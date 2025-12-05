Gazapizm’in Yeni Şarkısı! Gazapizm - Aborjin Sözleri

[Giriş]
Bu konuya muhatabı ara
Paranoya—
[Nakarat]
Paranoya, ufak bir tuhaflığa bakar
Bu arada yeni fırsatlar kaçar
Seni bize küstüren, kursakta kalan
Hani bize pay ya?
Oğlum hadi yaylan
Alıyoruz arada bi' haberini Ay'dan
Arabayla sağdan, ilişkiler saydam
Her alanda kaymakla her tabaka kaymak (Ah)
[Verse 1]
Tutkulara esir (Tutkulara esir)
Sömürüye kisve (Sömürüye kisve)
Evinde mi herkes? (Evinde mi herkes?)
Duymuyo' mu kimse? Beat'i aç (Huh)
Beyin sadece bi' organ
Zor muhatabı bulmak
Yo tutsaklığı kavra
Kursağında kalan
Bi' hayatı öyle böyle yaşamaya on ay
Cahilliği küçümseme, hepinizi siker
Adorno da demiş bunu 70 sene evvel
Aborjinler gibiyiz ve kinetiğiz epey
Bilakis bu şöhret yine sömürüye örnek
Kafan kömürlüğe dönecek
Tıbbi değil; bulamazlar körlüğüne çare
Irsi değil kanseriniz;
Hasetlikten bence
Önce insan ol ki versinler gönlünüze göre
[Verse 2]
Aa, yeni sezon yeni
Azminiz iyi, değil yeteneğiniz
Fonetiği şekil; belli değil içeriği
Öyle değil, değil; çekil bırak bize bir
Yaşamları sektör: çeteleri nerd
Alsa bizi mentor, tecelliyi gör
Bu da bir tür distopya : 1984
Bu şartlarda nasıl sanat gerçeklere kör?
Benim bir rüyam var; 15 sene en az
Bir çocuktuk, gökyüzünde gözlerimde merak
Üstelik çok şair öldü, yarım kaldı meram
Gözlerini kapa; kapa, görmesen de var, Ah
Elimde baltamla en afilli ortamda
Bilmesen de aldanma; onların mı dünya?
Moruk, tehdit bu; teklif değil, dur yapma
Atlarlar üzerinden onlarca atla
