Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
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Che Guevara ve Fidel Castro balık tutarken, tarih 1960.
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Hitler selamı vermeyen adam, tarih 1936.
İkinci Dünya Savaşı sırasında yeni ayakkabılarına kavuşan minik bir çocuk.
Tıbbi terapide hayvanların kullanıldığı anı gösteren fotoğraf, tarih 1956.
Titanic'in batmadan önceki son karesi, tarih 1912.
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New York'ta propaganda posteri çizen kadınlar, tarih 1942.
Buz kütleleri taşıyan kadınlar, tarih 1918.
İlk Olimpiyatlar'da maraton koşan 3 atlet, tarih 1896.
Fotoğrafçı Robert F. Sargent'ın ikonik 'Into the Jaws of Death' karesi, tarih 1944.
Efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'in ilk dönem konserlerinden biri, tarih 1961.
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