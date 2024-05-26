Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Pompeii'de ortaya çıkarılan Hint Heykelciği. Bu Hindu tanrıçası "Lakshmi "nin Fildişi Heykelciğidir. (MS 1. Yüzyıl, Museo Nazionale, Napoli.)
2. 2 yaşındaki Edith Howard Cook'un mumyalanmış bedeni.
3. Helena Slicher tarafından giyilen düğün mantosu, 2 metre genişliğindedir. (Hollanda, 1759)
4. 6.500 yıllık bebek mumyası
5. 85 yılı aşkın bir sürenin ardından İran, ABD'den yasal olarak geri aldığı 3.500 Ahameniş tabletini bugün sergiledi. Büyük Darius (MÖ 522-486) dönemine ait olan bu tabletler, sosyal ilişkiler, yaşam ihtiyaçları, ücretler ve Ahameniş toplumunun ekonomisi hakkında hayati bilgiler içeriyor.
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6. Bu çarpıcı mozaikler İtalya'nın Verona eyaletinde, Negrar kasabası yakınlarındaki bir üzüm bağının altından yeni çıkarıldı. Mozaikler 3. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar tarihlendirilmiştir.
7. Abuna Yemata Guh, Etiyopya'nın Tigray Bölgesi'nde bulunan monolitik bir kilisedir. Kilise 2,580 metre yükseklikte yer almaktadır ve ulaşmak için yürüyerek tırmanılması gerekmektedir. Kilise, 5. yüzyıla tarihlenen duvar resimleriyle dikkat çekmektedir.
8. İtalyan heykeltıraş Agostino Fasolato tarafından 1740 yılında tek parça mermerden oyulan Asi Meleklerin Düşüşü, 60 düşmüş meleği tasvir etmektedir.
9. Khafre piramidinin 4.500 yıl önceki haliyle bugünkü hali karşılaştırılması. Giza piramitleri başlangıçta son derece cilalı beyaz kireçtaşlarıyla kaplıydı ve zirvedeki kapak taşları altınla kaplıydı.
10. Venedik Dogesi Francesco Morozini (1619-1694) için yapılmış bir İncil'in içine gizlenmiş bir silah. İncilin sahibi, kitap hala kapalıyken ateş etmek için ipek kitap ayracını çekebiliyordu. Bu eser şimdi Venedik'teki Museo Correr'de sergileniyor
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11. 17. yüzyıldan kalma, ipek ve yaldızlı deriden yapılmış üç direkli bir Osmanlı çadırı. Şimdi Dresden cephaneliğindeki Türk Odası'nda sergileniyor.
12. Peru'daki Paracas Yarımadası'nda 1928 yılında keşfedilen yüzlerce uzatılmış kafatasından biri.
13. Mısır'da bulunan Dendera köyündeki Hathor tapınağının 2000 yıllık hipostil salonunun tavanı.
14. 160 yıl arayla dünyanın en eski yeraltı istasyonu. (Baker Street, İngiltere)
15. Cosquer mağarası, Fransa'da bulunan ve milattan önce 27.000 yıl öncesine kadar uzanan çok sayıda mağara çizimi içeren Paleolitik döneme ait süslemeli bir mağaradır. Mağara 200'den fazla parietal figüre sahiptir ve aynı zamanda girişi denizin altına açılan tek resimli mağaradır.
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16. 1796'dan 1864'e kadar Papalık Devletleri'nin resmi celladı olan Giovanni Battista Bugatti'nin Cübbesi ve Baltası. Görev süresi boyunca 514 kişiyi idam etmiştir.
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