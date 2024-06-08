Yine Aklımızda Deli Sorular: Orta Çağ Resimlerinde Bebekler Niçin Tuhaf Görünüyor?

Orta çağ ressamların insan figürlerini ne kadar detayla çizebileceğini hepimizi biliyoruz. Ancak bu sanatçıların bazı çalışmalarında bebek figürleri alışılmışın dışında tasvir edilmiştir. Peki bunun ardında yatan sebep nedir ve bu istenmeyerek mi yapılan bir olaydır? Hadi bu soruları hep birlikte cevaplayalım...👇