Tarihten Bugüne Uzanan Muhteşem Zırhları Görünce Hemen Kuşanmak İsteyeceksiniz
Tarihten Bugüne Uzanan Muhteşem Zırhları Görünce Hemen Kuşanmak İsteyeceksiniz
Kaynak: https://www.historydefined.net/stunni...
Tarihsel olarak zırhlar, savaşçıların hayatta kalmasında ve savaş alanında başarılı olmasında kritik roller oynamıştır. Pratik koruma amacının ötesinde, zırhlar aynı zamanda güçlü bir statü sembolü olmuştur. Hadi bugün tarihin uzak köşelerinden en çarpıcı zırları hep birlikte inceleyelim...👇
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1. İngiltere Kralı 8. Henry'nin zırhı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde gut hastalığından dolayı aşırı kilolu olduğu zamanlara aittir. (M.S 1544 civarı)
2. Osmanlı Sultanı Mustafa'nın zırhı.
3. Avusturya İmparatoru ikinci Maximilian'ın Herkül zırhının detayı. 1555 yılında yapılan bu zırh şu anda Viyana'daki Kunsthistorisches müzesinde sergilenmektedir.
4. Çin İmparatorluk sarayı muhafız subayının zırhı. (Çin, 18. yüzyıl)
5. Kutsal Roma İmparatoru birinci Ferdinand'ın Göğüs Zırhı, 1549.
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6. Kutsal Roma İmparatoru İkinci Maximilian'ın "Herkül" zırhı. (1555)
7. Fransa kralı İkinci Henry'nin "Aslan" zırhının eldivenleri. (1550)
8. Usta zırçı Kunz Lochner tarafından "Kara" Nicholas Radziwill için yapılan zırh.
9. Menpō (yüz maskesi) ile birlikte eksiksiz bir Japon samuray zırhı (Yoroi) seti.
10. İsveçli 14. Erik'in geçit töreni zırhı. (1562 civarı.)
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11. Bu zırhlı eldivenler, 1508'den 1519'daki ölümüne kadar Kutsal Roma İmparatoru Birinci Maximilian'a aitti.
12. Beşinci Charles'ın sakallı geçit töreni miğferi
13. Fransa Kralı Üçüncü Henry'nin (1551-1589) zırhı, Louvre Müzesi'nden.
14. Kaiser İkinci Maximilian'ın zırhı (1557). Viyana'daki Kunsthistorisches Müzesi'nde sergilenmektedir
15. Prusya Dükü Albert için yapılmış zırh. (Almanya 1526)
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