaş denize gömüldü.
4. Temmuz 1915'te bir torpido tarafından vurulan 19. yüzyıl buharlı gemisi Aachen'da bir kamara. Gemi şimdi Baltık Denizi'nin dibinde bulunuyor.
5. Avusturya İmparatoru ikinci Maximilian'ın Herkül zırhının detayları.1555 yılında yapılan bu zırh şu anda Viyana'daki Kunsthistorisches müzesinde sergilenmektedir.
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6. Avusturya'daki birinci Franzhausen mezarlığından zengin bir kadına ait Erken Tunç Çağı Mezarı. Yaklaşık 4000 yıl önce ölen kadın, ayrıntılı bronz süslemeler ve eşsiz bir başlıkla gömülmüş olarak bulundu.
7. Kraliçe Nefertari'nin 3.200 yıllık mezarı. Bu mezar antik Mısır'ın Sistine Şapeli olarak da adlandırılmaktadır.
8. Bir kadının ölen kocasına yazdığı ve adamın mezarında saçından bir tutamla birlikte bulunan mektup. (Kore, 1586.)
9. 13. yüzyıl Rusya'sından Onfim adlı 7 yaşındaki bir çocuğun çizimleri.
10. Günümüz Tunus'unda bulunan Kartaca'nın Pön kothonunun M.Ö. 3. yüzyılda günümüze kıyasla nasıl göründüğünü tasvir eden bir resim.
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11. Farklı inançları nedeniyle birlikte gömülmelerine izin verilmeyen Katolik bir kadın ve Protestan kocasının mezarları. (1888, Hollanda)
12. İran'ın küçük Nashtifan köyünde, dünyanın en eski yel değirmenlerinden bazıları hala dönüyor. Doğal kil, saman ve ahşaptan yapılan yel değirmenleri tahminen 1.000 yıldır un için tahıl öğütüyor.
13. Kuşit kraliçesi Amanishakheto'nun piramidinin Giuseppe Ferlini 1830'da hazine aramak için yıkmadan öncesi ve sonrası. (M.Ö 10)
14. Tunus'taki Gafsa'da bulunan ve ikisi açık olan üç Roma havuzundan biri. M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen bu havuzlar yaklaşık beş metre derinliğindedir ve sıcak su kaynaklarıyla beslenmektedir.
15. İngiltere'deki Exeter Katedrali'nde bulunan 14. yüzyıldan kalma bu kapının, var olan en eski kedi kapağı olduğu düşünülüyor.
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