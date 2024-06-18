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Sanattan Matematiğe Her Alanda Zekasını Konuşturan Leonardo da Vinci'ye Bir Kez Daha Hayran Kalacaksınız

Sanattan Matematiğe Her Alanda Zekasını Konuşturan Leonardo da Vinci'ye Bir Kez Daha Hayran Kalacaksınız

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 13:01

Tarih kitaplarına adını kazımış Da Vinci birçok yönden yetenekli birisiydi. Ressam, mühendis, bilim insanı, teorisyen, heykeltıraş ve mimar olarak aktif olan Da Vinci'yi daha iyi tanımak için derlediğimiz bu içeriği hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://twitter.com/JamesLucasIT/stat...
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Bu muhteşem döner merdiven 1520 yılında Anne de La Rochefoucauld tarafından Rönesans tarzında inşa edilmiştir.

Bu muhteşem döner merdiven 1520 yılında Anne de La Rochefoucauld tarafından Rönesans tarzında inşa edilmiştir.

Rochefoucauld, Fransa Kralı tarafından kendisine verilen Leonardo'nun tasarımlarını takip etmiştir.

Leonardo da Vinci, Homo Universalis arketipini temsil etmektedir.

Leonardo da Vinci, Homo Universalis arketipini temsil etmektedir.

Antik Romalı mimar Vitruvius'un yazılarından esinlenerek çizdiği 'Vitruvius Adamı' Carmen C. Bambach tarafından 'Batı medeniyetinin tüm zamanların ikonik imgeleri arasında haklı olarak yer almaktadır' şeklinde tanımlanmıştır.

Da Vinci'nin en meşhur çalışması Mona Lisa.

Da Vinci'nin en meşhur çalışması Mona Lisa.

Esrarengiz ifadesi ve atmosferik illüzyonizmi ile karakterize edilen tüm zamanların en ünlü ve belki de en gizemli portresinin 'dünyanın en iyi bilinen, en çok ziyaret edilen, hakkında en çok yazılan ve en çok parodisi yapılan sanat eseri' olduğu söyleniyor.

Son Akşam Yemeği Da Vinci'nin kültürel ve dinsel olarak en etkili çalışmasıdır.

Son Akşam Yemeği Da Vinci'nin kültürel ve dinsel olarak en etkili çalışmasıdır.

Birçok sanat akademisyenine göre bu başyapıt, Yüksek Rönesans'ın başlangıcına işaret etmektedir. Mekan, perspektif, hareket ve insan duygularının derinlemesine tasvirindeki ustalığı, Batı dünyasının en ünlü resimlerinden biri olma statüsünü sağlamlaştırmıştır.

Ancak Leonardo sadece sanatçı etiketini aşmıştı. O bir astronom, jeolog, matematikçi, botanikçi, mühendis, mimar, müzisyen ve hatta bir mucitti.

Ancak Leonardo sadece sanatçı etiketini aşmıştı. O bir astronom, jeolog, matematikçi, botanikçi, mühendis, mimar, müzisyen ve hatta bir mucitti.

Örneğin, kuş uçuşu üzerine yaptığı çalışmalar, öncü bir uçan makine olan 'ornithopter' tasarımlarına ilham vermişti.

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1480'lerin sonlarında, günümüz helikopterine inanılmaz derecede benzeyen bir uçan nesne olan "hava vidası" için tasarımını bile çizmişti.

1480'lerin sonlarında, günümüz helikopterine inanılmaz derecede benzeyen bir uçan nesne olan "hava vidası" için tasarımını bile çizmişti.

Leonardo, prototip bir paraşüt, yukarıda bahsedilen ornitopter ve bir yelken kanat da dahil olmak üzere çeşitli hava makineleri tasarlamıştır.

Da Vinci aynı zamanda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük anatomistlerinden biri olarak kabul edilir.

Da Vinci aynı zamanda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük anatomistlerinden biri olarak kabul edilir.

Yaşamı boyunca her iki cinsiyetten ve her yaştan 30'dan fazla bedeni incelemiş ve ardında inanılmaz derecede doğru anatomik çizimler bırakmıştır.

Leonardo, 500 yıl önce insan fetüsünü şaşırtıcı bir şekilde tasvir etmiş ve bir rahim içindeki konumunu doğru bir şekilde göstermiştir.

Leonardo, 500 yıl önce insan fetüsünü şaşırtıcı bir şekilde tasvir etmiş ve bir rahim içindeki konumunu doğru bir şekilde göstermiştir.

Leonardo ayrıca şehirdeki her binanın açılarını ve mesafelerini titizlikle elle ölçerek bunun gibi "zamanının en doğrusu" olarak kabul edilen son derece hassas haritalar üretmiştir.

Leonardo ayrıca şehirdeki her binanın açılarını ve mesafelerini titizlikle elle ölçerek bunun gibi "zamanının en doğrusu" olarak kabul edilen son derece hassas haritalar üretmiştir.

Karşılaştırma: da Vinci'nin Imola haritası ve aynı şehrin Google Earth fotoğrafı.

Bu tamamlanmamış tablo Leonardo'nun kompozisyon ve perspektif konusundaki uzmanlığını sergilemeyi amaçlıyordu.

Bu tamamlanmamış tablo Leonardo'nun kompozisyon ve perspektif konusundaki uzmanlığını sergilemeyi amaçlıyordu.
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Da Vinci ilhamının çoğunu doğada bulduğunu itiraf etmiştir.

Da Vinci ilhamının çoğunu doğada bulduğunu itiraf etmiştir.

'Ressam doğayla mücadele eder ve onunla yarışır. Tüm doğada nedeni olmayan hiçbir şey yoktur, hiçbir şey eksik değildir ve hiçbir şey gereksiz değildir. Eğer nedenini biliyorsanız, deneyime ihtiyacınız yoktur.'

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