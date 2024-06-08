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Yine Aklımızda Deli Sorular: Orta Çağ Resimlerinde Bebekler Niçin Tuhaf Görünüyor?

Yine Aklımızda Deli Sorular: Orta Çağ Resimlerinde Bebekler Niçin Tuhaf Görünüyor?

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 16:01

Orta çağ ressamların insan figürlerini ne kadar detayla çizebileceğini hepimizi biliyoruz. Ancak bu sanatçıların bazı çalışmalarında bebek figürleri alışılmışın dışında tasvir edilmiştir. Peki bunun ardında yatan sebep nedir ve bu istenmeyerek mi yapılan bir olaydır? Hadi bu soruları hep birlikte cevaplayalım...👇

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/6...
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Ortaçağ ressamları, "katil tavşanlar" ve şapşal aslanlar da dahil olmak üzere, genellikle tuhaf ve gerçekçi olmayan tasvirler yaratarak gerçeğe benzer doğruluktan yoksun olmalarıyla bilinirlerdi.

Ortaçağ ressamları, "katil tavşanlar" ve şapşal aslanlar da dahil olmak üzere, genellikle tuhaf ve gerçekçi olmayan tasvirler yaratarak gerçeğe benzer doğruluktan yoksun olmalarıyla bilinirlerdi.
commons.wikimedia.org

Ortaçağ'da yapılan bebek resimlerinde genellikle yetişkinlere benzeyen yüzler yer alırdı; bu yüzler bugün mizahi görünebilir ancak dini inançlarla bağlantılı belirli bir amacı vardı.

Ortaçağ'da yapılan bebek resimlerinde genellikle yetişkinlere benzeyen yüzler yer alırdı; bu yüzler bugün mizahi görünebilir ancak dini inançlarla bağlantılı belirli bir amacı vardı.

Bebekleri yetişkin özellikleriyle tasvir etme eğilimi kilisenin etkisinden kaynaklanıyordu. Sanatçılar İsa'yı ve diğer İncil figürlerini "homunculi" ya da mükemmel biçimde doğduklarına inanılan küçük adamlar olarak tasvir etmeyi amaçladılar.

Bebekleri yetişkin özellikleriyle tasvir etme eğilimi kilisenin etkisinden kaynaklanıyordu. Sanatçılar İsa'yı ve diğer İncil figürlerini "homunculi" ya da mükemmel biçimde doğduklarına inanılan küçük adamlar olarak tasvir etmeyi amaçladılar.

Bu tarz, Ortaçağ sanatçılarının natüralizm yerine dışavurumcu geleneklere odaklanması nedeniyle devam etmiş ve tüm çocukların yetişkin özellikleriyle tasvir edilmesine yol açmıştır.

Bu tarz, Ortaçağ sanatçılarının natüralizm yerine dışavurumcu geleneklere odaklanması nedeniyle devam etmiş ve tüm çocukların yetişkin özellikleriyle tasvir edilmesine yol açmıştır.

Ancak Rönesans beraberinde sanatta gerçekçiliğe ve bilimsel kesinliğe doğru bir kayış getirdi. Varlıklı patronlar çocuklarının gerçekçi, sevimli tasvirlerini tercih ederek homuncular tarzdan uzaklaştılar ve bu eğilim daha sonra da devam etti.

Ancak Rönesans beraberinde sanatta gerçekçiliğe ve bilimsel kesinliğe doğru bir kayış getirdi. Varlıklı patronlar çocuklarının gerçekçi, sevimli tasvirlerini tercih ederek homuncular tarzdan uzaklaştılar ve bu eğilim daha sonra da devam etti.

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