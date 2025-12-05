2025 Yılında Umduğunu Bulamayan Burçlar: Hayaller 2026'ya Kaldı!

Ne yıldı be? Son yıllarda hep bu cümleyi kurar olduk, değil mi? Lakin bu yıl, gökyüzü sağ gösterip sol vurdu adeta. Tabii krizleri, fırsata çevirenler oldu 2025'te. Ancak Mars'ın bitmek bilmez döngüleri, Venüs'ün kareleri, Koç - Terazi aksındaki tutulmalar ve Satürn'ün bir Balık'ta bir Koç'taki seyri bazılarımızı bir hayli yordu.

Hep bir '...mış gibi' yaşayanlar oldu aramızda. Tam işler yoluna girecek dedikleri anda yine umduklarını bulamadılar adeta! Aşkı düşleyip bulamayanlar da vardı aralarında, paradan olanlar da... Peki kimdi 2025 yılında umduğunu bulamayan burçlar?

Gelin, görelim!