Gazapizm'in Politik Göndermelerle Bezeli Aborjin Şarkısına Gelen Yorumlar
Ünlü rapçi Gazapizm son şarkısını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şarkı sosyal medya yorumlarına göre hayranlardan tam not aldı. Parçanın öne çıkan özelliklerinden biri de klibinin yapay zeka desteğiyle yapılmış olması. Dünya tarihi ve politik göndermelerle dolu olan klipte ünlü rapçi de yapay zeka desteğiyle farklı tarihi kişilerin kılığına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya tarihine dair göndermeler dikkat çekti.
Tabii klipteki yapay zeka desteği de takdirleri topladı.
Gazapizm'in Göztepe sevgisine dair anlık mesajlar da vardı.
İnci Küpeli Kız üzerinden Filistin meselesine dair mesaj da ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klipteki yenilikler övgü aldı.
Tabii bu kadar tarihi görüntü barındırması nedeniyle fanların bazı endişeleri de mevcut.
Klibe odaklanıp sözleri takip edemeyen veya tam tersini yaşayanlar da oldukça fazla.
Siz dinlediniz mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın