Sanattan Matematiğe Her Alanda Zekasını Konuşturan Leonardo da Vinci'ye Bir Kez Daha Hayran Kalacaksınız
Sanattan Matematiğe Her Alanda Zekasını Konuşturan Leonardo da Vinci'ye Bir Kez Daha Hayran Kalacaksınız
Kaynak: https://twitter.com/JamesLucasIT/stat...
Tarih kitaplarına adını kazımış Da Vinci birçok yönden yetenekli birisiydi. Ressam, mühendis, bilim insanı, teorisyen, heykeltıraş ve mimar olarak aktif olan Da Vinci'yi daha iyi tanımak için derlediğimiz bu içeriği hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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Bu muhteşem döner merdiven 1520 yılında Anne de La Rochefoucauld tarafından Rönesans tarzında inşa edilmiştir.
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Leonardo da Vinci, Homo Universalis arketipini temsil etmektedir.
Da Vinci'nin en meşhur çalışması Mona Lisa.
Son Akşam Yemeği Da Vinci'nin kültürel ve dinsel olarak en etkili çalışmasıdır.
Ancak Leonardo sadece sanatçı etiketini aşmıştı. O bir astronom, jeolog, matematikçi, botanikçi, mühendis, mimar, müzisyen ve hatta bir mucitti.
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1480'lerin sonlarında, günümüz helikopterine inanılmaz derecede benzeyen bir uçan nesne olan "hava vidası" için tasarımını bile çizmişti.
Da Vinci aynı zamanda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük anatomistlerinden biri olarak kabul edilir.
Leonardo, 500 yıl önce insan fetüsünü şaşırtıcı bir şekilde tasvir etmiş ve bir rahim içindeki konumunu doğru bir şekilde göstermiştir.
Leonardo ayrıca şehirdeki her binanın açılarını ve mesafelerini titizlikle elle ölçerek bunun gibi "zamanının en doğrusu" olarak kabul edilen son derece hassas haritalar üretmiştir.
Bu tamamlanmamış tablo Leonardo'nun kompozisyon ve perspektif konusundaki uzmanlığını sergilemeyi amaçlıyordu.
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Da Vinci ilhamının çoğunu doğada bulduğunu itiraf etmiştir.
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