Gazapizm'in Politik Göndermelerle Bezeli Aborjin Şarkısına Gelen Yorumlar

Gazapizm'in Politik Göndermelerle Bezeli Aborjin Şarkısına Gelen Yorumlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
05.12.2025 - 14:09

Ünlü rapçi Gazapizm son şarkısını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şarkı sosyal medya yorumlarına göre hayranlardan tam not aldı. Parçanın öne çıkan özelliklerinden biri de klibinin yapay zeka desteğiyle yapılmış olması. Dünya tarihi ve politik göndermelerle dolu olan klipte ünlü rapçi de yapay zeka desteğiyle farklı tarihi kişilerin kılığına girdi.

Parçanın yayımlanan kısmı şöyle;

Dünya tarihine dair göndermeler dikkat çekti.

Tabii klipteki yapay zeka desteği de takdirleri topladı.

Gazapizm'in Göztepe sevgisine dair anlık mesajlar da vardı.

İnci Küpeli Kız üzerinden Filistin meselesine dair mesaj da ortaya çıktı.

Klipteki yenilikler övgü aldı.

Tabii bu kadar tarihi görüntü barındırması nedeniyle fanların bazı endişeleri de mevcut.

Klibe odaklanıp sözleri takip edemeyen veya tam tersini yaşayanlar da oldukça fazla.

Siz dinlediniz mi?

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
