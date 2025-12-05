onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
2025 Yılında Umduğunu Bulamayan Burçlar: Hayaller 2026'ya Kaldı!

2025 Yılında Umduğunu Bulamayan Burçlar: Hayaller 2026'ya Kaldı!

astrocentergelecekbenim 2025enler
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
05.12.2025 - 14:04

Ne yıldı be? Son yıllarda hep bu cümleyi kurar olduk, değil mi? Lakin bu yıl, gökyüzü sağ gösterip sol vurdu adeta. Tabii krizleri, fırsata çevirenler oldu 2025'te. Ancak Mars'ın bitmek bilmez döngüleri, Venüs'ün kareleri, Koç - Terazi aksındaki tutulmalar ve Satürn'ün bir Balık'ta bir Koç'taki seyri bazılarımızı bir hayli yordu. 

Hep bir '...mış gibi' yaşayanlar oldu aramızda. Tam işler yoluna girecek dedikleri anda yine umduklarını bulamadılar adeta! Aşkı düşleyip bulamayanlar da vardı aralarında, paradan olanlar da... Peki kimdi 2025 yılında umduğunu bulamayan burçlar

Gelin, görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son Bir Kez Daha Bakalım: Nasıl Geçti 2025?

Son Bir Kez Daha Bakalım: Nasıl Geçti 2025?

Satürn'ün Balık'tan Koç'a, sonra yeniden Balık'a seyri ile işler biraz karışıktı yıl boyunca! Herkes retrolara, Merkür'e odaklandı ama bu yıl 1,5 yıllık seyahatinin ardından yön değiştirmiş gibi yapıp geri dönen Satürn, kısıtlayıcı testleri ile en çok zorlayan oldu hepimizi. 

Plüton'un Kova geçişiyle sert esen dönüşüm rüzgarları da az değildi hani! Hele Koç -Terazi aksındaki o tutulmalar yok muydu? Büyük vaatlerle beklentileri yükseltti ama sonuç çoğu zaman hüsrandı. Mars'ın döngüleri ile Venüs'ün karelerini de unutmadık tabii. 

Elbette bu 2025'in tüm bu gökyüzü olaylarına rağmen 'Şansı açılan' burçları vardı. Koç mesela, suya sabuna dokunmadı bu yıl. Üstüne üstlük yeni iş yeni aşk fırsatları ile yılın kazananı oldu desek de yeridir. İkizler, Aslan ve Akrep da şansı bol olan burçlar arasındaydı. 

Peki, kimdi 2025'ten umduğunu bulamayanlar? 👇

Yengeç: "Olmazları yaşadı..."

Naif ruhuna neler yaptı 2025 neler... En çok canını sıkan Koç tutulmaları oldu! Koç - Terazi aksında olan biten ne varsa, kariyer evine baskı yaptı. Her an çok çalıştın ama az takdir gördün bu yıl. Tam hak ettiğini alacağın noktada, hep bir şeyler oldu... Sanki sana inat! 

Duygularında istikrar arasanda kontrol edemediğin ani değişim rüzgarları ise hep Uranüs'ten esti üzerine. Bu yüzden tam 'Olacak' dediğinde döndü kaderin. Hayal kırıklıklarının yılıydı, ama bitti! Krizlerin fırsata döneceği 2026 kapıda. Şimdi kalbini kıranların düşünme vakti.

Başak: "Bitmedi sınavı..."

Oysa ne umutlarla başlamıştın 2025'e değil mi? Ancak maalesef, Satürn'ün Balık'taki karşıt baskısı yıl boyunca seni sınadı durdu... Üzerine bir de Koç - Terazi aksındaki tutulmalar gelince her şey zorlaştı! 

Elbette kötü bir yıl değildi ama 2025 için en doğru söz, 'Boğazında düğümlendi' olurdu. Belediğin iş fırsatı gecikti, her zaman para konusunda şanslı olan sen bile zorlandın. Zira Koç'un enerjisi borç ve alacak dengesinde gerilim yarattı. 

Aşk mı? İşte orası en büyük yara! Hep 'Bir şey olacakmış gibi...' hissettin. Ama emeklerinin karşılığını alamadın. Ne diyelim, zor da olsa bitti. Şimdi 2026'yı umutla besleme vakti!

Yay: "Hiçbir şey yoluna girmedi..."

Mars'ın yükünü en çok siz sırtladınız! Hep eli ensenizdeydi sanki... Bu yüzden motivasyon dalgalanmaları ve ruhsal iniş çıkışlar yaşamış olabilirsiniz. Üstüne bir de Venüs kareleri ve Satürn'ün Balık'tan Koç'a geçişi eklenince özellikle yıl ortasında kaçtı dengeniz! 

Her şey bir anda oldu! Acil kararlar, ev değişikliği, ailenin sorumlulukları, iç güvenlik ve iş sorunları derken özgürlüğünle sınandın adeta. Hep bir beklenti vardı karşı taraftan ve sen çok çabaladın her şey yoluna girsin diye... Artık sıkma canını tüm bunlar ardında kalmaya hazır.

Oğlak: "Hep ondan gitti..."

En çok değer verdikleriniz ile mi sınandınız? İstikrar, düzen, maddi güç ve otorite... İşte bu depremlerin nedeni Plüton'un Kova burcuna geçişiydi. Bir de üzerine Venüs kareleri eklenince yıl boyunca gelir kaynakların zorlandı. Biriktirmeye alışık sen bile kayıplar yaşadın maddi açıdan, değil mi?

Para akışı gibi aşkın da akışı bozuldu! Hayatındaki düzen ve istikrarı sarsan güven sorunları yaşamış olabilirsin. Peki, artık sular durulur mu? 2026'da istikrara yeniden kavuşacaksın, bir ay daha sabret!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balık: "Yarım kalana..."

Yılı aşkın bir süredir omuzlarında taşıdın Satürn, Koç'a geçti ama çilesi bitmedi! Zira, Eylül ayında geri dönen Satürn'e bir de Uranüs'ün İkizler seyri eklendi. Plüton'un Kova burcuna geçişi de seni biraz sıkıştırdı. Sonuç mu? Çok çektin sahiden ama bitti! 

Her şey ne kadar da yavaş ilerledi... Kariyerindeki yükseliş süreci, gelirindeki artış ve iş hayatında hedeflerine ulaşma ihtimalin hep bir erteleme hep bir prosedürle savaştı. Aşk mı? İşte o da 'yarım kaldı.' Hayal kırıklıkları ve gözyaşları ile bitti yıl. Şimdi ise küllerinden doğma vakti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın