İnsanlık Tarihinin Bir Daha Yaşamamayı Dilediği O Korkunç Senede Neler Yaşandı?
İnsanlık Tarihinin Bir Daha Yaşamamayı Dilediği O Korkunç Senede Neler Yaşandı?
Kaynak: https://twitter.com/Culture_Crit/stat...
İnsanlık için tarihteki en kötü zaman dilimi olarak bilinen M.S 536 hakkında derlediğimiz bu içeriğimizde hadi hep birlikte tarihin karanlık sayfalarında bir yolculuğa çıkalım ve insanlığın bu korkunç zamanları atlatma öksünü öğrenelim...👇
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İnsanlık tarihi için bilinen en korkunç zaman dilimi neydi? Hadi bu soruyu hep birlikte cevaplayalım...
Bu soruya yanıt olarak genellikle 1348 yılı gündeme gelir. Kara Ölüm Avrupa nüfusunun yarısını yok etmişti ve tarihin sayfalarına korkunç bir iz bırakmıştı.
Bundan sonra da 1945'de Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanması var. Ölü sayısı 200.000'den fazlayken diğer felaketler kadar yüksek değildi, ancak bu olaydan daha sonra başka kötü şeyler sonuç olarak ortaya çıkmıştı...
Bombalar savaşı sona erdirdi, ancak yeni bir dehşete yol açtı.
Ancak tarihçiler şimdi tüm bunların daha önceki bir olayla kıyaslandığında sönük kaldığını düşünüyor.
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M.S 536'da dünya karanlığa gömüldü.
M.S 536 yılında Kuzey Amerika'daki volkanik patlamalar gökyüzüne kül ve sülfür bulutları fırlatarak güneşi engelledi.
Karanlık 18 ay sürdü. Bizanslı tarihçi Procopius bunu "güneşin tüm yıl boyunca ay gibi parlaklığını yitirdiği" bitmeyen bir tutulma olarak adlandırmıştır.
Daha da kötüsü, ekinler yetişemedi ve tüm kıtalar aç kaldı. Toplumlar yiyecek bulmak için umutsuz girişimlerde bulunarak birbirlerini istila ettiler.
Böylelikle bu tarih insanlığın en "karanlık" günlerinden birisi olmuştur.
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