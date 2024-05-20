Yüzyıllar Önce Yapılsa da Muhteşem Detayları ile Nefes Kesmeyi Başaran 17 Heykel
Yüzyıllar Önce Yapılsa da Muhteşem Detayları ile Nefes Kesmeyi Başaran 17 Heykel
Kaynak: https://twitter.com/JamesLucasIT/stat...
Göz kamaştırıcı detaylarıyla ağızları açık bırakan heykelleri derlediğimiz bu içeriğimizde hadi hep birlikte herkel sanatının derinliklerine bir yolculuğa çıkalım...👇
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1. Michelangelo'nun Davut heykelinin göz bebekleri kalp şeklindedir. Heykellerin gözbebeklerinde genellikle derinlik katan ya da ışığın yansımasını simgeleyen bir yarık bulunur. Ancak Davut'un gözleri belirgin bir şekilde kalp şeklinde gözbebeklerine sahiptir.
2. Bu karmaşık ağ, Francesco Queirolo tarafından tek bir mermer bloktan oyulmuştur. Yapımı 7 yıl sürmüştür.
3. Ayak parmaklarının üzerinden akan su
4. Canova'nın zamansız başyapıtında Aşk Tanrısı'nın kanatları o kadar incedir ki, güneş ışığı onlara dokunduğunda hafif bir şeftali parıltısıyla ışıldar.
5. Michelangelo'nun Musa heykelindeki akıllara durgunluk veren detay. Ön kolda sadece serçe parmak kaldırıldığında kasılabilen küçük bir kas vardır. Musa heykelde serçe parmağını kaldırıyor, dolayısıyla o minik kas kasılıyor.
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6. Montausier Dükü'nün mermer heykelinin mendil detayı.
7. Tıp biliminin dolaşım sistemini tanımlamasından 100 yılı aşkın bir süre önce Michelangelo, Davut heykelinde şah damarını mükemmel bir şekilde yontmuştur.
8. Mermer'in dantele dönüştü eser. Giuliano Finelli'nin Maria Duglioli Barberini büstü. (1626)
9. Giuseppe Sanmartino'nun başyapıtındaki mermer örtü o kadar şaşırtıcı derecede gerçekçi ki, sanatçı kumaşı taşa dönüştürmek için simya kullanmakla suçlanmıştır.
10. Michelangelo'nun Davut heykelinin sağ elindeki damarların detaylar.
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11. Bu gerçek bir yatak değildir. Bu, Gian Lorenzo Bernini tarafından "Uyuyan Hermafroditus" için yontulmuş mermer bir şiltedir.
12. Amerikalı 19. yüzyıl heykeltıraşı Thomas Ridgeway Gould'un "Batı Rüzgârı" adlı eserindeki muhteşem kumaş detayı.
13. Giovanni Strazza'nın Meryem Ana büstünde taşı yarı saydam hale getirme yeteneği.
14. Raffaele Monti'den "Peçeli Kadın" heykeli.
15. Bu bir pamuk ipliği değil. Bu, Yunan sanatçı Argiris Rallias'ın akıllara durgunluk veren mermerden heykeli.
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16. Jean-Baptiste Carpeaux'nun "Ugolino ve Oğulları" heykelindeki çarpıcı detaylar.
17. İmparator Lucius Verus'un sakalı
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