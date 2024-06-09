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İnsanlık Tarihinin Bir Daha Yaşamamayı Dilediği O Korkunç Senede Neler Yaşandı?

İnsanlık Tarihinin Bir Daha Yaşamamayı Dilediği O Korkunç Senede Neler Yaşandı?

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 14:01

İnsanlık için tarihteki en kötü zaman dilimi olarak bilinen M.S 536 hakkında derlediğimiz bu içeriğimizde hadi hep birlikte tarihin karanlık sayfalarında bir yolculuğa çıkalım ve insanlığın bu korkunç zamanları atlatma öksünü öğrenelim...👇

Kaynak: https://twitter.com/Culture_Crit/stat...
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İnsanlık tarihi için bilinen en korkunç zaman dilimi neydi? Hadi bu soruyu hep birlikte cevaplayalım...

İnsanlık tarihi için bilinen en korkunç zaman dilimi neydi? Hadi bu soruyu hep birlikte cevaplayalım...

Bu soruya yanıt olarak genellikle 1348 yılı gündeme gelir. Kara Ölüm Avrupa nüfusunun yarısını yok etmişti ve tarihin sayfalarına korkunç bir iz bırakmıştı.

Bu soruya yanıt olarak genellikle 1348 yılı gündeme gelir. Kara Ölüm Avrupa nüfusunun yarısını yok etmişti ve tarihin sayfalarına korkunç bir iz bırakmıştı.

Bundan sonra da 1945'de Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanması var. Ölü sayısı 200.000'den fazlayken diğer felaketler kadar yüksek değildi, ancak bu olaydan daha sonra başka kötü şeyler sonuç olarak ortaya çıkmıştı...

Bundan sonra da 1945'de Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanması var. Ölü sayısı 200.000'den fazlayken diğer felaketler kadar yüksek değildi, ancak bu olaydan daha sonra başka kötü şeyler sonuç olarak ortaya çıkmıştı...

Bombalar savaşı sona erdirdi, ancak yeni bir dehşete yol açtı.

Bombalar savaşı sona erdirdi, ancak yeni bir dehşete yol açtı.

Güçlü ulusların masumların yaşadığı tüm şehirleri yok edebileceği bilinci. Dünyanın onurlu savaşma idealine olan son inancı da bu olaydan sonra bitmişti.

Ancak tarihçiler şimdi tüm bunların daha önceki bir olayla kıyaslandığında sönük kaldığını düşünüyor.

Ancak tarihçiler şimdi tüm bunların daha önceki bir olayla kıyaslandığında sönük kaldığını düşünüyor.
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M.S 536'da dünya karanlığa gömüldü.

M.S 536'da dünya karanlığa gömüldü.

M.S 536 yılında Kuzey Amerika'daki volkanik patlamalar gökyüzüne kül ve sülfür bulutları fırlatarak güneşi engelledi.

M.S 536 yılında Kuzey Amerika'daki volkanik patlamalar gökyüzüne kül ve sülfür bulutları fırlatarak güneşi engelledi.

Çin, Orta Doğu, Avrupa ve hatta Peru'dan günümüze ulaşan yazılı kayıtlarda görüldüğü gibi neredeyse tüm dünyanın üzerine karanlık çöktü.

Karanlık 18 ay sürdü. Bizanslı tarihçi Procopius bunu "güneşin tüm yıl boyunca ay gibi parlaklığını yitirdiği" bitmeyen bir tutulma olarak adlandırmıştır.

Karanlık 18 ay sürdü. Bizanslı tarihçi Procopius bunu "güneşin tüm yıl boyunca ay gibi parlaklığını yitirdiği" bitmeyen bir tutulma olarak adlandırmıştır.

Daha da kötüsü, ekinler yetişemedi ve tüm kıtalar aç kaldı. Toplumlar yiyecek bulmak için umutsuz girişimlerde bulunarak birbirlerini istila ettiler.

Daha da kötüsü, ekinler yetişemedi ve tüm kıtalar aç kaldı. Toplumlar yiyecek bulmak için umutsuz girişimlerde bulunarak birbirlerini istila ettiler.

Hatta bu olay beş yıl sonra meydana gelen ölümcül bir salgın olan Justinianus vebasıyla da bağlantılıdır.

Böylelikle bu tarih insanlığın en "karanlık" günlerinden birisi olmuştur.

Böylelikle bu tarih insanlığın en "karanlık" günlerinden birisi olmuştur.

Procopius'un yazdığı gibi: 'İnsanlar ne savaştan ne salgından ne de ölüme yol açan başka bir şeyden muaftı.'

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