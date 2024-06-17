Her Biri Dünyanın 9. Harikası Olmaya Aday Olan Ancak Yitirdiğimiz Mimari Şaheserler
Her Biri Dünyanın 9. Harikası Olmaya Aday Olan Ancak Yitirdiğimiz Mimari Şaheserler
Kaynak: https://twitter.com/Culture_Crit/stat...
Tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolmuş mimari harikaları derlediğimiz bu içeriğimizde hadi hep beraber bu yapıların neden günümüze gelemediklerini öğrenelim...👇
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Eski Londra Köprüsü, zamanında Avrupa'daki en uzun yerleşim yeri olan köprüydü.
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Bu köprü dükkanlar ve evlerle kaplı, 900 metre uzunluğunda bir 12. yüzyıl harikaydı. Ayrı bu yapı, dini hac ve kraliyet törenlerinin yapıldığı bir yerdi.
İtalya'nın Bologna Kuleleri. "Orta Çağ'ın Manhattan'ı" olarak bilinmekteydi.
Neden inşa edildikleri bilinmemekle birlikte, bazıları bunun savunma amaçlı olabileceğini tahmin etmektedir.
Abbasi halifelerinin ikametgahı olan Bağdat'ın yuvarlak şehri 766'dan 1258'de Moğollar tarafından yıkılana kadar İslam dünyasının fiili merkeziydi.
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Şehir İslam dünyasının en büyük orta çağ kütüphanesi olan Bilgelik Evi'ni barındırıyordu.
Londra'nın Eski İngiltere Bankası, Londra'nın en önemli kayıp binalarından biridir.
Devasa Louvre Şatosu 12. yüzyılda bir zamanlar Paris'in merkezinde yer almaktaydı ve Kral Philip II tarafından eski şehir surlarını güçlendirmek için inşa ettirilmişti.
Sudan'da bulunan Büyük Piramit, Mısırlılardan esinlenen Nübyeli hükümdarların emriyle, MÖ 800 ile MS 300 yılları arasında Nil vadisinde inşa edilmiştir.
Kurtarıcı İsa Katedrali, Rus İmparatorluğu'nda (günümüz Ukrayna'sı) Kharkov yakınlarında inşa edilmiş ve tamamlanmasından kısa bir süre sonra 1894 yılında resmedilmiştir.
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Avrupa'nın en görkemli köprülerinden biri olan Hamburg'un Neue Elbbrücke Köprüsü savaşta değil, şehir planlamacıları tarafından yok edildi.
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