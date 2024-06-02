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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 12:01

Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
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1. İsveç savaş gemisi Vasa. İlk seferinden bir kilometre daha kısa bir süre sonra 1628 yılında batmış ve 333 yıl sonra neredeyse tamamen sağlam bir şekilde deniz tabanından çıkarılmıştır.

1. İsveç savaş gemisi Vasa. İlk seferinden bir kilometre daha kısa bir süre sonra 1628 yılında batmış ve 333 yıl sonra neredeyse tamamen sağlam bir şekilde deniz tabanından çıkarılmıştır.

Şu anda Stockholm'deki Vasa Müzesi'nde bulunan gemi, dünyanın en iyi korunmuş 17. yüzyıl gemisidir.

2. Cezayir'deki Tassili mağarasında bulunan 9000 yıllık mağara resmi. Psychedelic mantar kullanan bir şamanı tasvir ediyor.

2. Cezayir'deki Tassili mağarasında bulunan 9000 yıllık mağara resmi. Psychedelic mantar kullanan bir şamanı tasvir ediyor.

3. Thonis-Heracleion Mısır'ın en büyük limanlarından biriydi ancak M.Ö. 100-M.S. 800 yılları arasında yavaş yavaş denize gömüldü.

3. Thonis-Heracleion Mısır'ın en büyük limanlarından biriydi ancak M.Ö. 100-M.S. 800 yılları arasında yavaş yavaş denize gömüldü.

Burada, şehrin yeniden keşfiyle aynı yıl olan M.S 2000'de kazılan Firavun I. Nectanebo (MÖ 380-360) dönemine ait bir stel görüyoruz.

4. Temmuz 1915'te bir torpido tarafından vurulan 19. yüzyıl buharlı gemisi Aachen'da bir kamara. Gemi şimdi Baltık Denizi'nin dibinde bulunuyor.

4. Temmuz 1915'te bir torpido tarafından vurulan 19. yüzyıl buharlı gemisi Aachen'da bir kamara. Gemi şimdi Baltık Denizi'nin dibinde bulunuyor.

5. Avusturya İmparatoru ikinci Maximilian'ın Herkül zırhının detayları.1555 yılında yapılan bu zırh şu anda Viyana'daki Kunsthistorisches müzesinde sergilenmektedir.

5. Avusturya İmparatoru ikinci Maximilian'ın Herkül zırhının detayları.1555 yılında yapılan bu zırh şu anda Viyana'daki Kunsthistorisches müzesinde sergilenmektedir.
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6. Avusturya'daki birinci Franzhausen mezarlığından zengin bir kadına ait Erken Tunç Çağı Mezarı. Yaklaşık 4000 yıl önce ölen kadın, ayrıntılı bronz süslemeler ve eşsiz bir başlıkla gömülmüş olarak bulundu.

6. Avusturya'daki birinci Franzhausen mezarlığından zengin bir kadına ait Erken Tunç Çağı Mezarı. Yaklaşık 4000 yıl önce ölen kadın, ayrıntılı bronz süslemeler ve eşsiz bir başlıkla gömülmüş olarak bulundu.

Şimdi Viyana'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

7. Kraliçe Nefertari'nin 3.200 yıllık mezarı. Bu mezar antik Mısır'ın Sistine Şapeli olarak da adlandırılmaktadır.

7. Kraliçe Nefertari'nin 3.200 yıllık mezarı. Bu mezar antik Mısır'ın Sistine Şapeli olarak da adlandırılmaktadır.

Mezardaki hemen hemen her yüzeyde bulunan resimler, Mısır'daki herhangi bir mezar alanının en iyi korunmuş ve en anlamlı süslemeleri olarak kabul edilmektedir.

8. Bir kadının ölen kocasına yazdığı ve adamın mezarında saçından bir tutamla birlikte bulunan mektup. (Kore, 1586.)

8. Bir kadının ölen kocasına yazdığı ve adamın mezarında saçından bir tutamla birlikte bulunan mektup. (Kore, 1586.)

“Bana hep ‘Saçlarımız beyazlayana kadar birlikte yaşayalım ve aynı gün ölelim’ derdin. Peki nasıl oldu da beni arkanda bırakıp gittin?”

9. 13. yüzyıl Rusya'sından Onfim adlı 7 yaşındaki bir çocuğun çizimleri.

9. 13. yüzyıl Rusya'sından Onfim adlı 7 yaşındaki bir çocuğun çizimleri.

10. Günümüz Tunus'unda bulunan Kartaca'nın Pön kothonunun M.Ö. 3. yüzyılda günümüze kıyasla nasıl göründüğünü tasvir eden bir resim.

10. Günümüz Tunus'unda bulunan Kartaca'nın Pön kothonunun M.Ö. 3. yüzyılda günümüze kıyasla nasıl göründüğünü tasvir eden bir resim.
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11. Farklı inançları nedeniyle birlikte gömülmelerine izin verilmeyen Katolik bir kadın ve Protestan kocasının mezarları. (1888, Hollanda)

11. Farklı inançları nedeniyle birlikte gömülmelerine izin verilmeyen Katolik bir kadın ve Protestan kocasının mezarları. (1888, Hollanda)

12. İran'ın küçük Nashtifan köyünde, dünyanın en eski yel değirmenlerinden bazıları hala dönüyor. Doğal kil, saman ve ahşaptan yapılan yel değirmenleri tahminen 1.000 yıldır un için tahıl öğütüyor.

12. İran'ın küçük Nashtifan köyünde, dünyanın en eski yel değirmenlerinden bazıları hala dönüyor. Doğal kil, saman ve ahşaptan yapılan yel değirmenleri tahminen 1.000 yıldır un için tahıl öğütüyor.

13. Kuşit kraliçesi Amanishakheto'nun piramidinin Giuseppe Ferlini 1830'da hazine aramak için yıkmadan öncesi ve sonrası. (M.Ö 10)

13. Kuşit kraliçesi Amanishakheto'nun piramidinin Giuseppe Ferlini 1830'da hazine aramak için yıkmadan öncesi ve sonrası. (M.Ö 10)

Ferlini, Nübye piramitlerinden en az 40 tanesine ciddi hasar verdiği ya da yok ettiği söylenmektedir.

14. Tunus'taki Gafsa'da bulunan ve ikisi açık olan üç Roma havuzundan biri. M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen bu havuzlar yaklaşık beş metre derinliğindedir ve sıcak su kaynaklarıyla beslenmektedir.

14. Tunus'taki Gafsa'da bulunan ve ikisi açık olan üç Roma havuzundan biri. M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen bu havuzlar yaklaşık beş metre derinliğindedir ve sıcak su kaynaklarıyla beslenmektedir.

15. İngiltere'deki Exeter Katedrali'nde bulunan 14. yüzyıldan kalma bu kapının, var olan en eski kedi kapağı olduğu düşünülüyor.

15. İngiltere'deki Exeter Katedrali'nde bulunan 14. yüzyıldan kalma bu kapının, var olan en eski kedi kapağı olduğu düşünülüyor.

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