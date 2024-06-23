Kitap Okuma Aşkınızı Körükleyecek Dünyanın En Görkemli Kütüphaneleri
Kitap Okuma Aşkınızı Körükleyecek Dünyanın En Görkemli Kütüphaneleri
Kaynak: https://x.com/CLT_Exam/status/1800211...
Sayısısız kitaplarla çeşitli bilgileri içlerinde barındıran kütüphaneler kendilerine özel atmosferleriyle birçoğumuzun kalbinde farklı bir yer tutmaktadır. Hadi bugün hep birlikte sizler için derlediğimiz bu içeriğimizde dünya üzerindeki en görkemli kütüphaneleri daha yakından görelim...👇
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1. Belediye Hukuk Kütüphanesi (Almanya)
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2. Oxford Union Eski Kütüphanesi (İngiltere)
3. Portekiz Kraliyet Okuma Kabinesi (Brezilya)
4. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
5. Wiblingen Manastır Kütüphanesi (Almanya)
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6. Johns Hopkins Üniversitesi George Peabody Kütüphanesi (ABD)
7. Trinity Üniversitesi (İrlanda)
8. Vatikan Apostolik Kütüphanesi (Vatikan Şehri)
9. Saint Gall Manastır Kütüphanesi (İsviçre)
10. Saint Florian Manastır Kütüphanesi (Avusturya)
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11. New York Halk Kütüphanesi (ABD)
12. Strahov Manastırı Kütüphanesi (Çek Cumhuriyeti)
13. Braidense Ulusal Kütüphanesi (İtalya)
14. Iowa Eyalet Hukuk Kütüphanesi (ABD)
15. San Lorenzo de El Escorial Kraliyet Kütüphanesi (İspanya)
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