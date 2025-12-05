Gazapizm’in Yeni Şarkısı! Gazapizm - Aborjin Sözleri

[Giriş]

Bu konuya muhatabı ara

[Nakarat]

Bu konuya muhatabı ara

Paranoya, ufak bir tuhaflığa bakar

Bu arada yeni fırsatlar kaçar

Seni bize küstüren, kursakta kalan

Hani bize pay ya?

Oğlum hadi yaylan

Alıyoruz arada bi' haberini Ay'dan

Arabayla sağdan, ilişkiler saydam

Her alanda kaymakla her tabaka kaymak (Ah)

[Verse 1]

Tutkulara esir (Tutkulara esir)

Sömürüye kisve (Sömürüye kisve)

Evinde mi herkes? (Evinde mi herkes?)

Duymuyo' mu kimse? Beat'i aç (Huh)

Beyin sadece bi' organ

Zor muhatabı bulmak

Yo tutsaklığı kavra

Kursağında kalan

Bi' hayatı öyle böyle yaşamaya on ay

Cahilliği küçümseme, hepinizi siker

Adorno da demiş bunu 70 sene evvel

Aborjinler gibiyiz ve kinetiğiz epey

Bilakis bu şöhret yine sömürüye örnek

Kafan kömürlüğe dönecek

Tıbbi değil; bulamazlar körlüğüne çare

Irsi değil kanseriniz;

Hasetlikten bence

Önce insan ol ki versinler gönlünüze göre

[Nakarat]

Bu konuya muhatabı ara

Paranoya, ufak bir tuhaflığa bakar

Bu arada yeni fırsatlar kaçar

Seni bize küstüren, kursakta kalan…

Hani bize pay ya?

Oğlum hadi yaylan

Alıyoruz arada bir haberini aydan

Arabayla sağdan

İlişkiler saydam

Her alanda kaynakla her tabaka kaymak

Bu konuya muhatabı ara

Paranoya, ufak bir tuhaflığa bakar

Bu arada yeni fırsatlar kaçar

Seni bize küstüren, kursakta kalan…

Hani bize pay ya?

Oğlum hadi yaylan

Alıyoruz arada bir haberini aydan

Arabayla sağdan

İlişkiler saydam

Her alanda kaynakla her tabaka kaymak

[Verse 2]

Aa, yeni sezon yeni

Azminiz iyi, değil yeteneğiniz

Fonetiği şekil; belli değil içeriği

Öyle değil, değil; çekil bırak bize bir

Yaşamları sektör: çeteleri nerd

Alsa bizi mentor, tecelliyi gör

Bu da bir tür distopya : 1984

Bu şartlarda nasıl sanat gerçeklere kör?

Benim bir rüyam var; 15 sene en az

Bir çocuktuk, gökyüzünde gözlerimde merak

Üstelik çok şair öldü, yarım kaldı meram

Gözlerini kapa; kapa, görmesen de var, Ah

Elimde baltamla en afilli ortamda

Bilmesen de aldanma; onların mı dünya?

Moruk, tehdit bu; teklif değil, dur yapma

Atlarlar üzerinden onlarca atla

[Nakarat]

Bu konuya muhatabı ara

Paranoya, ufak bir tuhaflığa bakar

Bu arada yeni fırsatlar kaçar

Seni bize küstüren, kursakta kalan

Hani bize pay ya?

Oğlum hadi yaylan

Alıyoruz arada bir haberini aydan

Arabayla sağdan

İlişkiler saydam

Her alanda kaynakla her tabaka kaymak