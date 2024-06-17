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Her Biri Dünyanın 9. Harikası Olmaya Aday Olan Ancak Yitirdiğimiz Mimari Şaheserler

Her Biri Dünyanın 9. Harikası Olmaya Aday Olan Ancak Yitirdiğimiz Mimari Şaheserler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 13:01

Tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolmuş mimari harikaları derlediğimiz bu içeriğimizde hadi hep beraber bu yapıların neden günümüze gelemediklerini öğrenelim...👇

Kaynak: https://twitter.com/Culture_Crit/stat...
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Eski Londra Köprüsü, zamanında Avrupa'daki en uzun yerleşim yeri olan köprüydü.

Eski Londra Köprüsü, zamanında Avrupa'daki en uzun yerleşim yeri olan köprüydü.

Bu köprü dükkanlar ve evlerle kaplı, 900 metre uzunluğunda bir 12. yüzyıl harikaydı. Ayrı bu yapı, dini hac ve kraliyet törenlerinin yapıldığı bir yerdi.

Bu köprü dükkanlar ve evlerle kaplı, 900 metre uzunluğunda bir 12. yüzyıl harikaydı. Ayrı bu yapı, dini hac ve kraliyet törenlerinin yapıldığı bir yerdi.

19. yüzyılda daha geniş bir yola sahip bir köprüye ihtiyaç duyulduğundan yıkılmıştır.

İtalya'nın Bologna Kuleleri. "Orta Çağ'ın Manhattan'ı" olarak bilinmekteydi.

İtalya'nın Bologna Kuleleri. "Orta Çağ'ın Manhattan'ı" olarak bilinmekteydi.

12. ve 13. yüzyıllarda Bologna şehri, çoğu 25 metre civarında ve bazıları 100 metreye kadar yüksek olan yaklaşık 200 kuleden oluşan bir siluete sahipti.

Neden inşa edildikleri bilinmemekle birlikte, bazıları bunun savunma amaçlı olabileceğini tahmin etmektedir.

Neden inşa edildikleri bilinmemekle birlikte, bazıları bunun savunma amaçlı olabileceğini tahmin etmektedir.

Yüzyıllar içinde ya kendi kendilerine yıkıldılar ya da bilerek yıkılmışlardı. Bugün bu kulelerden yaklaşık 20 tanesi hala ayakta.

Abbasi halifelerinin ikametgahı olan Bağdat'ın yuvarlak şehri 766'dan 1258'de Moğollar tarafından yıkılana kadar İslam dünyasının fiili merkeziydi.

Abbasi halifelerinin ikametgahı olan Bağdat'ın yuvarlak şehri 766'dan 1258'de Moğollar tarafından yıkılana kadar İslam dünyasının fiili merkeziydi.

Şehrin yıkılmasıyla İslam Altın Çağı sona ermişti.

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Şehir İslam dünyasının en büyük orta çağ kütüphanesi olan Bilgelik Evi'ni barındırıyordu.

Şehir İslam dünyasının en büyük orta çağ kütüphanesi olan Bilgelik Evi'ni barındırıyordu.

Moğollar burayı yağmaladığında, Dicle nehrinin suya atılan el yazmalarının mürekkebiyle simsiyah aktığı söylenir. Bunların arasında var olan en nadide Greko-Arapça metinlerden bazıları da vardır.

Londra'nın Eski İngiltere Bankası, Londra'nın en önemli kayıp binalarından biridir.

Londra'nın Eski İngiltere Bankası, Londra'nın en önemli kayıp binalarından biridir.

Sir John Soane, neoklasik mekânlardan oluşan bu labirenti 1788 yılında tasarlamıştır. Yapı daha büyük bir yapıyla değiştirildiği 1920'lere kadar faaliyetteydi.

Devasa Louvre Şatosu 12. yüzyılda bir zamanlar Paris'in merkezinde yer almaktaydı ve Kral Philip II tarafından eski şehir surlarını güçlendirmek için inşa ettirilmişti.

Devasa Louvre Şatosu 12. yüzyılda bir zamanlar Paris'in merkezinde yer almaktaydı ve Kral Philip II tarafından eski şehir surlarını güçlendirmek için inşa ettirilmişti.

Rönesans döneminde, şimdi Louvre Müzesi'ne ev sahipliği yapan Louvre Sarayı'na yol açmak için yıkılmıştır.

Sudan'da bulunan Büyük Piramit, Mısırlılardan esinlenen Nübyeli hükümdarların emriyle, MÖ 800 ile MS 300 yılları arasında Nil vadisinde inşa edilmiştir.

Sudan'da bulunan Büyük Piramit, Mısırlılardan esinlenen Nübyeli hükümdarların emriyle, MÖ 800 ile MS 300 yılları arasında Nil vadisinde inşa edilmiştir.

En büyükleri arasında, 1830'larda kötü şöhretli hazine avcısı Giuseppe Ferlini tarafından yok edilen Meroë Nübye Piramitlerinden biri olan bu piramit de vardı.

Kurtarıcı İsa Katedrali, Rus İmparatorluğu'nda (günümüz Ukrayna'sı) Kharkov yakınlarında inşa edilmiş ve tamamlanmasından kısa bir süre sonra 1894 yılında resmedilmiştir.

Kurtarıcı İsa Katedrali, Rus İmparatorluğu'nda (günümüz Ukrayna'sı) Kharkov yakınlarında inşa edilmiş ve tamamlanmasından kısa bir süre sonra 1894 yılında resmedilmiştir.

Katedral Stalin tarafından binlerce kilisenin yıkıldığı 1930'larda yerle bir edilmiştir.

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Avrupa'nın en görkemli köprülerinden biri olan Hamburg'un Neue Elbbrücke Köprüsü savaşta değil, şehir planlamacıları tarafından yok edildi.

Avrupa'nın en görkemli köprülerinden biri olan Hamburg'un Neue Elbbrücke Köprüsü savaşta değil, şehir planlamacıları tarafından yok edildi.

Köprünün orijinali 1887 yılında tamamlanmıştı ve iki güzel neo-Gotik geçide sahipti. Köprü, ilave bir şerit eklemek için 1959 yılında yıkılmıştır.

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