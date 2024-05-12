Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Düşman uçaklarını tespit etmek için taşınabilir ses tespit cihazları takan Alman subay ve astsubaylar. (bu radarlar olmadan önce kullanılan bir cihazdı). Batı Cephesi, 1917.
2. Blitz hava saldırıları sırasında Londra'daki St Paul Katedrali üzerindeki savaşan uçaklardan kalan buhar izleri, 1940.
3. Fidel Castro ve Yuri Gagarin Havana'da birbirlerine sarılırken çekilmiş bir fotoğraf. (1961)
4. 11 Eylül 2001'de gerçekleşen İkiz Kuleler saldırısında Jersey City'deki şaşkın seyirciler ikinci kulenin çöküşünü izliyor.
5. 1981 Indy 500 yarışında yanan bir arabadan kaçan yarış pilotu Rick Mears vardı. Arabaya yanlışlıkla, görünmez bir alevle yanan ve duman çıkarmayan metanol yakıtı dökülmüştü. Dökülen yakıt sıcak motordan tutuştu. Sonuç olarak, Mears ve dört mekaniker hastaneye kaldırıldı.
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6. Des Moines, Iowa'da külüstür bir arabaya binen liseli gençler, 1947.
7. Vietnam askeri Trịnh Tố Tâm'a 53. kez "Kahraman Amerikan Katili" madalyasının verildiği an. (1971)
8. Holokost kurbanlarından idam edilmeden önce çıkarılan alyanslar.
9. ABD Yüksek Mahkemesi'nin oturum halindeyken çekilmiş nadir fotoğrafından biri. Yüksek Mahkeme'de fotoğraf makinesi bulundurmak yasaktır. Bu fotoğraf, küçük bir fotoğraf makinesini çantasına gizleyen genç bir kadın tarafından çekilmiştir. (1937)
10. Güreşçi Holyfield'ın kulağını ısırdıktan sonra Mike Tyson ile yüzleşen Las Vegas polisi. (1996)
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11. 1999'daki Kosova savaşı sırasında kaybolan iki oğlunu arayan bir baba.
12. Eski Amerikan başkanı George H.W. Bush, Camp David tesislerinde Arnold Schwarzenegger ile kızakla kayarken. (1991)
13. H.M.S. Sussex savaş gemisinin yan tarafında bir Mitsubishi kamikaze Zero uçağının kasıtlı çarpışmadan sonra bıraktığı iz. (1945)
14. Hitler'in ayna karşısında konuşma provası yaparken kişisel fotoğrafçısı Heinrich Hoffman tarafından çekilmiş fotoğrafı. (1925)
15. San Marco Meydanı'nda güvercinler çekebilmek için tahıl serpilerek yapılmış bir Coca Cola reklamı. (Venedik, 1960)
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16. Sökülüp New York'a gönderilmeden hemen önce Paris'in üzerinde yükselen Özgürlük Heykeli. (1886)
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