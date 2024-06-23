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Kitap Okuma Aşkınızı Körükleyecek Dünyanın En Görkemli Kütüphaneleri

Kitap Okuma Aşkınızı Körükleyecek Dünyanın En Görkemli Kütüphaneleri

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 16:01

Sayısısız kitaplarla çeşitli bilgileri içlerinde barındıran kütüphaneler kendilerine özel atmosferleriyle birçoğumuzun kalbinde farklı bir yer tutmaktadır. Hadi bugün hep birlikte sizler için derlediğimiz bu içeriğimizde dünya üzerindeki en görkemli kütüphaneleri daha yakından görelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://x.com/CLT_Exam/status/1800211...
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1. Belediye Hukuk Kütüphanesi (Almanya)

1. Belediye Hukuk Kütüphanesi (Almanya)

Geniş hukuk metinleri koleksiyonuyla bilinen bu kütüphane, hukuk akademisyenleri için önemli bir kaynaktır.

2. Oxford Union Eski Kütüphanesi (İngiltere)

2. Oxford Union Eski Kütüphanesi (İngiltere)

Prestijli Oxford Union Society'ye hizmet veren büyüleyici, tarihi bir kütüphane.

3. Portekiz Kraliyet Okuma Kabinesi (Brezilya)

3. Portekiz Kraliyet Okuma Kabinesi (Brezilya)

Portekiz edebiyatının en önemli koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan çarpıcı, süslü bir kütüphane.

4. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

4. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

Bilimsel araştırmaları destekleyen geniş bir koleksiyona sahip büyük bir akademik kütüphane.

5. Wiblingen Manastır Kütüphanesi (Almanya)

5. Wiblingen Manastır Kütüphanesi (Almanya)

Barok mimarisi ve zarif freskleri ile ünlüdür.

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6. Johns Hopkins Üniversitesi George Peabody Kütüphanesi (ABD)

6. Johns Hopkins Üniversitesi George Peabody Kütüphanesi (ABD)

Genellikle 'kitapların katedrali' olarak adlandırılan kütüphane, etkileyici iç tasarımıyla tanınır.

7. Trinity Üniversitesi (İrlanda)

7. Trinity Üniversitesi (İrlanda)

Ünlü Kells Kitabı'na ev sahipliği yapan bu tarihi kütüphane kültürel bir hazinedir.

8. Vatikan Apostolik Kütüphanesi (Vatikan Şehri)

8. Vatikan Apostolik Kütüphanesi (Vatikan Şehri)

Paha biçilmez el yazmaları ve tarihi belgeler içeren dünyanın en eski kütüphanelerinden biri.

9. Saint Gall Manastır Kütüphanesi (İsviçre)

9. Saint Gall Manastır Kütüphanesi (İsviçre)

Muhteşem bir Rokoko salonu ve eski el yazmaları ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

10. Saint Florian Manastır Kütüphanesi (Avusturya)

10. Saint Florian Manastır Kütüphanesi (Avusturya)

Barok mimarisi ve zengin bir şekilde dekore edilmiş iç mekanlarıyla ünlüdür.

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11. New York Halk Kütüphanesi (ABD)

11. New York Halk Kütüphanesi (ABD)

Geniş koleksiyonları ve Sabır ve Metanet olarak bilinen ünlü aslanları ile ikonik bir kurum.

12. Strahov Manastırı Kütüphanesi (Çek Cumhuriyeti)

12. Strahov Manastırı Kütüphanesi (Çek Cumhuriyeti)

Güzel freskli tavanlara ve geniş bir teolojik metin koleksiyonuna sahip tarihi bir kütüphane.

13. Braidense Ulusal Kütüphanesi (İtalya)

13. Braidense Ulusal Kütüphanesi (İtalya)

Milano'da bulunan kütüphane, geniş koleksiyonları ve tarihi önemiyle biliniyor.

14. Iowa Eyalet Hukuk Kütüphanesi (ABD)

14. Iowa Eyalet Hukuk Kütüphanesi (ABD)

Kapsamlı bir hukuki metin koleksiyonu ile hukuki araştırmalar için hayati bir kaynak.

15. San Lorenzo de El Escorial Kraliyet Kütüphanesi (İspanya)

15. San Lorenzo de El Escorial Kraliyet Kütüphanesi (İspanya)

UNESCO Dünya Mirası alanının bir parçası olan nadir el yazmaları ve kitapları barındıran büyük bir kütüphane.

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